قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا.. فقاعة أم بداية تشكل قطب جديد؟

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قادة دول مجموعة بريكس يجتمعون في جنوب أفريقيا وأبرز الملفات على طاولة المحادثات توسيع المجموعة ودول عربية مرشحة للانضمام إليها.. فما المتوقع من هذه القمة؟ وكيف ينظر إليها الغرب؟
بحضور بارز يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا، ابتداء من اليوم الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسيع المجموعة. ووزيرة الخارجية الألمانية تأمل منها حلاّ لملف الحبوب الأوكرانية.
يرى خبراء أن مجموعة بريكس تمثل كيانا موازيا، وتسعى لأن تكون بديلا، للمؤسسات المالية الدولية الواقعة تحت سيطرة الغرب، وبأن هدفها تقديم بديل لنظام القطب الواحد. فهل هي كذلك؟ ولماذا يتزايد التنافس الدولي للانضمام إليها؟
تعقد مجموعة بريكس قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ لبحث عدة قضايا من بينها احتمال توسيع التكتل، ووسائل تعزيز نفوذه. غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيم على أجواء القمة تماماً كما كان سيفعل حضوره لها.
بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟
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