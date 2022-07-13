قمة سوتشي.. نحو صفحة جديدة في العلاقات التركية الروسية؟

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قمة جديدة بين الرئيسين التركي والروسي في سوتشي وملفات سوريا وأوكرانيا والطاقة في صلب المحادثات.. فعلى ماذا اتفق إردوغان وبوتين وعلى ماذا اختلفا في هذه القمة؟
يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.
أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه بالكامل. كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة.
أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أن موسكو تريد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم معارضته للحرب فإن شرودر حافظ على علاقاته الشخصية مع الرئيس فلادمير بوتين ما جعله محط انتقادات واسعة في ألمانيا.
في قمة طهران، تقدم في المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تصدير القمح من أوكرانيا، وبشأن الفصائل الكردية شمال سوريا يقول أردوغان إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا، مشيرًا إلى أن "الكلام لا يكفي".
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