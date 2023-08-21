قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا.. فقاعة أم بداية تشكل قطب جديد؟

القمة الخامسة لبريكس في جنوب إفريقيا تبحث امكانات التوسع

بحضور بارز يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا، ابتداء من اليوم الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسيع المجموعة. ووزيرة الخارجية الألمانية تأمل منها حلاّ لملف الحبوب الأوكرانية.