قمة دول جوار السودان، هل تملك أدوات لحل النزاع؟

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قمة لدول جوار السودان في القاهرة تهدف إلى منع تقسيم السودان ووقف التدخلات الخارجية، ما الذي تخشاه مصر وهل من دعم أمريكي وسعودي لها؟
في أحدث مبادرة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، استضافت مصر قمة إقليمية لدور جوار السودان ضمن مبادرة تسعى إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات وإجراء حوار شامل ووضع آلية للتواصل مع الفصيلين المتحاربين.
بينما تشهد أحياء في الخرطوم استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع، وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات مع ممثلي الطرفين بشأن إيصال المساعدات.
يثير الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قلقاً إقليمياً ودولياً يمتد إلى مياه النيل وخطوط أنابيب النفط كما يتصل بشكل الحكومة الجديدة المتوقعة إلى جانب مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق.
مع اكتمال 90 بالمئة من سد النهضة الإثيوبي تحول الموقف السوداني من منتقد إلى داعم للمشروع فيما مازالت مصر تنتقد البناء. ورغم ذلك يستبعد الباحثون أن يكون السد نذير صراع إذ يرجحون أن يجر فوائد لدولتي المصب والمنطقة بأسرها.
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