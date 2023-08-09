قمة في البرازيل لأجل وقف إزالة غابات الأمازون

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قمة في البرازيل تستهدفت حماية غابات الأمازون. هناك تعهدات كبيرة لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول إيقاف إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام ألفين وثلاثين. القمة مستمرة اليوم.
لم تحقق قمة دول حوض الأمازون الكثير مما ينتظره نشطاء البيئة، لكن مع ذلك الآمال معلقة على اليساري دا سيلفا لوقف مسلسل اجتثات الأمازون الذي بدأه سلفه بولسونارو.
تستضيف باريس اجتماعاً يحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات في محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وسط احتياج متصاعد لتضافر الجهود من أجل مواجهة البشرية لأزمة المناخ والخروج من الفقر.
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