قمة الهلال-العين.. هل يحافظ النادي الإماراتي على أسبقيته؟

فوز العين ذهابا 4-2 يعقد مهمة نادي الهلال المدجج بالنجوم، لكن مع ذلك المهمة ليست مستحيلة، خصوصا أن الهلال يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، فضلا عن عامل التاريخ أمام الخصم الإماراتي.

يبحث الهلال السعودي عن تعويض هزيمة الذهاب أمام ضيفه العين الإماراتي الذي فاز ذهاباً 4-2، عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وكان العين أوقف سلسلة قياسية للهلال شهدت تحقيقه 34 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات، عندما هزمه ذهاباً بفضل المغربي سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثية.

على ملعب المملكة أرينا، يطمح الهلال، متصدر الدوري السعودي بفارق كبير عن جاره اللدود النصر، إلى قلب النتيجة وبلوغ النهائي السادس في مسابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية آخرها في 2021.

وعلى مدى تاريخ مواجهات الفريقين، التقى الهلال والعين في الرياض ست مرات على المستوى القاري، كان الفوز فيها من نصيب الهلال في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد، واللافت أن مباراتين منها انتهيا بالنتيجة المثالية التي تنتظرها جماهير الهلال وهي 3-0 ، والتي ستكون كفيلة بتأهل فريقهم إلى النهائي.

ويتفاءل الهلال عندما يلعب داخل قواعده أمام العين حيث فاز عليه في خمس مباريات وتعادل مرّة. التقيا في نصف نهائي 2014 عندما فاز الهلال على أرضه بثلاثية وردّ العين 2-1 إياباً، ما منح التأهل للفريق السعودي.

يطمح الهلال، متصدر الدوري السعودي بفارق كبير عن جاره اللدود النصر، إلى قلب النتيجة وبلوغ النهائي السادس في مسابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية آخرها في 2021. صورة من: Waleed Zein/Anadolu/picture alliance

كما فاز الهلال بثلاثية نظيفة أحرزها كارلوس إدواردو، في ربع نهائي نسخة 2017، فيما كانت مباراة الذهاب في أبوظبي حسمها التعادل السلبي، كما التقيا في دور المجموعات عام 2018، وكانت النتيجة لصالح العين بفوز وتعادل، ثم مرة أخرى في دور المجموعات عام 2019 وفاز الهلال في المبارتين.

غياب ميتروفيتش ونيمار

وعلّق المدرب البرتغالي للهلال، جورج جيزوس بعد خسارة العين: "لم نعتد على الهزيمة بكل تأكيد، وسنعمل على تحسين الأمور في الرياض والعبور إلى الدور المقبل... لا يوجد شيء يسمى الثقة المفرطة. في كرة القدم، لا يُمكنك التحكّم بما يحدث خلال المباراة".

وتابع المدرّب الخبير "أعد جماهير الهلال بالعودة في مباراة الإياب، أنا على ثقة بأننا سنتأهل، وبحضور الجماهير سنفعل ذلك".

وأردف جيزوس "خسرنا بثلاث ركلات جزاء وهذا لا يحدث كثيرًا. تمّ الاتفاق مع اللاعبين على تحسين كافة الأمور".

ويتواصل غياب هداف الهلال المصاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار منذ فترة بعيدة، لكنه سيستعيد ناصر الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً، كما يعول على مهاجمه مالكوم.

وتعاقد الهلال في الصيف الماضي مع مجموعة من النجوم، منهم روبن نيفيش، وخاليدو كوليبالي، ومالكوم، وألكساندر ميتروفيتش، وياسين بونو، والأهم نيمار، لكن هذا الأخير لم يلعب إلا نادرا بسبب الإصابات، ولم تشكل صففته الضخمة أيّ إضافة للنادي السعودي.

العين الأقرب إلى النهائي

في المقابل، يبدو العين الأقرب إلى النهائي الرابع بعد 2003 عندما أحرز لقبه الوحيد والأوّل في النظام الحالي للبطولة، ثم 2005 و2016، عندما خسر النهائيين.

وقال مدرّبه الأرجنتيني هرنان كريسبو الذي سبق ان اختبر عندما كان يقود الدحيل القطري مرارة الهزيمة أمام الهلال 0-7 في نصف نهائي النسخة الماضية " لم يتقرّر أي شيء لأنه لا تزال لدينا مباراة في الرياض، ويجب أن يكون الجميع مستعدين للمباراة".

رحيمي كان عند حسن ظن مدربه مسجّلاً ثلاثية (هاتريك) وكان قبلها سجل ثلاثية أيضاً في مبارتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، ليرفع رصيده في صدارة الهدّافين الى 11 هدفاً، بينها سبعة في الأدوار الاقصائية. صورة من: Waleed Zein/Anadolu/picture alliance

وأبقى كريسبو هدافه التوغولي لابا كودجو خارج القائمة في مباراة الذهاب على استاد هزّاع بن زايد، مفضّلاً الاعتماد على المغربي رحيمي بديلاً له في قلب الهجوم.

وكان رحيمي عند حسن ظن مدربه مسجّلاً ثلاثية (هاتريك) وكان قبلها سجل ثلاثية أيضاً في مبارتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، ليرفع رصيده في صدارة الهدّافين الى 11 هدفاً، بينها سبعة في الأدوار الاقصائية.

وقال الدولي المغربي "فخورٌ بما قدمته أمام فريق كبير وفاز قبل مباراتنا في 34 لقاء على التوالي، لكن يجب ان نعرف أننا لعبنا الشوط الأول في العين وبقي الشوط الثاني في الرياض وهو صعب، لكن سنقاتل حتى آخر رمق لتحقيق هدفنا".

ويبحث رحيمي عن بلوغ الرقم القياسي (13 هدفاً) في البطولة والمسجّل باسم البرازيليين موريكي (غوانغجو إيفرغراندي الصيني، 2013)، وأدريانو (اف سي سيول الكوري الجنوبي، 2016)، والجزائري بغداد بونجاح (السد القطري، 2018).

ويحتل العين راهناً المركز الثالث في الدوري الإماراتي، بفارق 15 نقطة عن الوصل المتصدّر.

وفي نصف النهائي الثاني، يستقبل يوكوهاما مارينوس الياباني، وصيف 1990، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل لقب 2012 و2020، الأربعاء، بعد أن خسر أمامه بهدف ذهاباً.

وضمن أولسان بلوغ كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بفوزه في مباراة الذهاب، لينضمّ إلى الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في البطولة الموسّعة.

ع.ا (أ ف ب، د ب أ)