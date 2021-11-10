 قمة الويب أو معرض الانترنت العالمي يعقد في لشبونة | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

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قمة الويب أو معرض الانترنت العالمي يعقد في لشبونة

معرض الانترنت العالمي يعقد بحضور مئات الشركات والخبراء في مجال أحدث التقنيات والتكنولوجيا في لشبونة. ويركز المعرض هذا العام على تسليط الضوء على فوائد استخدام تقنية ميتا فيرس.

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