قمة ثلاثية في برلين.. أي جديد في ملف الأزمة الأوكرانية؟

شولتس يحيي "مثلث فايمار" ويؤكد: هدفنا منع وقوع حرب في أوروبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن مواقف بلاده موحدة مع فرنسا وبولندا بما يخص التحرك تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهدف المحافظة على السلام في أوروبا. وهدد المستشار روسيا بـ"عواقب واسعة النطاق" في حال غزو أوكرانيا.