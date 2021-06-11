 قمة السبع.. مطالب ألمانية برفع قيمة الدعم للدول الأفريقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قمة السبع.. مطالب ألمانية برفع قيمة الدعم للدول الأفريقية

قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع التي ستتصدر جائحة كورونا محور مناقشاتها، وزير التنمية الألماني يطالب القوى الكبرى ليس فقط بتوفير اللقاحات وإنما أيضا لوجستيات التطعيم للدول الفقيرة.

جنوب إفريقيا من الدول التي سيطرت عليها الجائحة

جنوب إفريقيا من الدول التي سيطرت عليها الجائحة

طالب وزير التنمية الألماني غيرد مولر الدول الصناعية السبع الكبرى بتخصيص 16 مليار دولار لتوفير لوجستيات التطعيم في البلدان الفقيرة.

ويأتي طلب مولر هذا على خلفية الاجتماع المقرر اليوم الجمعة (11 يونيو/ حزيران 2021) في مقاطعة كورنوال الإنجليزية، لزعماء الدول الصناعية السبع الكبرى والذي استبقته الحكومة البريطانية بالإعلان عن نية دول السبع التبرع بما لا يقل عن مليار جرعة لقاح للدول النامية.

مختارات

تضررت دول عربية وأفريقية نتيجة للأزمة التي تمر بها الهند، والتي أدت إلى تراجع إمدادات برنامج كوفاكس، الذي تعتمد عليه حملات التلقيح في أفريقيا. ويعد المغرب والسعودية من أبرز الدول العربية، التي تعتمد على اللقاح الهندي.

يدعم الاتحاد الأوروبي دعوات واشنطن لمزيد من التقصي حول مصدر كورونا، في خطوة ستغضب بكين. الجدل صاحب ما يخصّ براءة اختراع لقاحات كورونا، إذ تصر برلين على موقفها، في وقت دعا فيه البرلمان الأوروبي إلى تعليق هذه البراءات.

وشدد وزير التنمية الألماني في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، على ضرورة "أن تصل جرعات التطعيم أيضا إلى الناس... لا يزال هناك حاجة إلى 16 مليار دولار هذا العام - لسلاسل التبريد والاختبارات والأدوية لعلاج عواقب العدوى". كما طالب مولر بسد هذه الفجوة المالية سريعا، مشيرا إلى أن بلاده استبقت وقدمت 2.2 مليار يورو. 

ويطابق هذا المبلغ تعهدات ألمانيا حتى الآن للمبادرة العالمية لمواجهة جائحة كورونا المسماة "مسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد-19"، والتي تدعم توفير لقاحات كورونا والأدوية والاختبارات، إلى جانب برنامج "كوفاكس" العالمي لتوفير اللقاحات.

مشاهدة الفيديو 02:22

ألمانيا: مخاطر كوفيد على ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال

وقال مولر إنه إذا تم تعليق حماية براءة اختراع لقاحات كورونا، كما هو مطلوب من قبل العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لن يتم إنتاج جرعة لقاح واحدة إضافية، مضيفا أن ألمانيا تدعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا، وقال: "أرحب بشدة بحقيقة أن مؤسس شركة بيونتيك، أوغور شاهين، قد أعلن عن رغبته في الانخراط مع شركته في أفريقيا... نحن نتحدث بالفعل إلى منشآت إنتاج مناسبة في أفريقيا ونقدم تمويلا لبدء التشغيل لتأسيس إنتاج أفريقي للقاحات".

يذكر أن المستشارة أنغيلا ميركل كانت من بين المعارضين لفكرة نقل براءة اختراع اللقاحات، رغم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي أمس الخميس. وحصدت ميركل من خلال موقفها هذا انتقادات واسعة من قبل الفاعلين الدوليين ومحليا من قبل حزبي اليسار والخضر المعارضين.

انتقادات لحكومة ميركل

وقد اتهمت زعيمة الخضر، أنالينا بيربوك، المستشارة ميركل بفعل القليل للغاية من أجل إمداد الدول الفقيرة باللقاحات.

وقالت بيربوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها "مهمة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تظهر المزيد من التضامن على مستوى العالم، خاصة مع الأضعف في العالم الذين لم يتلقوا بعد عرض التطعيم... يجب القيام بكل شيء لزيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق العروض هناك وتأمين جميع سلاسل التوريد".

ويطالب حزب الخضر بإلزام مصنعي اللقاحات بترخيص إنتاج اللقاحات في البلدان الفقيرة مقابل تعويض. وقالت بيربوك المرشحة عن الحزب المعارض لمنصب المستشارية أن "احتكار الملكية الفكرية لمكافحة الأمراض يجب ألا يمنع الوصول إلى مواد الوقاية الحيوية واللقاحات والأدوية... الحكومة الاتحادية والمستشارة يقولان ببساطة لا. وهذا لا يجوز. يتعين تقديم اقتراحات محددة".

و.ب/ م.س (د ب أ ، أ ب)

مشاهدة الفيديو 02:59

الهند: معاناة الأطفال المستمرة في ظل الجائحة

مواضيع ذات صلة

Großbritannien G7 l US Präsident Biden trifft PM Johnson in Cornwall

قمة السبع..مليار جرعة لقاح للدول الأفقر هل تكون "قطرة في محيط"؟ 11.06.2021

تتصدر جائحة كورونا قمة دول مجموعة السبع التي تنطلق الجمعة وتبحث توفير مليار جرعة للدول الأفقر، بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل. وجماعات من النشطاء تعلق بانها "قطرة في محيط".

Weltspiegel 09.06.2021 | Großbritannien Cornwall vor G7-Gipfel | Kunstwerk Mount Recyclemore

بايدن يبدأ جولة أوروبية "لمعالجة ندوب خلفتها إدارة ترامب" 09.06.2021

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة أوروبية "يستعد لها منذ خمسين عاما" بحسب المتحدثة باسمه، في إشارة إلى مدى أهميتها خاصة في هذه الظرفية. الجولة تختتم بلقاء مع بوتين ومن أبرز أهدافها معالجة الندوب التي خلفتها إدارة ترامب.

Coronavirus | Impfprogramm in Kenia

إفريقيا في مواجهة وباء كورونا.. حاجة ماسة إلى دعم أكبر 06.06.2021

تعاني القارة الإفريقية من أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بكافة قارات العالم، فدول إفريقيا تسلمت كميات شحيحة للغاية من اللقاحات، وحتى مع توفرها إلا أن بعض الدول الإفريقية تواجه معضلة لاقناع شعوبها لتلقي اللقاحات.