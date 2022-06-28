قمة الناتو.. كيف ستغير العلاقات بين الشرق والغرب؟

قمة مدريد.. استراتيجية جديدة وتعزيز الجناح الشرقي للناتو

من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.