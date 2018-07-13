 قمة ترامب بوتين – هل ستعقد رغم اتهام الروس بقرصنة انتخابات 2016؟ | أخبار | DW | 13.07.2018

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أخبار

قمة ترامب بوتين – هل ستعقد رغم اتهام الروس بقرصنة انتخابات 2016؟

أكد البيت الأبيض أن القمة بين الرئيسين دونالد ترامب وبوتين ستُعقد كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات إلى إلغائها بعد توجيه التهم إلى عناصر من المخابرات الروسية بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

Vietnam | APEC-Gipfel | Trump und Putin (REUTERS/Sputnik/Kremel/M. Klimentyev)

وجه القضاء الأمريكي اتهامات لـ 12 عنصرا من الاستخبارات الروسية بقرصنة الحزب الديموقراطي في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية في 2016. ويأتي ذلك قبل أيام من اللقاء المقرر بين ترامب وبوتين في هلسنكي.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا دليل على هذه الاتهامات، معتبرة أن الغرض منها هو إفساد الأجواء قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي يوم الاثنين.

 

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شد وجذب وتراشق لفظي وخلافات على مساهمة أعضاء حلف الناتو في ميزانيته. تلك كانت أبرز ما تصدر أخبار القمة التي اختتمت اليوم في العاصمة البلجيكية. ما تداعيات ذلك على دور وفعالية الناتو في الشرق الأوسط؟ (12.07.2018)

وجه القضاء الأمريكي اتهامات لـ 12 عنصرا من الاستخبارات الروسية بقرصنة الحزب الديموقراطي في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية في 2016. ويأتي ذلك قبل أيام من اللقاء المقرر بين ترامب وبوتين في هلسنكي. (13.07.2018)

من جانبه أكد البيت الأبيض الجمعة أن القمة بين  ترامب وبوتين ستُعقد كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات الى إلغائها بعد توجيه التهم الى عناصر استخبارات روس بقرصنة الحزب الديموقراطي. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أكدت أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات اليوم إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة في 2016 وللحزب الديمقراطي. وقال ردو روزنستاين نائب وزير العدل في مؤتمر صحفي "اللائحة توجه اتهامات إلى 12 ضابطا بالجيش الروسي بالاسم بالتآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016".

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة. وصرح روزنستاين للصحافيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016" بما في ذلك قرصنة رسائل الإلكترونية للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات. وأضاف أن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات". وأضاف أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات".

وقال روزنستاين أنه أطلع ترامب على لائحة الاتهام. وصدرت الاتهامات قبل ثلاثة أيام من قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

ي.ب/ هـ.د (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Russland, WM 2018 Eröffnungsfeier, Gruppe A - Russland - Saudi Arabien (Getty Images/S. Botterill)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    روبي ويليامز مع عايدة جاريفولينا

    حفل الافتتاح في ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو زينه المغني البريطاني روبي ويليامز، وانضمت اليه مغنية السوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا .

  • Russland, WM 2018 Eröffnungsfeier, Gruppe A - Russland - Saudi Arabien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    افتتاح كأس العالم 2018

    لقطة من الأعلى تظهر فعاليات حفل افتتاح دورة كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي بموسكو.

  • Russland, WM 2018 Eröffnungsfeier, Gruppe A - Russland - Saudi Arabien (Reuters/G. Dukor)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    مهارات الكرة ومهارات الراقصين

    عروض موسيقية راقصة ولاعبون يعرضون مهارات كروية فردية ، وعزفت مقطوعة للموسيقار الروسي الراحل بيوتر تشايكوفسكي أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها .

  • Russland, WM2018: Gruppe A - Russland - Saudi Arabien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    مشجعون بملابس غريبة

    مشجع روسي ومعه مشجعة روسية في الصفوف الأولى متقدمين مشجعي المنتخب السعودي لحظات قبل مباراة الافتتاح.

  • WM 2018 - Russland - Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/D. Bandic)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    لمن يذهب الكأس؟

    في حفل الافتتاح، الأسباني تورفارت ايكر كاسيلاس يحمل كأس العالم عالياً بيده. من سيأخذ الكأس هذه المرة؟

  • Russland, WM 2018 Eröffnungsfeier, Robbie Williams, Gruppe A - Russland - Saudi Arabien (Reuters/M. Shemetov)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    روبي وليامز

    روبي ويليامز مغني البوب البريطاني يقدم عرضا في الدقائق الخمسة عشر التي جرى فيها حفل افتتاح كأس العالم لعام 2018 في موسكو.

  • Fußball WM 2018 Eröffnung Fans (Imago/Bildbyran/P. Arvidson)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    مشجعون يغلب على ازيائهم اللون الأحمر

    مشجعو روسيا يغرقون بالأزياء الحمر لحظات قبل اعلان مباراة الافتتاح بين المنتخب الروسي صاحب الأرض والمنتخب السعودي.

  • Fußball WM 2018 Eröffnung Fans (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

    صور وسيلفيات في الملعب

    مشجعو المنتخب الروسي يلتقطون صورا ساعة انطلاق مباراة الافتتاح.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو

في موسكو افتتحت نهائيات كأس العالم بحفل تصدره على الملعب المعشب مغني البوب البريطاني روبي وليامز والسوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا، استغرق العرض ربع ساعة بملعب لوجنيكي. أعلن الافتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (14.06.2018)  

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