قمة بغداد.. تأكيدات على دعم اقتصاد العراق ومواجهة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة في افتتاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت (28 أغسطس/ آب 2021) إن "العراقيين قاتلوا الإرهاب قبل كل شيء، ونحن هنا إلى جانبكم في التعاون لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة للعراق".

وأضاف أن "كل من يقاتل الإرهاب هو شقيقنا ونؤكد استمرار دعم فرنسا للعراق وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتطوير الجوانب الاقتصادية والبنى التحتية". وقال "علينا إطلاق مشاريع كبرى في العراق وأن نقف إلى جانبه".

وبدأت في بغداد ظهر اليوم السبت وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية. وبحسب مصادر عراقية فإن المؤتمر سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وبدوره شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية. وقال إن "العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول أو منطلقا للاعتداء على الآخرين".

وأضاف أن "العراق أحد مرتكزات الاستقرار وقطعنا شوطا في عمليات إعادة الإعمار والتهيئة لإجراء الانتخابات المقبلة".

من جانبه، شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد على أهمية "وحدة العراق ووحدة السلاح" باعتبارها "من أهم مؤهلات العراق لترسيخ الأمن في المنطقة". وأضاف "أن الإرهاب حال دون استثمار مقدرات العراق الحقيقية، ونحن ندعو المجتمع الدولي لدعم العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق النهضة الشاملة".

بدأت في بغداد ظهر اليوم السبت وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية

فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية وإرهابا وتدخلات خارجية وتحديات خطيرة جلبت له المعاناة". وتابع أن "العراق حقق إنجازات كبيرة أبرزها دحر الإرهاب والحفاظ على وحدة العراق"، وأضاف أن مصر حريصة على نقل تجربتها للعراق لتحقيق مستقبل واحد وتجاوز الصعاب."

أما وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، فقد صرح أن بلاده تعمل على توفير منطقة آمنة وحرة، وأن العراق يلعب دورا هاما فىها، مشيراً إلى العراق تضرر كثيرا من الجماعات الإرهابية وأن الشعب العراقي الذي تحرر من الإرهاب بحاجة إلى تعاون الجميع.

وذكر أن إيران سارعت إلى مد يد العون للعراق لمواجهة الإرهاب، وأضاف أن أمريكا ارتكبت جريمة كبيرة في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وعلى دول المنطقة دعم جهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق.

وقال نريد تحقيق السلام عبر الحوار في المنطقة عبر الثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق الأمن المستدام والتنمية المستدامة.

فيما تحدث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن أن "الروابط بين السعودية والعراق تاريخية"، وتابع:" مستمرون بالتنسيق مع العراق لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، ونتطلع للعمل مع إخواننا في العراق لتحقيق التعايش السلمي".

لقاءات على هامش القمة

في غضون ذلك قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم في بغداد، في أول اجتماع من نوعه منذ اتفاق البلدين في يناير/ كانون الثاني على إنهاء خلاف استمر طويلا بينهما.

كما التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بنائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ووصف آل مكتوم أمير دولة قطر بأنه "شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد". وأضاف في تغريدة عقب لقائه أمير قطر ببغداد " ...حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد اتفقت على إنهاء المقاطعة التي فرضتها على قطر منذ أواخر 2017 بدعوى دعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية وهو ما تنفيه الدوحة.

ع.ا/أ.ح (د ب أ)