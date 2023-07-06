 قمة دول جوار السودان، هل تملك أدوات لحل النزاع؟ | مسائية DW | DW | 14.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

قمة دول جوار السودان، هل تملك أدوات لحل النزاع؟

قمة لدول جوار السودان في القاهرة تهدف إلى منع تقسيم السودان ووقف التدخلات الخارجية، ما الذي تخشاه مصر وهل من دعم أمريكي وسعودي لها؟

المزيد من المركز الإعلامي

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟ 06.07.2023

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟

مسائية DW: بعد نحو أسبوعين من تمرده على بوتين.. أين بريغوجين؟ 06.07.2023

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟ 06.07.2023

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟ 04.07.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

هل نجح بايدن في استعادة مكانة واشنطن في الساحة الدولية؟

هل نجح بايدن في استعادة مكانة واشنطن في الساحة الدولية؟ 14.07.2023

مسائيةDW: ما الذي تبحث عنه إيران في القارة الإفريقية؟

مسائيةDW: ما الذي تبحث عنه إيران في القارة الإفريقية؟ 12.07.2023

هل ستأخذ ألمانيا مهمة حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو من تركيا؟

هل ستأخذ ألمانيا مهمة حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو من تركيا؟ 11.07.2023

هل يفسد اليمين المتطرف في إسرائيل العلاقة المتينة مع الولايات المتحدة؟

هل يفسد "اليمين المتطرف" في إسرائيل العلاقة المتينة مع الولايات المتحدة؟ 11.07.2023

المزيد مسائية DW

ما سر اجتماع بوتين بزعيم فاغنر بعد التمرد الفاشل؟

ما "سر" اجتماع بوتين بزعيم فاغنر بعد التمرد "الفاشل"؟ 10.07.2023

مسائية DW _ هل اقتربت إيران من صنع قنبلة نووية؟

مسائية DW _ هل اقتربت إيران من صنع قنبلة نووية؟ 10.07.2023

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. الأسباب والتداعيات؟ 07.07.2023

زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟

زيلينسكي يزور إسطنبول... عرض تركي جديد؟ 07.07.2023

اقرأ أيضا

In this photo provided by Egypt's presidency media office, From right to left, Secretary-General of the Arab League Ahmed Aboul Gheit, Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, President of the Libyan Presidential Council Mohamed Al-Menfi, South Sudan's President Salva Kiir, Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi, Eritrean President Isaias Afevorki, President of Central African Republic Faustin-Archange Touadera, President of Chad Idriss Deby and Moussa Faki Mahamat Chairperson of African Union pose for a group picture at the Presidential Palace in Cairo, Egypt, Thursday, July 13, 2023. Egypt is hosting a summit about the Sudan conflict which include leaders of Ethiopia, South Sudan, Chad, Eritrea, Central African Republic and Libya. (Egyptian Presidency Media Office via AP)

قمة جوار السودان بمصر.. مبادرة جديدة للتوسط بين طرفي الصراع 13.07.2023

في أحدث مبادرة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، استضافت مصر قمة إقليمية لدور جوار السودان ضمن مبادرة تسعى إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات وإجراء حوار شامل ووضع آلية للتواصل مع الفصيلين المتحاربين.

27.2.2023, Genf*** UN Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths speaks during a joint press conference ahead of a donor conference for the humanitarian crisis in Yemen in Geneva, on February 27, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

غريفيث في جدة وترقب لمحادثات بين طرفي النزاع السوداني 07.05.2023

بينما تشهد أحياء في الخرطوم استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ممثلي الطرفين بشأن إيصال المساعدات.

KHARTOUM, SUDAN - APRIL 19: 2023*** Smoke rises during clashes between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) in Khartoum, Sudan on April 19, 2023. Ahmed Satti / Anadolu Agency

الصراع في السودان .. مخاطر تحدق بدول المنطقة وقلاقل لدى قوى دولية 21.04.2023

يثير الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قلقاً إقليمياً ودولياً يمتد إلى مياه النيل وخطوط أنابيب النفط كما يتصل بشكل الحكومة الجديدة المتوقعة إلى جانب مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق.

BENISHANGUL-GUMUZ, ETHIOPIA - FEBRUARY 19: A view of Grand Ethiopian Renaissance Dam, a massive hydropower plant on the River Nile that neighbors Sudan and Egypt, as the dam started to produce electricity generation in Benishangul-Gumuz, Ethiopia on February 19, 2022. Ethiopia built the dam on the Nile River in Guba, Benishangul Gumuz Region. The construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam has caused a row between Ethiopia and Egypt and Sudan. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

خبراء يؤكدون: سد النهضة سيصب في صالح الجميع 09.04.2023

مع اكتمال 90 بالمئة من سد النهضة الإثيوبي تحول الموقف السوداني من منتقد إلى داعم للمشروع فيما مازالت مصر تنتقد البناء. ورغم ذلك يستبعد الباحثون أن يكون السد نذير صراع إذ يرجحون أن يجر فوائد لدولتي المصب والمنطقة بأسرها.