قمة بايدن بوتين الافتراضية.. ماذا تمخض عنها؟

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قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وعلى رأس جدول المحادثات التصعيد الراهن بين روسيا وأوكرانيا.. فماذا تمخض عن هذه القمة؟
حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.
قبيل اجتماع عن بعد بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، بيان خماسي يؤكد دعم الغرب لأوكرانيا و"الالتزام بالحفاظ على السلم والأمن في أوروبا". يأتي ذلك وسط مخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا.
وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن لدى بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غالياً. في المقابل دعت أوكرانيا إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا.
تطوي المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل 16 عاماً من الحكم لتنسحب من الساحة السياسية وسط شعبية كبيرة. بيد أنها انتقدت لافتقادها "للرؤية". كما تعرضت لانتقادات "لفشلها" في ترسيخ موقع المرأة السياسي والتمهيد لخلافتها.
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