قمة بغداد 2 في الأردن

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بدأت أعمال مؤتمر بغداد 2 في الإردن، ويأتي على رأس جدول أعمال المؤتمر الوضع في العراق وسوريا ولبنان والملف النووي الإيراني.
من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، دعت دول مشاركة في مؤتمر "بغداد 2" العراق إلى الابتعاد عن النفوذ الإيراني، كما عبر مشاركون في القمة المنعقدة في الأردن، إلى رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق.
التقى وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش قمة إقليمية يستضيفها الأردن. يرى الوزير الإيراني أن القمة الاقليمية قد تشكّل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي.
قام متطوعون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بالتنكر بزي "بابا نويل" وزيارة المهاجرين في كاليه، الذين يعيشون في ظروف قاسية. حيث قام هؤلاء المتطوعون بتوزيع الطعام والأدوية والملابس والأحذية على المحتاجين هناك.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.
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