 قمة الناتو.. كيف ستغير العلاقات بين الشرق والغرب؟ | مسائية DW | DW | 30.06.2022

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مسائية DW

قمة الناتو.. كيف ستغير العلاقات بين الشرق والغرب؟

في ختام قمة حلف الناتو في مدريد// دول الحلف توافق على ضخ مليارات إضافية في النفقات المشتركة وسط تعهدات بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا// فكيف ستغير قمة مدريد ملامح العلاقات بين الشرق والغرب؟

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