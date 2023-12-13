قمة كوب28 تتوصل لاتفاق تاريخي للتحول عن الوقود الأحفوري

توصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم إلى اتفاق تاريخي يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.

تبنّت دول العالم اليوم (الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري. وعند افتتاح الجلسة العامة الختامية، تبنى المندوبون القرار الذي أعدّته الإماراتوقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين. وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الإماراتي سلطان الجابر إنه قرار "تاريخي لتسريع العمل المناخي".

وأضاف "لدينا صيغة بشأن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمرة الأولى"، ما أثار موجة تصفيق جديدة. وتابع "يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي والإمارات العربية المتّحدة، بلدي، فخورة بالدور الذي أدته للتوصل" إلى الاتفاق.

ودعت وثيقة بهذا الشأن، في صفحاتها الواحدة والعشرين، الدول إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لديها. وكانت أكثر من 100 دولة قد دعت سابقا إلى التخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري. كما تضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة خلال هذه الفترة.

وقد تعهدت دول مجموعة العشرين بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل. ونشرت رئاسة مؤتمر المناخ، مساء الاثنين الماضي، مسودة نص أثارت عاصفة من الاحتجاجات من جانب العديد من الدول، التي انتقدتها باعتبارها ضعيفة للغاية فيما يتعلق بحماية المناخ. ووصفتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأنها غير مقبولة. وتلبى المسودة الأخيرة الآن إلى حد ما مطالب هؤلاء المنتقدين.

ح.ز/ ع.أ (أ.ف.ب / د.ب.أ)