 قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا | DW الأخبار | DW | 31.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا

اجتمع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل واتفقوا على فرض حظر على النفط الروسي باستثناءات للمجر والتشيك وسلوفاكيا. ومن المقرر أن يجتمع القادة مرة أخرى في يونيو لمناقشة الوضع.

مشاهدة الفيديو 02:18

المزيد من المركز الإعلامي

لافروف في الخليج تزامنا مع عقوبات أوروبية على النفط الروسي

لافروف في الخليج تزامنا مع عقوبات أوروبية على النفط الروسي 31.05.2022

الضغوط على المستشار الألماني السابق شرودر تجبره على التراجع في علاقاته مع روسيا.

انتقادات عنيفة ضد المستشار الألماني السابق بسبب علاقته مع روسيا 21.05.2022

في أوكرانيا تم العثور على أدلة جديدة على جرائم الحرب بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب. ويتم التحقيق في مئات الحالات.

أوكرانيا تحقق في 13 ألف حالة جرائم حرب روسية مشتبه فيها 27.05.2022

رفضت المجر الأربعاء مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي بشكله الحالي

الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي 04.05.2022

المزيد DW الأخبار

انتعاش مبيعات ملاجئ الحماية من القصف الجوي في أوروبا والولايات المتحدة .

ارتفاع كبير في الطلب على ملاجئ الحمياة من القصف 31.05.2022

الحرب في أوكرانيا .. تواصل التحقيقات في احتمال ارتكاب روسيا جرائم حرب في أكثر من ألف حالة.

الحرب في أوكرانيا .. تحقيق في جرائم حرب محتملة 31.05.2022

تشهد العاصمة التايلاندية بانكوك رواجا لنوع من مصارعات الهواة تجري في أجواء سرية تشبه أجواء فيلم فايت كلوب للمثل براد بيت

مباريات مصارعة للهواة في تايلندا تستوحي فكرتها من فيلم أمريكي شهير 31.05.2022

سجّلت الشرطة في ألمانيا عددًا أكبر بكثير من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في عام 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ارتفاع عدد جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في ألمانيا عام 2021 31.05.2022

اقرأ أيضا

30.05.2022 French President Emmanuel Macron, right, Hungarian Prime Minister Viktor Orban, centre, and Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel talk before the an extraordinary meeting of EU leaders to discuss Ukraine, energy and food security in Brussels, Monday, May 30, 2022. European Union leaders will gather Monday in a fresh show of solidarity with Ukraine but divisions over whether to target Russian oil in a new series of sanctions are exposing the limits of how far the bloc can go to help the war-torn country. (AP Photo/Olivier Matthys)

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حظر شبه كامل على النفط الروسي 31.05.2022

اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا، مقابل حزمة مساعدات جديدة لكييف.

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft zu einem EU-Gipfel im Gebäude des Europäischen Rates ein udn spricht mit Journalisten. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich zu einem eintägigen Gipfel, bei dem die militärische Bedrohung der benachbarten Ukraine durch Russland und der Umgang mit der anhaltenden Corona-Pandemie im Mittelpunkt stehen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس متفائل بشأن حظر النفط الروسي وحزمة عقوبات جديدة 30.05.2022

أعرب المستشار الألماني شولتس عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على واردات النفط من روسيا وتبني الحزمة السادسة من العقوبات بقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. في المقابل نفي رئيس الوزراء المجري وجود "تسوية مقبولة".

President of Ukraine visited the frontline positions in the east of the country and presented state awards to the military, 29 May 2022 The Presidential Office of Ukraine. All materials featured on this site are is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International. The use of any materials posted on the website is permitted provided you link to www.president.gov.ua regardless of full or partial use of materials. 01220, Kyiv, 11 Bankova Str. Quelle: https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-vidvidav-peredovi-poziciyi-na-shodi-krayi-75445

زيلنسكي يزور الخطوط الأمامية في خاركيف والروس يتقدمون في دونباس 29.05.2022

زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.

29.05.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht per Videobotschaft bei der Wohltätigkeits-Veranstaltung «Save Ukraine - #StopWar» am Brandenburger Tor. Die Veranstalter wollen die Aufmerksamkeit der Welt auf die Ereignisse in der Ukraine lenken und Spenden für den Erwerb von medizinischer Ausrüstung sammeln. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

متهم بالتردد.. هل تنجح استراتيجية شولتس في حرب أوكرانيا؟ 31.05.2022

عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.