 قمة في البرازيل لأجل وقف إزالة غابات الأمازون | DW الأخبار | DW | 09.08.2023

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قمة في البرازيل لأجل وقف إزالة غابات الأمازون

قمة في البرازيل تستهدفت حماية غابات الأمازون. هناك تعهدات كبيرة لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول إيقاف إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام ألفين وثلاثين. القمة مستمرة اليوم.

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26.04.2023+++ Mateusz Morawiecki (vorne,l-r), Ministerpräsident von Polen, Mariusz Blaszczak, stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminster in Polen, und Edyta Szymanska, Vorstandsvorsitzende der Mechanischen Werke Bumar-Labedy, gehen während des Besuchs bei dem Rüstungshersteller Bumar-Labedy. Ein Reparaturzentrum für Leopard-Panzer aus Deutschland und Polen, die nun von der Ukraine im Krieg gegen Russland eingesetzt werden, soll bald im oberschlesischen Gleiwitz (Gliwice) die Arbeit aufnehmen. Bereits ab Mai könnten die Kampfpanzer dort repariert werden, sagte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Mittwoch bei einer Visite des Rüstungsherstellers Bumar-Labedy.

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FIFA Womens World Cup 2023 - France v Morocco - Hindmarsh Stadium - Round 16 Eugeni Le Sommer 9 from France and Nouhaila Benzina 2 from Morocco fighting for the ball during the 2023 FIFA Womens World Cup Round of 16 football match between France and Morocco at Hindmarsh Stadium in Adelaide, Australia. Pauline FIGUET - SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xPaulinexFIGUETx-xSPPx daniela_porcelli_sports_press_photo_180329

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