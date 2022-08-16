قمة عربية خماسية في مصر.. ماذا وراء غياب السعودية؟

في لقاء قمة مع قادة دول عربية.. بايدن يعرض "رؤيته" للشرق الأوسط

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عدد من قادة الدول العربية في قمة يعرض خلالها رؤيته للشرق الأوسط، وسيعمل على إقناع الحلفاء بدمج إسرائيل ضمن محور كبير لمواجهة إيران، كما يأمل في إقناع أكبر مصدري النفط بزيادة الإنتاج.