 قمة سوتشي.. نحو صفحة جديدة في العلاقات التركية الروسية؟ | مسائية DW | DW | 06.08.2022

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مسائية DW

قمة سوتشي.. نحو صفحة جديدة في العلاقات التركية الروسية؟

قمة جديدة بين الرئيسين التركي والروسي في سوتشي وملفات سوريا وأوكرانيا والطاقة في صلب المحادثات.. فعلى ماذا اتفق إردوغان وبوتين وعلى ماذا اختلفا في هذه القمة؟

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تسعى أندونيسيا للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في ذات الوقت. الرئيس الأندونيسي دعا بوتين وزيلينسكي إلى قمة مجم

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This handout image courtesy of Maxar Technologies released on August 2, 2022 and taken on October 13, 2021 shows the builiding (L) in which Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri was probably located at the time of the strike that killed him in Kabul. - A United States drone strike killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri at a hideout in Kabul, President Joe Biden said August 1, 2022, declaring justice had been delivered to the families. (Photo by Satellite image ©2022 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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