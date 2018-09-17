قمة دبلوماسية دولية تبحث اللمسات النسائية في السياسات الخارجية

جمعت القمة التي انطلقت أول أمس الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2018) في كندا بمدينة مونتريال، 19 وزيرة خارجية حول العالم، وتناولت مجموعة من المواضيع مثل تفادي نشوب النزاعات وتعزيز الديموقراطية ومكافحة العنف ضد النساء.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن "هذا الاجتماع يمثل فرصة تاريخية"، معلنة استحداث منصب سفير للنساء والسلام والأمن هو الأول من نوعه في كندا. وقالت فريلاند "ليس الهدف إنشاء جماعة نسوية مغلقة. بل على العكس تماما. الهدف تسليط الضوء على أهمية النساء والفتيات في العالم ودورهن وحقوقهن". وتابعت وزيرة الخارجية الكندية أن "الهدف هو طرح ما يمكن للنساء في مراكز الريادة اعتماده من وسائل للدفاع عن تلك الحقوق".
وستطرح الوزيرات ما توصلت إليه قمة مونتريال خلال نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. واتفقت الوزيرات على عقد اجتماعات منتظمة، وإن غير رسمية، خلال العام المقبل.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي أدارت اللقاء بالتعاون مع فريلاند "لقد زرعنا بذرة أعتقد أنها ستنمو لتصبح نبتة جميلة الأزهار".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في افتتاح القمة التي استمرت يومين إن النساء يلعبن "دورا رئيسيا في التوصل لحلول للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا". وركز الاجتماع على أربعة مواضيع هي النساء في السياسة وفي مراكز القيادة، وتعزيز الديموقراطية، وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة العنف المرتبط بالمرأة.
وبالإضافة إلى فريلاند وموغيريني ضم اللقاء وزيرات خارجية أندورا، وبلغاريا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وجمهورية الدومينيكان، وغانا، وغواتيمالا، وهندوراس، وإندونيسيا، وكينيا، وناميبيا، والنرويج، وبنما، ورواندا، وسانت لوسيا، وجنوب إفريقيا والسويد.
وفي ختام القمة وضعت اثنتا عشرة وزيرة الزهور فوق شواهد قبور أقيمت في مونتريال تخليدا لذكرى 14 امرأة قتلن في اعتداء نفذه مسلح استهدف النساء لدافع الكراهية في مدرسة "إيكول بوليتيكنيك" للهندسة عام 1989. وأسفر الاعتداء عن جرح 14 امرأة أخرى.
و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)
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