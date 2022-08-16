 قمة عربية خماسية في مصر.. ماذا وراء غياب السعودية؟ | مسائية DW | DW | 22.08.2022

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مسائية DW

قمة عربية خماسية في مصر.. ماذا وراء غياب السعودية؟

قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين والعراق يعقدون قمة في مدينةِ العَلَمين المصرية وسط تساؤلاتٍ حول توقيتِها.. فأي ملفات ستبحثها القمة؟ وماذا وراء غياب السعودية عنها؟

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