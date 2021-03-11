 قمة بغداد 2 في الأردن | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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DW الأخبار

قمة بغداد 2 في الأردن

بدأت أعمال مؤتمر بغداد 2 في الإردن، ويأتي على رأس جدول أعمال المؤتمر الوضع في العراق وسوريا ولبنان والملف النووي الإيراني.

المزيد من المركز الإعلامي

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مسائية DW: اجتماع رباعي في باريس لإحياء عملية السلام.. ماذا تمخض عنه؟ 11.03.2021

إعادة جثامين لمهاجرين أكراد غرقوا في بحر المانش إلى كردستان العراق

إعادة جثامين لمهاجرين أكراد غرقوا في بحر المانش إلى كردستان العراق 26.12.2021

AMMAN, JORDAN - AUGUST 25 : (---EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - JORDANIAN KINGDOM COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Jordanian King Abdullah II, Prime Minister of Iraq Mustafa Al-Kadhimi (R) and President of Egypt Abdel Fattah Al-Sisi arrive to take part in trilateral summit in Amman, Jordan on August 25, 2020. Jordanian Kingdom Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"خطة المشرق الجديد"... التنفيذ والتوقيت ولعبة السياسة! 07.04.2021

هولندا تعتزم معالجة إرثها الاستعماري والاعتذار عن العبودية، وينتظر أحفاد العبيد منذ عقود هذه اللحظة التاريخية.

هولندا تعتزم معالجة إرثها الاستعماري والاعتذار عن العبودية 20.12.2022

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كيف تستقبل أوكرانيا أول أعياد ميلاد بعد الغزو الروسي؟

أوكرانيا تستقبل أعياد الميلاد في ظل ظروف غاية في الصعوبة 20.12.2022

أدانت محكمة ألمانية امرأة تبلغ 97 عاما بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة.

ألمانيا تدين امرأة عمرها 97 عاما بجرائم حرب نازية 20.12.2022

تأسست مبادرة المساحات الآمنة في اليمن قبل 4 أعوام واستطاعت بفضلها أكثر من 427 سيدة تأسيس مشروع خاص وضمان مورد رزق كريم

"المساحات الآمنة" مبادرة لدعم النساء في اليمن 20.12.2022

يعاني كثير من الطلاب الجامعيين في غزة من ارتفاع الأقساط الجامعية وتكاليف التعليم العالي والنتيجة حرمانهم من الدراسة.

التعليم للأغنياء فقط - مشكلة الطلاب الغزاويين 20.12.2022

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A handout picture released by the Jordanian Royal Palace shows (R to L) Jordan's Crown Prince Hussein receiving Iraq's Prime Minister Mohamed Shia al-Sudani in the capital Amman on December 20, 2022, ahead of the Baghdad Conference for Cooperation and Partnership in Jordan. - Jordan on December 20 hosts a Middle East summit bringing together regional and international players in a bid to defuse tensions, particularly in neighbouring Iraq. The Baghdad II meeting, which will also include France and the European Union, follows an August 2021 summit in Iraq's capital organised at the initiative of French President Emmanuel Macron. It takes place as several countries in the region are mired in unrest. (Photo by Jordanian Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JORDANIAN ROYAL PALACE / YOUSEF ALLAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

مؤتمر "بغداد 2" يؤكد على أمن واستقرار العراق ويرفض التدخل في شؤونه 20.12.2022

من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، دعت دول مشاركة في مؤتمر "بغداد 2" العراق إلى الابتعاد عن النفوذ الإيراني، كما عبر مشاركون في القمة المنعقدة في الأردن، إلى رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق.

This handout picture provided by the Iranian foreign ministry shows Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian (2nd-R) meeting with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell (L) in Jordan's capital Amman on December 20, 2022 ahead of the Baghdad Conference for Cooperation and Partnership in Jordan. - Jordan on December 20 hosts a Middle East summit bringing together regional and international players in a bid to defuse tensions, particularly in neighbouring Iraq. The Baghdad II meeting, which will also include France and the European Union, follows an August 2021 summit in Iraq's capital organised at the initiative of French President Emmanuel Macron. It takes place as several countries in the region are mired in unrest. (Photo by Iranian Foreign Ministry / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

وزير خارجية إيران ونظيره الأوروبي ينقاشان في الأردن سبل إحياء الاتفاق النووي 20.12.2022

التقى وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش قمة إقليمية يستضيفها الأردن. يرى الوزير الإيراني أن القمة الاقليمية قد تشكّل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي.

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD/Johan BEN AZZOUZ ; 11/12/2022 ; Loon-Plage, le 11 decembre 2022. Grand froid pour les migrants de Calais. Le secours populaire et le père Noël ont réchauffé le coeur des migrants, parfois très jeunes. PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ LA VOIX DU NORD - Great cold for the migrants of Calais. The popular help and Santa Claus warmed the hearts of the migrants, sometimes very young.

"بابا نويل" يرسم البسمة على شفاه أطفال المهاجرين في كاليه! 17.12.2022

قام متطوعون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بالتنكر بزي "بابا نويل" وزيارة المهاجرين في كاليه، الذين يعيشون في ظروف قاسية. حيث قام هؤلاء المتطوعون بتوزيع الطعام والأدوية والملابس والأحذية على المحتاجين هناك.

(l-r) Der algerische UN-Sondergesandten für den Irak, Lakhdar Brahimi, Kronprinz Scheich Mohammed Bin Raschid al Maktum von Dubai und König Abdullah II. von Jordanien bedienen sich am 05.09.2004 in Amman mit der rechten Hand beim traditonellen Mansaf (Hammel mit Reis). Der jordanische König gibt ein Beduinenessen zur Hochzeit seines Bruders Prinz Ali mit der ehemaligen CNN-Korrespondentin Rim Brahimi. Die Journalistin ist die Tochter von Lakhdar Brahimi.

احتفالات العائلة المقدسة والمنسف الأردني والبن السعودي تراث ثقافي 01.12.2022

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.