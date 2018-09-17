 قمة دبلوماسية دولية تبحث اللمسات النسائية في السياسات الخارجية | أخبار | DW | 23.09.2018

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أخبار

قمة دبلوماسية دولية تبحث اللمسات النسائية في السياسات الخارجية

أنهت نحو 20 وزيرة خارجية في مونتريال الكندية اجتماعا هو الأول من نوعه حول تقديم "منظور نسوي" للسياسة الخارجية الهدف منه تعزيز مبدأ حقوق الانسان وتفادي نشوب النزاعات حول العالم.

Kanada Montreal Treffen Außenministerinnen (Getty Images/AFP/M. Ouellet-Diotte)

جمعت القمة التي انطلقت أول أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2018) في كندا بمدينة مونتريال، 19 وزيرة خارجية حول العالم، وتناولت مجموعة من المواضيع مثل تفادي نشوب النزاعات وتعزيز الديموقراطية ومكافحة العنف ضد النساء.

مختارات

اهتمام أم تنميط؟ هذا هو السؤال الذي طرحه كثيرون بعد اقتراب افتتاح فندق للنساء بمنطقة الحائل السعودية. المشروع الجديد فتح النقاش أمام قيمة الإصلاحات الأخيرة وطرح تساؤلات حول إقرار المساوات بالبلد. (18.09.2018)

رفض معاهدة المناخ ثم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران إضافة للرسوم الجمركية، خطوات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم علمه بالتداعيات السلبية لذلك على أوروبا، كما يرى ذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. (08.06.2018)

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن "هذا الاجتماع يمثل فرصة تاريخية"، معلنة استحداث منصب سفير للنساء والسلام والأمن هو الأول من نوعه في كندا. وقالت فريلاند "ليس الهدف إنشاء جماعة نسوية مغلقة. بل على العكس تماما. الهدف تسليط الضوء على أهمية النساء والفتيات في العالم ودورهن وحقوقهن". وتابعت وزيرة الخارجية الكندية أن "الهدف هو طرح ما يمكن للنساء في مراكز الريادة اعتماده من وسائل للدفاع عن تلك الحقوق".

وستطرح الوزيرات ما توصلت إليه قمة مونتريال خلال نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. واتفقت الوزيرات على عقد اجتماعات منتظمة، وإن غير رسمية، خلال العام المقبل.

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التدخلات الخارجية

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي أدارت اللقاء بالتعاون مع فريلاند "لقد زرعنا بذرة أعتقد أنها ستنمو لتصبح نبتة جميلة الأزهار".

 وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في افتتاح القمة التي استمرت يومين إن النساء يلعبن "دورا رئيسيا في التوصل لحلول للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا". وركز الاجتماع على أربعة مواضيع هي النساء في السياسة وفي مراكز القيادة، وتعزيز الديموقراطية، وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة العنف المرتبط بالمرأة.

  وبالإضافة إلى فريلاند وموغيريني ضم اللقاء وزيرات خارجية أندورا، وبلغاريا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وجمهورية الدومينيكان، وغانا، وغواتيمالا، وهندوراس، وإندونيسيا، وكينيا، وناميبيا، والنرويج، وبنما، ورواندا، وسانت لوسيا، وجنوب إفريقيا والسويد.

وفي ختام القمة وضعت اثنتا عشرة وزيرة الزهور فوق شواهد قبور أقيمت في مونتريال تخليدا لذكرى 14 امرأة قتلن في اعتداء نفذه مسلح استهدف النساء لدافع الكراهية في مدرسة "إيكول بوليتيكنيك" للهندسة عام 1989. وأسفر الاعتداء عن جرح 14 امرأة أخرى.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ) 

  • Hedy Lamarr hält einen Telefonhörer ans Ohr (picture-alliance/ dpa)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    هيدي لامار - ممثلة ومخترعة

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  • Eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von Ada Lovelace (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    أدا لوفلايس - أول مبرمجة حاسوب في العالم

    في بداية القرن التاسع عشر، أثرت عالمة الرياضيات البريطانية آدا لوفلايس (1815-1852) على عالم الكمبيوتر الحالي، فقد طورت برنامجاً معقداً في عام 1835 لتشغيل أول حاسوب ميكانيكي والذي كان يطلق عليه (المحرك التحليلي)، ووضعت بذلك القواعد الأساسية للبرمجة، لتكون بذلك "أول مبرمجة حاسوب في العالم".

  • Eine rumänische Briefmarke mit einem Bildnis von Josephine Cochrane

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    جوزفين كوكرين- مخترعة غسالة الأطباق

    لم تكن جوزفين كوكرين (1839-1913) المرأة الأميركية الغنية تعاني من غسل الأطباق بنفسها، غير أن إحباطها من موظفيها، الذين كانوا يكسرون الكثير من الأطباق الفاخرة أثناء غسلها، قد دفعها لاختراع أول غسالة أطباق. فحصلت على براءة الاختراع في كانون الأول/ ديسمبر 1886.

  • Marie Curie (picture-alliance/empics/PA Wire)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

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    كانت ماري كوري (1867-1934) أول امرأة تحصل على جائزة نوبل ومرتين: الأولى في عام 1903، مع زوجها بيير كوري في مجال الفيزياء، والثانية في عام 1911 في الكيمياء بمفردها. تعتبر ماري كوري من أهم العلماء في التاريخ، واشتهرت بأبحاثها في مجال النشاط الإشعاعي، إضافة إلى ذلك، اكتشفت عنصري البولونيوم والراديوم.

  • Kaffeefilter von Melitta Bentz (picture alliance/dpa/Melitta)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    ميليتا بنتز - اختراع بسيط ذو تأثير يومي

    تضايقت ميليتا بينتز (1873-1950) الأم وربة المنزل الألمانية في الـ35 من عمرها، من الفتات بين أسنانها أثناء احتساء القهوة، فقامت بشكل عفوي بقطع الورق النشاف من دفتر تمارين ابنها، ووضعتها في علبة مثقوبة وصبّت القهوة خلالها، فنتج عن ذلك اختراعها لمرشح القهوة أو فلتر القهوة. وفي عام 1908 سجلت براءة الاختراع.

  • Grace Murray Hopper (picture-alliance/Newscom/J. S. Davis)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    غريس مواري هوبر - مخترعة لغة البرمجة كوبول

    عملت غريس موراي هوبر (1906-1992)، عالمة الحاسوب الأمريكية على تطوير لغات البرمجة لحاسوب هارفارد ماك، كما كان لها دور أساسي في اختراع لغة البرمجة كوبول.

  • Gertrude Belle Elion (CC By Unbekannt 4.0)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    غيرترود بيل اليون - رائدة في عالم الطب

    عندما مات جدّها بسبب السرطان، قررت غيرترود بيل إيليون (1918-1999) الخوض في مجال أبحاث السرطان. وقدمت عالمة الكيمياء الحيوية والصيدلانية مساهمات كبيرة في تقدم العلاج الكيميائي من خلال تطوير عقار يستخدم لعلاج سرطان الدم حتى يومنا هذا. وحصلت على جائزة نوبل للطب في عام 1989.

  • Maria Telkes (Gemeinfrei)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

    ماريا تيلكيس - رائدة في مجال الطاقة الشمسية

    تعتبر الطاقة الشمسية مصدر الطاقة في المستقبل. ويعود اكتشاف ذلك قبل أكثر من 50 سنة، للعالمة الهنغارية-الأميركية ماريا تيليكس (1900-1995)، إذ قامت خلال الحرب العالمية الثانية بابتكار محطة تعمل بالطاقة الشمسية للقوات البحرية. وفي عام 147 قامت مع مهندس معماري ببناء منزل يتم تسخينه بالكامل بالطاقة الشمسية، ويعتبر الأساس للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة الآن.

  • Margaret Hamilton (picture-alliance/Courtesy Everett Collection)

    نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

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مختارات

نساء مخترعات غيّرن وجه العالم

لفترة طويلة ارتبطت صورة المرأة بالمنزل والأسرة والأمومة، لكن هذا الأمر غير منصف للمرأة، فحتى قبل 200 عام، تركت نساء مشهورات بصمتهن على عالم البحث العلمي بابتكارات غيرت شكل الحياة الحديثة. (21.08.2018)  

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التدخلات الخارجية  

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