قمة سوتشي.. نحو صفحة جديدة في العلاقات التركية الروسية؟

قمة طهران .. بوتين يشيد وأردوغان ينتظر دعما في شمال سوريا

في قمة طهران، تقدم في المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تصدير القمح من أوكرانيا، وبشأن الفصائل الكردية شمال سوريا يقول أردوغان إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا، مشيرًا إلى أن "الكلام لا يكفي".