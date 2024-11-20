قمة العشرين: ألمانيا تسعى للتقارب مع البرازيل والمكسيك

في الأوقات الجيوسياسية الصعبة، تحتاج ألمانيا إلى حلفاء وتريد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور. ليس هذا فحسب بل يسعى المستشار الألماني شولتس لتعزيز التقارب مع البرازيل والمكسيك.

عندما أصبحت كلاوديا شينباوم أول امرأة تتولى رئاسة المكسيك قوبل خطابها في الكونغرس في مكسيكو سيتي بتصفيق حار من النواب. ليس هذا فحسب، بل صفق لها العديد من الضيوف الدوليين: رئيس الدولة البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس التشيلي غابرييل بوريك والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن.

وألمانيا كانت ممثلة في هذه اللحظة التاريخية برئيسها فرانك فالتر شتاينماير. كما كان من المفترض أن يصل المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا إلى مكسيكو سيتي لتستقبله كلاوديا شينباوم في اليوم التالي بمراسم عسكرية. بيد أن الأزمة الحكومية في ألمانيا ألغت خطط المستشار، الذي اكتفى بالسفر للبرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

ومن المقرر تعويض عدم زيارة المكسيك بلقاء واجتماع ثنائي على الأقل في البرازيل على هامش قمة العشرين. يبدو أن ألمانيا لا تزال تدرك مدى أهمية العلاقات مع المكسيك في هذه الأوقات السياسية العالمية الصعبة.

الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في حفل تنصيبها في مكسيكو سيتي صورة من: Juan Carlos Rojas/picture alliance

وبحجم تبادل تجاري يبلغ 29 مليار يورو، تُعد المكسيك أهم شريك تجاري لألمانيا في أمريكا اللاتينية، وتعتمد الشركات الألمانية في المكسيك على حوالي 300,000 وظيفة. وفي الوقت نفسه، تُعد ألمانيا الشريك التجاري الأول للمكسيك في الاتحاد الأوروبي.

وهناك طلب كبير على الكوادر المكسيكية في مجال الرعاية الصحية، كما أن مبادرات الاقتصاد الألماني في أمريكا اللاتينية تهدف أيضًا إلى جذب المهندسين والعلماء إلى ألمانيا. وهناك دعوات متزايدة في المكسيك لزيادة تكثيف العلاقات بين البلدين.

وتقول شيفاني هينيرو، خبيرة مكسيكية في الجغرافيا السياسية لـ DW: "يقال دائمًا إن المكسيك يجب أن تقترب من أوروبا من أجل تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، حيث تذهب 80% من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك فرصة سانحة الآن لتعميق العلاقات مع ألمانيا، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات".

هل ستصل أزمة فولكسفاغن إلى المكسيك قريباً؟

وتقول هينيرو إن أزمة فولكسفاغن في المانيا مع احتمال إغلاق المصانع وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف في المكسيك، ليست مشكلة بعد. لكن الاقتصاد المكسيكي سيعاني بالتأكيد لأن فولكسفاغن هي في النهاية أهم لاعب في صناعة السيارات في المكسيك، مع الشركة المحلية التابعة "فولكسفاغن دي مكسيكو".

وتم إنتاج ما يقرب من 350,000 سيارة في أكبر مصنع للسيارات في بويبلا العام الماضي.

"الحكومة المكسيكية تغازل أيضًا روسيا والصين" - ستيفاني هينيرو صورة من: Privat

ثم هناك الدور الأمريكي الجديد مع الفائز دونالد ترامب الذي من المرجح أن يزعزع الوضع الجيوسياسي في العالم - وبالتأكيد على رأس جدول أعمال شولتس وشينباوم. أما في المكسيك فالقلق الرئيسي هو أن دونالد ترامب جاد في تهديده بترحيل المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع. فمن بين ما يقدر بأحد عشر مليون مهاجر غير شرعي، نصفهم تقريبًا من المكسيكيين.

وسيكون لذلك أيضًا تأثير هائل على اقتصاد المكسيك. فحسب البنك الدولي، تتلقى المكسيك أكبر عدد من التحويلات المالية الأجنبية في العالم بعد الهند، حيث بلغ إجمالي التحويلات حوالي 67 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وتقول ستيفاني هينيرو: "إذا قسمنا القارة من المنتصف، فإن الجنوب يتاجر بشكل رئيسي مع الصين، والوسط والشمال أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية. يجب ألا تقصر أوروبا علاقاتها عبر الأطلسي على الولايات المتحدة الأمريكية، بل يجب أن تكون هناك أيضًا "أطلسية أمريكية لاتينية".

اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن المستشار الألماني سيعود إلى ألمانيا بأخبار تصب في هذا الاتجاه بالضبط: أي عندما يتم الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بعد 25 عاما من المفاوضات.

وسيؤدي ذلك إلى إنشاء أكبر منطقة تجارية في العالم تضم أكثر من 720 مليون شخص.

"ستكون اتفاقية التجارة الحرة هذه بمثابة ضربة محررة للاقتصاد الألماني. علينا أن نغتنم هذه الفرصة، فمن الصعب تخيل وضع جيوسياسي أكثر صعوبة في الوقت الحالي"، كما يقول فولكر تريير، رئيس التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية.

"إن نافذة الفرصة مفتوحة الآن: لا يمكنك التفاوض لمدة 25 عامًا، ثم تفشل في التوصل إلى اتفاق وتعتقد أن كل شيء يمكن أن يستمر مثل العلكة. إن لم يكن الآن، فمتى إذن؟".

عمال مكسيكيون يعملون على طراز فولكسفاغن تيغوان صورة من: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

وقدم تريير تقريرًا لـ DW عن دراسة استقصائية اقتصادية مشتركة لمنظمات الغرف الأوروبية في بروكسل. والنتيجة: "ضئيلة للغاية". سيكون الاتفاق إشارة مهمة لأوروبا والاقتصاد الألماني، خاصة في ضوء تهديد الحمائية من الإدارة الأمريكية المستقبلية.

البطاريات، والألواح الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر - يمكن لأوروبا أن تحقق تحولها الأخضر بشكل أسرع وأكثر استدامة بفضل المواد الخام الأمريكية الجنوبية.

الصين كمستفيد؟

في المقابل سيتم إلغاء الأربعة مليارات يورو التي تدفعها الشركات الأوروبية سنويًا كرسوم جمركية على صادراتها إلى دول ميركوسور، بحسب حسابات فولكر تريير.

"لدينا بالفعل علاقات جيدة مع ميركوسور، ولكن هناك نقص في الديناميكية الحقيقية. ويرجع ذلك أيضًا إلى حقيقة أن دول ميركوسور تفرض أحيانًا رسومًا جمركية عالية جدًا تتراوح بين 25 و30 في المائة على سلع التصدير الألمانية التقليدية، أي السيارات، وكذلك على المنتجات الكهربائية والهندسة الميكانيكية".

وتسير رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثل الأعلى المستقبلي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في نفس الاتجاه: "إذا لم نبرم اتفاقية تجارية معهم، فإن هذه الفجوة ستملأها الصين". فبين عامي 2020 و2022 زادت الصين استثماراتها في المنطقة بمقدار 34 مرة. وقد افتتح للتو أول ميناء ضخم تسيطر عليه الصين في أمريكا الجنوبية في تشانكاي في بيرو.

وإذا لم يتم التوصل إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور خلال قمة مجموعة العشرين، يخطط المؤيدون لاستهداف قمة ميركوسور التي ستعقد في مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، يومي 5 و6 ديسمبر.

"يجب أن يكون انتخاب دونالد ترامب بمثابة جرس إنذار لنا لكي نكون أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات"، فولكر تريير صورة من: Werner Schuering/DIHK

من يعارض اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية؟

لكن في الوقت نفسه، يزداد حجم المعارضة في أمريكا الجنوبية وأوروبا، وليس فقط بين المنظمات البيئية. حيث يحتج المزارعون الأوروبيون بشدة وينتقدون وجود معايير مزدوجة تؤدي إلى منافسة غير عادلة مع نظرائهم من أمريكا اللاتينية.

وقد دعا 600 نائب فرنسي رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عبر نداء في صحيفة "لوموند"، إلى عدم توقيع الاتفاقية. والأمر الأكثر أهمية هو تصريح رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه الذي قال فيه إن فرنسا لا تستطيع ولن تقبل الاتفاقية بصيغتها الحالية.

ويقول عالم الأحياء الأرجنتيني والحائز على جائزة نوبل البديلة راؤول مونتينيغرو لـ DW: "إن الاتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي يعود بالنفع على أوروبا أكثر بكثير من أمريكا الجنوبية. فالضحايا الرئيسيون لأي اتفاق سيكونون حتماً هم التنوع البيولوجي في أمريكا الجنوبية، ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة الحجم، والفقراء في كلا المنطقتين".

هل توفر التجارة الحرة الرفاهية للجميع؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أعده للعربية: م.أ.م