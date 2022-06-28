قمة الناتو.. كيف ستغير العلاقات بين الشرق والغرب؟

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في ختام قمة حلف الناتو في مدريد// دول الحلف توافق على ضخ مليارات إضافية في النفقات المشتركة وسط تعهدات بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا// فكيف ستغير قمة مدريد ملامح العلاقات بين الشرق والغرب؟
وافقت تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أعلن الحلف. وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، بحسب الرئاسة التركية.
بعد اتفاق تم التوصل إليه قبيل بدء قمة الناتو في مدريد، بدأ حلف شمال الأطلسي رسميا عملية ضم السويد وفنلندا إلى صفوفه. وقال الحلف إن ضم الدولتين سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة الناتو الأطلسي وأمن منطقة أوروبا.
من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.
قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.
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