 قمة عالمية في شرم الشيخ.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27 | التغيرات المناخية | DW | 06.11.2022

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بيئة ومناخ

قمة عالمية في شرم الشيخ.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27

تسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27. وسيشهد منتجع شرم الشيخ قمة لزعماء العالم سيشارك فيها المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن وآخرون. قضية الناشط علاء عبد الفتاح تلقي بظلالها على القمة.

انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 27 بمنتجع شرم الشيخ المصري.

انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27 " بمنتجع شرم الشيخ المصري.

انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27 " بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، اليوم الأحد (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

مختارات

قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.

مع قرب انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، تكثف الحكومة المصرية مبادراتها البيئية لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا، آخرها أول مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.

وبدأ المؤتمر بجلسة إجرائية سلم فيها رئيس مؤتمر المناخ "كوب 26" ألوك شارما، رئاسة المؤتمر إلى مصر، معلنا انتخاب وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيسًا لـ "كوب 27".

ويتناول ممثلون من حوالي 200 دولة مسألة كيفية احتواء الاحترار العالمي وكيفية التخفيف من التكاليف المالية لتغير المناخ، وخاصة بالنسبة للدول الضعيفة. والهدف من ذلك هو الحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية، كما هو مذكور في اتفاقية باريس لعام 2015.

ووفقا للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010 لتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية هذا القرن.

وفي خطوة مهمة، وافق مندوبو "كوب 27" رسميا اليوم الأحد على وضع القضية المثيرة للجدل المتمثلة في تمويل الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر. وضغطت الدول النامية من أجل إنشاء آلية مالية لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لمساعدة الدول الفقيرة غير القادرة على التكيف مع الحلول المتصلة بالمناخ.

وزير الخارجية المصري سامح شكري سيكون رئيس قمة المناخ كوب 27

وزير الخارجية المصري سامح شكري سيكون رئيس قمة المناخ "كوب 27"

وفي عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لحماية المناخ في البلدان الفقيرة. ولا يزال هذا التعهد غير محقق إلى حد كبير.

 

قمة لزعماء العالم في شرم الشيخ

وإلى جانب المفاوضات تُعقد قمة لزعماء العالم تستمر يومين في شرم الشيخ اعتبارا من يوم غد الاثنين وينظر إليها على أنها محاولة لتوفير الزخم السياسي الذي تشتد الحاجة إليه.

وسيحضر نحو 110 رؤساء دول وحكومة، منهم المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيشارك في القمة يومي الاثنين والثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من الأسبوع. كما سيشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

ظاهرة الاحتباس الحراري بأنه أولوية قصوى للائتلاف الحاكم في برلين.

الاحتباس الحراري أولوية قصوى للحكومة الألمانية

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأنه أولوية قصوى للائتلاف الحاكم في برلين. وقالت بيربوك: "تتحرك البشرية نحو الهاوية، نحو الاحترار العالمي بأكثر من 2.5 درجة مئوية، مع آثار مدمرة على حياتنا، على الكوكب الوحيد الذي لدينا".

في غضون ذلك انتقدت مفوّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى "المسؤولية الخاصة" لهذا البلد الذي يستضيف مؤتمر المناخ كوب 27. ودعت بشكل خاص إلى الإفراج عن الصحافي والناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر.

من جانبه صعّد علاء عبد الفتاح الأحد إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل سبعة أشهر إذ امتنع عن شرب المياه، تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ كوب27 في مصر، بحسب شقيقته سناء سيف.

وحذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار القاهرة في مؤتمر صحافي من أنه "لم يعد هناك الكثير من الوقت، 72 ساعة على الأكثر لإطلاق سراحه. إذا لم تفعل (السلطات المصرية) ذلك، فإن موته سيكون في كل مناقشات مؤتمر كوب27".

وتمثل المحادثات في مصر عودة إلى أفريقيا بعد ست سنوات، حيث عقد مؤتمر الأطراف 22 في المغرب في شمال القارة في عام 2016.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Ein Waldbrand in Kalifornien erreicht ein Wohngebiet.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أهداف المناخ مجرد صدى للكوارث؟

    خلال مؤتمر المناخ الأخير اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الرفع من أهداف تخفيض الانبعاثات: حتى 2030 ينبغي التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة مقارنة مع 2010، وبالتالي الحد من سخونة الأرض بـ 1,5 درجة. وحاليا يبدو أن هذا الهدف لن يتم التوصل إليه.

  • Patricia Espinosa, UN-Exekutivsekretärin für Klimawandel auf der UN-Klimakonferenz in Bonn

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    باتريسيا اسبينوزا تضغط من أجل الاسراع

    باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية في الأمم المتحدة لشؤون تحول المناخ أنذرت خلال افتتاح مؤتمر المناخ في بون قائلة: "نحتاج بإلحاح إلى تدابير وقرارات على المستوى السياسي. والعالم سيكون له خلال مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ سؤال واحد: ما هو التقدم الذي أحرز منذ غلاسغو؟ والاشارة إلى أوقات صعبة غير مقبولة.

  • Arbeiter in Indien verschaffen sich Abkühlung.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    موجات حرارة متزايدة

    مندوبة الأمم المتحدة لشؤون المناخ باتريسيا اسبينوزا حذرت من أن تحول المناخ يتقدم بسرعة والعالم يتجه نحو تجاوز النسبة المئوية المدونة في اتفاقية باريس بمستوى 1.5 درجة حتى نهاية القرن بضعفين. وموجات حرارة شديدة كما هو عليه الحال في الهند سوف تتكرر بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية من صنع البشر.

  • Eine Frau steht bis zur Hüfte im Wasser.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    الوضع سيء في البلدان النامية

    حتى الأمطار الغزيرة والفيضانات كما هو عليه الحال في منطقة الأمازون البرازيلية ستحدث بشكل متزايد. رالف ريغنفانو، وزير خارجية دولة الأرخبيل فانواتو المهددة أكثر بالكوارث الطبيعية عبّر عن ذلك بالقول: " البلدان الأغنى لا يمكنها أن تنكر لوقت طويل بأنها مجبرة على التعامل مع دمار وخسائر".

  • Australien Waldbrand in New South Wales.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أستراليا وحرائق الغابات

    أستراليا تبعث في هذا السياق على الأمل: هنا أدت حرائق الغابات المدمرة خلال السنوات الأخيرة إلى معاقبة حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المؤيدة لصناعة الفحم. غير أن خليفته أنتوني ألبانيز يبدو مستعدا لبلورة سياسة مناخ مغايرة في بلاده.

  • Ein Müllsammler steht auf einer Mülldeponie in Indien.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    دخان سام من نفايات محترقة

    شخص يجمع القمامة يقف وسط مكب للنفايات اشتعلت بسبب الحرارة. وبصورة مزاجية يمكن لنا القول بأن المجتمع الدولي يعاني من نفس الوضع. باتريسيا اسبينوزا التي أعلنت في بون عن انتهاء فترة ولايتها حثت المندوبين بالقول:" انظروا ماذا حققنا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. بإمكاننا ويجب علينا إنجاز ذلك بطريقة أفضل".


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