قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا

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اجتمع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل واتفقوا على فرض حظر على النفط الروسي باستثناءات للمجر والتشيك وسلوفاكيا. ومن المقرر أن يجتمع القادة مرة أخرى في يونيو لمناقشة الوضع.
اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا، مقابل حزمة مساعدات جديدة لكييف.
أعرب المستشار الألماني شولتس عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على واردات النفط من روسيا وتبني الحزمة السادسة من العقوبات بقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. في المقابل نفي رئيس الوزراء المجري وجود "تسوية مقبولة".
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
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