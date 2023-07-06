قمة دول جوار السودان، هل تملك أدوات لحل النزاع؟

خبراء يؤكدون: سد النهضة سيصب في صالح الجميع

مع اكتمال 90 بالمئة من سد النهضة الإثيوبي تحول الموقف السوداني من منتقد إلى داعم للمشروع فيما مازالت مصر تنتقد البناء. ورغم ذلك يستبعد الباحثون أن يكون السد نذير صراع إذ يرجحون أن يجر فوائد لدولتي المصب والمنطقة بأسرها.