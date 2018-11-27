قمة العشرين.. قاض أرجنتيني ينظر في شكوى ضد بن سلمان

قال مكتب القاضي الاتحادي الأرجنتيني لرويترز اليوم الأربعاء (28 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن القاضي، الذي ينظر شكوى من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب القاضي الاتحادي، أرييل ليخو، إنه يسعى للحصول على معلومات عن أي قضايا مفتوحة متصلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي أو بجرائم الحرب في اليمن.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قدمت شكوى يوم أمس الاثنين إلى القضاء الأرجنتيني ضد ولي العهد وذلك في ملفي الصحافي السعودي جمال خاشقجي والنزاع في اليمن، آخذة بالاعتبار أن الدستور الأرجنتيني يعترف بـ"الاختصاص العالمي" في ما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "بدأت السلطات القضائية الأرجنتينية النظر في شكوى حول الدور المفترض لولي العهد محمد بن سلمان بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن وحالات تعذيب بأيدي مسؤولين سعوديين". وطلبت المنظمة أيضاً من القضاء الأرجنتيني إجراء تحقيق حول "احتمال تواطؤ" ولي العهد في جريمة قتل خاشقجي.

وكتبت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بعد ذلك في تغريدة على موقع تويتر: القضاء الأرجنتيني يتخذ خطوات نحو تحقيق رسمي". واضافت تقول: "الرسالة واضحة، لا أحد فوق القانون، ولا إفلات من المساءلة".

ووصل ولي العهد السعودي إلى بوينس آيرس قادما من تونس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها بعد غد الجمعة وتستمر حتى السبت. وكان بن سلمان زار في الأيام الأخيرة دولة الإمارات والبحرين ومصر وتونس. وهي الجولة الأولى له منذ مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تنتقد سلطات بلاده.

أ.ح/ف.ي (رويترز، أ ف ب)