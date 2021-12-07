 قمة بايدن بوتين الافتراضية.. ماذا تمخض عنها؟ | مسائية DW | DW | 07.12.2021

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مسائية DW

قمة بايدن بوتين الافتراضية.. ماذا تمخض عنها؟

قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وعلى رأس جدول المحادثات التصعيد الراهن بين روسيا وأوكرانيا.. فماذا تمخض عن هذه القمة؟

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