قمة ثلاثية في برلين.. أي جديد في ملف الأزمة الأوكرانية؟

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قمة ألمانية فرنسية بولندية في برلين لبحث ملف الأزمة الأوكرانية الروسية.. ما المطروح على طاولة المشاورات؟ وأي جديد في ملف الأزمة؟
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن مواقف بلاده موحدة مع فرنسا وبولندا بما يخص التحرك تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهدف المحافظة على السلام في أوروبا. وهدد المستشار روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء قريب محتمل بصيغة "نورماندي" لحلّ الأزمة مع روسيا، وموسكو تبدأ مناورات تكتيكية جنوب البلاد، نافية وجود أي وعد روسي سابق لفرنسا بعدم إجراء هذه المناورات.
يشهد اليوم حركة دبلوماسية مكثفة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إذ يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، فيما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بدأت وزيرة خارجية ألمانيا زيارتها الثانية لأوكرانيا. وترقب محللون وساسة رأيها بخصوص طلبات أوكرانيا بالحصول على أسلحة من ألمانيا، بعد تكرار المستشار شولتس رفضه للأمر. فيما يدرس الناتو زيادة وجوده العسكري في دول البلطيق.
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