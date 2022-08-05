قمة بوتين وأردوغان: اتفاق على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة

اتّفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة (05 أغسطس/ آب 2022) على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، بعد لقاء عُقد بينهما في سوتشي (روسيا) على ضفاف البحر الأسود، وفق بيان للكرملين.



وأوضح البيان أن الرئيسين اتّفقا على "تعزيز التبادلات التجارية" بين البلدينو"تحقيق التطلعات المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة".

ودعا الرئيسان في بيانهما المشترك إلى "خطوات ملموسة" لتوطيد التعاون في مجالات النقل والزراعة والصناعة والمالية والسياحة.

الاتفاق على الدفع بالروبل

وعلى الصعيد السياسي، شدّد الزعيمان على "الأهمية القصوى لعلاقات صادقة لا مواربة فيها وملؤها الثقة بين روسيا وتركيا لضمان الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وفي بداية اللقاء في سوتشي، شكر بوتين الرئيس التركي على الجهود التي بذلها وسمحت بالتوصل إلى اتفاق بين موسكو وأوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانيةعلى البحر الأسود.

وقال "بفضل مشاركتكم المباشرة ووساطة الأمين العام للأمم المتحدة، تمت تسوية المشكلة المرتبطة بإمدادات الحبوب الأوكرانية القادمة من موانئ البحر الأسود"، مضيفا "بدأت عمليات التسليم وأود أن أشكركم على ذلك".

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كذلك شدد على دور أنقرة في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم، وقال "يجب أن يكون الشركاء الأوروبيون ممتنين لتركيا لتأمينها نقل الغاز الروسي بدون توقف".

وفي ختام اللقاء، اتّفق الرئيسان على أن يتمّ دفع إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا "جزئيا بالروبل"، وفق ما أعلن للإعلام ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، مشيدا بـ "مرحلة جديدة وفرص مستجدّة".

التعاون ضد الإرهاب في سوريا

وأكد الرئيسان الروسي والتركي أيضا عزمهما على التعاون في مواجهة التنظيمات الإرهابية بسوريا.

وأكدا "تصميمهما على التنسيق والتضامن في محاربة كل التنظيمات الإرهابية" بسوريا. وتنفذ أنقرة عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، واستولت على مئات الكيلومترات من الأراضي واستهدفت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، رغم معارضة موسكو.

ع.ح./ه.د. (رويترز، ا ف ب)