 قمة عربية في الجزائر.. ″لم الشمل″ أم تعقيد لأزمات المنطقة؟ | مسائية DW | DW | 01.11.2022

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مسائية DW

قمة عربية في الجزائر.. "لم الشمل" أم تعقيد لأزمات المنطقة؟

في الجزائر.. قمة جديدة لجامعة الدول العربية هي الأولى منذ نحو ثلاث سنوات وسط خلافات وانقسامات عربية واضطرابات في السياسة الدولية.. ما المطروح على طاولة المحادثات في الجزائر؟ وأي توقعات بشأن النتائج؟

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