قمة جديدة بين ترامب وكيم جونغ أون نهاية فبراير

يبدو أن الاجتماع المطول نسبياً بين الرئيس الأمريكي ومبعوث كوريا الشمالية إلى المحادثات الخاصة بملف السلاح النووي الكوري الشمالي الجمعة قد تمخض عنه تحديد موعد لقمة جديدة تجمع الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل.
وقال البيت الأبيض الجمعة (18 كانون الثاني/ يناير 2019) إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون نهاية شهر فبراير/ شباط في مكان سيعلن في وقت لاحق.
ووفقاً للبيت الأبيض، فقد اجتمع ترامب لمدة ساعة ونصف الساعة مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونج تشول الجمعة لبحث نزع السلاح النووي والقمة الثانية. وجاء اجتماع المبعوث الوري الشمالي مع الرئيس ترامب عقب محادثات مع وزير الخارجية مايك بومبيو الجمعة ضمن مساع دبلوماسية تهدف لتمهيد الطريق لقمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وتمثل زيارة كيم يونج تشول، الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، مؤشراً نادراً على تحرك محتمل في مسعى نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، الذي تعطل منذ الاجتماع التاريخي بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة العام الماضي.
وبابتسامات مقتضبة، وقف كيم يونج تشول وبومبيو جنباً إلى جنب لالتقاط الصور في فندق بواشنطن قبل التوجه إلى قاعة المحادثات، التي قد تحدد إن كان بوسع الجانبين تحقيق تقدم. وبعد هذا الاجتماع قال البيت الأبيض إن ترامب استضاف كيم يونج تشول في المكتب البيضاوي "لمناقشة العلاقات بين البلدين واستمرار التقدم بشأن نزع كوريا الشمالية للسلاح النووي بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه".
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/رويترز)
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
"اجعل الأرض رائعة مرة أخرى "
يزرع السياسيون الأشجار رمزاً إلى التوفيق بين الخلافات بينهم. وبينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول التأثير السلبي لتغير المناخ، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. ربما بزراعة شجرة معا، كان ماكرون يأمل في تسوية خلافاته مع ترامب و "جعل الأرض رائعة مرة أخرى".
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
بدايات جديدة
بدأت الحرب رسمياً بين الكوريتين الشمالية والجنوبية عام 1950. وتُسجل الصورة أول زيارة لرئيس لكوريا الشمالية إلى الشقيقة كوريا الجنوبية. ولتسجيل هذا الحدث، قام كل من كيم يونج أون رئيس كوريا الشمالية، ونظيره الجنوبي مون جاي إن، بزراعة شجرة كرمز لبداية جديدة. وبعد زراعة الشجرة بساعات قليلة، تعهد الطرفان بالسعي لتحقيق السلام وإنهاء الحرب بعد عقود من النزاع.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
على سر أبيه..
لم يكن كيم يونج أون أول رئيس لكوريا الشمالية يسجل حدثاً بزراعة شجرة. فقد زرع والده، كيم يونج الثاني (في الصورة) شجرة أيضاً مع جندي من كوريا الشمالية أثناء زيارة وحدة عسكرية. ويمكن القول إن زراعة الأشجار تستخدم أيضاً لأغراض دعائية.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
جذور عميقة
منذ بداية مسيرتها السياسية، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تزرع الأشجار. وبمناسبة الذكرى الألف لتأسيس قرية مكلنبورغ، زرعت ميركل أول شجرة من بين 1000 شجرة، حينها كانت تعمل كوزير للبيئة وكأصغر وزير في حكومة هيلموت كول. ومنذ ذلك الحين، لم تنظر إلى الوراء أبداً.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
حرث التربة
زرعت ميركل في عام 2008 شجرة جنباً إلى جنب مع زعماء سياسيين آخرين في قمة مجموعة الثماني في توياكو باليابان. وكان من بين نظرائها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا. وبذلك سجلت اشتراكها في ثالث قمة لمجموعة الثماني بعد أن أصبحت مستشارة في عام 2005.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
البعض يزدهر والآخر يذبل
عادت ميركل إلى اليابان في عام 2016 لاجتماع G7، إذ نجحت في أن تكون السياسية الوحيدة التي استمرت في السلطة منذ أن زرعت شجرة في عام 2008. لكنها لم تسمح لذلك بمنعها من غرس شجرة مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الإيطالي السابق ماتيو رينزي، والرئيس الفرنسي السابق أولاند.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
تسليم ورقة جديدة
في عام 2014، استبعدت ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، روسيا من مجموعة الثماني بسبب تدخلها العسكري وضمها شبه جزيرة القرم لأراضيها. لكن في ذلك العام، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغرس شجرة في العاصمة الصينية بكين، وذلك خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). بالنسبة للبعض، فذلك يعني تسليم ورقة جديدة.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
خطوة غير مسبوقة
قبل عام من اندلاع الحرب في سوريا، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزراعة شجرة مع الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة اللبنانية بيروت. كانت هذه الخطوة غير المسبوقة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة. غير أن السعودية دعمت أطرافاً في الصراع السوري.
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
رمز السلام
استضاف الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيرس البابا فرانسيس في عام 2014 وغرسا معاً شجرة زيتون. وقال فرانسيس لبيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس: "صنع السلام يدعو للشجاعة أكثر من الحرب." وأضاف: "إنه يدعو إلى الشجاعة لنقول نعم للقاء ولا للصراع".
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حين يزرع الساسة الأشجار ..
غارس الأشجار
قامت الملكة إليزابيث الثانية بزراعة العشرات من الأشجار طوال حياتها. وخلال زيارتها عام 1951 إلى فانكوفر، عندما كانت لا تزال أميرة، قامت بزراعة شجرة للاحتفال بمَشتل المدينة. وبالنسبة للملكة، كانت زراعة الأشجار وسيلة لتكريم الناس والأماكن والأحداث. س.م