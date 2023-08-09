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قمة في البرازيل لأجل وقف إزالة غابات الأمازون

قمة في البرازيل تستهدفت حماية غابات الأمازون. هناك تعهدات كبيرة لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول إيقاف إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام ألفين وثلاثين. القمة مستمرة اليوم.