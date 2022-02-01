 قمة ثلاثية في برلين.. أي جديد في ملف الأزمة الأوكرانية؟ | مسائية DW | DW | 08.02.2022

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مسائية DW

قمة ثلاثية في برلين.. أي جديد في ملف الأزمة الأوكرانية؟

قمة ألمانية فرنسية بولندية في برلين لبحث ملف الأزمة الأوكرانية الروسية.. ما المطروح على طاولة المشاورات؟ وأي جديد في ملف الأزمة؟

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HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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