 قمة بروكسل - برلين ترحب ومنظمات حقوقية تعتبرها ″إعلان إفلاس″ | أخبار | DW | 29.06.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قمة بروكسل - برلين ترحب ومنظمات حقوقية تعتبرها "إعلان إفلاس"

رحبت المستشارة أنغيلا ميركل بقرارات قمة الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة اللجوء، فيما ذهبت منظمات حقوقية وتنظيمات يسارية إلى انتقاد تلك القرارات واعتبرتها غير انسانية، أما الحزب الاجتماعي المسيحي فعبر عن ترحيب محتشم.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel (Reuters/E. Vidal)

قالت ميركل اليوم (الجمعة 29 يونيو/ حزيران 2018) عقب مشاورات استغرقت أكثر من 12 ساعة في بروكسل إنها لـ"رسالة جيدة" أن يتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على نص مشترك. وذكرت ميركل أنه لا يزال هناك الكثير من العمل من أجل وضع نظام لجوء أوروبي مشترك، وأضافت "لكنني متفائلة بعد هذا اليوم بأننا نستطيع بالفعل مواصلة العمل"، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك "الكثير لفعله من أجل تجاوز وجهات النظر المختلفة".

وأوضحت المستشارة أنه في حال إنشاء مراكز تجمع للاجئي القوارب خارج الاتحاد الأوروبي سيجرى التعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية والالتزام بالقانون الدولي. وقالت "أثمن للغاية قولنا بأننا نريد العمل على إقامة شراكة مع أفريقيا"، مضيفة أنه سيجرى زيادة قوام الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) بحلول عام 2020، وقالت: "هذه رسالة مهمة للغاية". وأشارت ميركل إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي على تعزيز تنظيم وضبط ما يسمى بالهجرة الثانوية (أي تنقل المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، مضيفة أنه صار جليا ضرورة التزام الجميع بالقواعد وعدم محاولة طالبي اللجوء البحث عن اللجوء في دولة أخرى داخل الاتحاد. وأضافت "الأمر يحتاج أيضا إلى تضامن مع الدول التي يصل إليها اللاجئون أولا".

وأوضحت ميركل أن قمة الاتحاد اتفقت أيضا على تقديم دفعة ثانية من المساعدات لتركيا في إطار اتفاقية اللاجئين مع أنقرة بقيمة 3 مليارات يورو، مضيفة أنه سيجرى أيضا زيادة المساعدات المخصصة لأفريقيا.

مشاهدة الفيديو 01:29
بث مباشر الآن
01:29 دقيقة

ما الذي يريده الحزب المسيحي البافاري من نزاعه مع شقيقه الديمقراطي؟

وفي أول رد فعل له رحب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" البافاري بنتائج القمة الأوروبية حيث رأى النائب البرلماني هانس ميشيلباخ في حوار مع برنامج "موغرنماغازين" في تلك القرارات "مؤشرا ايجابيا"، إلا أنه لم يُرد أن يؤكد عما إذا كانت كافية كي يتراجع الحزب عن إلحاحه على الإبعاد الفوري للاجئين على الحدود.

من جهتها، وصفت منظمة "برو أزيل" المدافعة عن حقوق اللاجئين لقاء بروكسيل بـ"قمة اللا انسانية". وقال رئيس المنظمة غونتر بوركارت إن السياسيين "غاب عنهم أي تعاطف مع المضطهدين". ووصف مراكز تجمع اللاجئين المقرر إنشاؤها، بأنها "معسكرات يأس". كما انتقد بوركارت قرار تعزيز خفر السواحل في بلد العبور ليبيا واعتبر ذلك "اعتداء على حق اللجوء وانتهاكا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان".

من جهة أخرى، اعتبر زعيم حزب اليسار الألماني برند ريكسنغر  قرارات القمة الأوروبية "إعلانا لإفلاس حقوق الإنسان". وأضاف "إن المعايير المزدوجة لأنغيلا ميركل وللزعماء الأوروبيين هي في الحقيقة عار".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

اتفاق أوروبي حول ملف الهجرة بعد طريق ماراتونية شاقّة

في ساعة متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة توصل قادة دول الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول ملف الهجرة الشائك. الإتفاق يتضمن بنودا تتعلق بإقامة مراكز داخل أوروبا وفي دول بشمال أفريقيا لإستقبال وترحيل اللاجئين. (29.06.2018)  

اللجوء في ألمانيا: الخوف من تغيير مهمة مراكز الاستقبال المؤقتة

يخطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لإيواء طالبي اللجوء في ما يسمى مراكز الاستقبال المؤقت أو الانتقالي، ومما يعنيه ذلك لزوم بقائهم فيها حتى البت النهائي في طلباتهم، وهو الأمر الذي يثير قلق الكثيرين. (28.06.2018)  

صحف: أزمة اللاجئين لا تقرر مصير ميركل فقط بل أوروبا أيضا

ينبغي على المستشارة ميركل حتى نهاية الأسبوع إيجاد حل وسط مع شركائها الأوروبيين في قضية اللجوء، وإلا فإن نهاية تحالفها المسيحي تلوح في الأفق. فهل ميركل قادرة على التوصل إلى نتيجة؟ غالبية الصحف الألمانية تبقى متشككة. (26.06.2018)  

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ما الذي يريده الحزب المسيحي البافاري من نزاعه مع شقيقه الديمقراطي؟  

مواضيع ذات صلة

مسائيةDW  :  قمة أوروبية "حاسمة"  في بروكسل حول الهجرة واللجوء 28.06.2018

قمة حاسمة  للاتحاد الأوروبي في بروكسل تسعى خلالها المستشارة الألمانية  إلى التوصل لحل أوروبي مشترك بشأن ملف الهجرة واللجوء..فهل تنجح مساعي ميركل؟ وماذا في حالة الفشل؟

Deutschland Bundestag Regierungserklärung Merkel

ميركل تطرح فكرة "تحالف الراغبين" بديلاً لسيناريو فشل قمة بروكسل 28.06.2018

يستعد قادة دول الاتحاد الأوروبي بعقد قمة بروكسل "قمة القمم" كما تمّ وصفها قضية اللجوء تتصدر جدول أعمال ضخم، والمطلوب التوصل إلى اتفاقات متعثرة منذ عامين. واستباقا لفشل محتمل للقمة، ميركل تطرح فكرة "تحالف للراغبين".

Merkel beim EU-Mini-Gipfel in Brüssel

ميركل بعد القمة الأوروبية: هناك "نوايا طيبة" لحل أزمة اللجوء 24.06.2018

خرجت المستشارة ميركل متفائلة من القمة الأوروبية المصغرة حول الهجرة واللجوء. ميركل تحدثت عن وجود إمكانية للتوصل إلى حلول للخلاف حول اللجوء على المستوى الأوروبي، كما أشارت إلى تفاهمات ثنائية وثلاثية في الأيام المقبلة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  