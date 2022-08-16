قمة عربية خماسية في مصر.. ماذا وراء غياب السعودية؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين والعراق يعقدون قمة في مدينةِ العَلَمين المصرية وسط تساؤلاتٍ حول توقيتِها.. فأي ملفات ستبحثها القمة؟ وماذا وراء غياب السعودية عنها؟
أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة دول الخليج ودول عربية أخرى في جدة أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط، وأنّها ستعتمد رؤية جديدة للمنطقة الاستراتيجية ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه الصين أو روسيا أو إيران.
يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عدد من قادة الدول العربية في قمة يعرض خلالها رؤيته للشرق الأوسط، وسيعمل على إقناع الحلفاء بدمج إسرائيل ضمن محور كبير لمواجهة إيران، كما يأمل في إقناع أكبر مصدري النفط بزيادة الإنتاج.
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
على ساحل البحر الميت المتراجع في الأردن افتتح وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك مع ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله مؤتمرا للطاقة جمع دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن حلول لمشاكل بيئية مزمنة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول