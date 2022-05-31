قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حظر شبه كامل على النفط الروسي

اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا، مقابل حزمة مساعدات جديدة لكييف.