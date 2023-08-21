 قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا.. فقاعة أم بداية تشكل قطب جديد؟ | مسائية DW | DW | 22.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا.. فقاعة أم بداية تشكل قطب جديد؟

قادة دول مجموعة بريكس يجتمعون في جنوب أفريقيا وأبرز الملفات على طاولة المحادثات توسيع المجموعة ودول عربية مرشحة للانضمام إليها.. فما المتوقع من هذه القمة؟ وكيف ينظر إليها الغرب؟

المزيد من المركز الإعلامي

جنوب إفريقيا تستضيف أعمال قمة دول بريكس في جوهانسبيرغ وتحاول إيجاد توازن بين مختلف الأطراف المشاركة في القمة.

جنوب إفريقيا تستضيف أعمال قمة دول بريكس في جوهانسبيرغ 21.08.2023

انطلقت أعمال القمة الـ15 للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، أي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم.

انطلاق قمة دول بريكس الـ15 في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا 22.08.2023

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني...تكتل اقتصادي جديد؟

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني..."تكتل" اقتصادي جديد؟ 29.10.2022

وسط انتقادات إسرائيلية.. هل تغير واشنطن سياستها تجاه إيران؟

وسط انتقادات إسرائيلية.. هل تغير واشنطن سياستها تجاه إيران؟ 15.08.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

بعد اتهامها بقتل مهاجرين من إثيوبيا.. كيف ترد الرياض؟

بعد اتهامها بقتل مهاجرين من إثيوبيا.. كيف ترد الرياض؟ 22.08.2023

ذكرى هجوم الغوطة الكيماوي.. متى يحصل الضحايا على حقوقهم؟

ذكرى هجوم الغوطة الكيماوي.. متى يحصل الضحايا على حقوقهم؟ 22.08.2023

مسائيةDW: هل يدفع الأمريكيون نحو حل الدولتين؟

مسائيةDW: هل يدفع الأمريكيون نحو "حل الدولتين"؟ 19.08.2023

مسائيةDW: هل يغلق كوفيد - 19 العالم مجددا؟

مسائيةDW: هل "يغلق" كوفيد - 19 العالم مجددا؟ 19.08.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: سوريا ترفع أجور الموظفين وتخفض الدعم..ما التداعيات؟

مسائيةDW: سوريا ترفع أجور الموظفين وتخفض الدعم..ما التداعيات؟ 18.08.2023

مسائيةDW: إسرائيل تبيع نظاما صاروخيا متطورا لألمانيا..من المستفيد؟

مسائيةDW: إسرائيل تبيع نظاما صاروخيا متطورا لألمانيا..من المستفيد؟ 18.08.2023

مسائية DW: مونديال السيدات.. هل بدأت كرة القدم النسائية تأخذ حيزها؟

مسائية DW: مونديال السيدات.. هل بدأت كرة القدم النسائية تأخذ حيزها؟ 17.08.2023

مسائية DW: ممر بحري مؤقت لتصدير الحبوب الأوكرانية.. هل هو الحل؟

مسائية DW: ممر بحري مؤقت لتصدير الحبوب الأوكرانية.. هل هو الحل؟ 17.08.2023

اقرأ أيضا

20.08.2023 People walk past a banner outside the venue for the 2023 BRICS Summit at the Sandton Convention Centre in Sandton, Johannesburg, on August 20, 2023. The BRICS countries, an acronym of the five members Brazil, Russia, India, China and South Africa, meet for three days for a summit in Johannesburg starting August 22, 2023. (Photo by GIANLUIGI GUERCIA / AFP) (Photo by GIANLUIGI GUERCIA/AFP via Getty Images)

القمة الخامسة لبريكس في جنوب إفريقيا تبحث امكانات التوسع 22.08.2023

بحضور بارز يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا، ابتداء من اليوم الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسيع المجموعة. ووزيرة الخارجية الألمانية تأمل منها حلاّ لملف الحبوب الأوكرانية.

Chinese President Xi Jinping, left, and Indian Prime Minister Narendra Modi attend the group photo session at 2017 BRICS Summit in Xiamen, Fujian province in China, Monday, Sept. 4, 2017. (Kenzaburo Fukuhara/Pool Photo via AP)

قمة بريكس.. لماذا تتنافس السعودية ودول أخرى على عضوية المجموعة؟ 22.08.2023

يرى خبراء أن مجموعة بريكس تمثل كيانا موازيا، وتسعى لأن تكون بديلا، للمؤسسات المالية الدولية الواقعة تحت سيطرة الغرب، وبأن هدفها تقديم بديل لنظام القطب الواحد. فهل هي كذلك؟ ولماذا يتزايد التنافس الدولي للانضمام إليها؟

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, ST PETERSBURG - JULY 28, 2023: Russia's President Vladimir Putin (2nd L front) attends the plenary session of the 2nd Russia-Africa Summit at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Mikhail Tereshchenko/TASS Host Photo Agency]

رغم استياء الغرب... لماذا تحافظ أفريقيا على تحالفها مع بوتين؟ 19.08.2023

تعقد مجموعة بريكس قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ لبحث عدة قضايا من بينها احتمال توسيع التكتل، ووسائل تعزيز نفوذه. غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيم على أجواء القمة تماماً كما كان سيفعل حضوره لها.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by ATHIT PERAWONGMETHA / POOL / AFP) (Photo by ATHIT PERAWONGMETHA/POOL/AFP via Getty Images)

قمة جدة.. السعودية قوة دولية وسيطة من بوابة أوكرانيا؟ 05.08.2023

بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟