قمة السبع.. مطالب ألمانية برفع قيمة الدعم للدول الأفريقية

طالب وزير التنمية الألماني غيرد مولر الدول الصناعية السبع الكبرى بتخصيص 16 مليار دولار لتوفير لوجستيات التطعيم في البلدان الفقيرة.

ويأتي طلب مولر هذا على خلفية الاجتماع المقرر اليوم الجمعة (11 يونيو/ حزيران 2021) في مقاطعة كورنوال الإنجليزية، لزعماء الدول الصناعية السبع الكبرى والذي استبقته الحكومة البريطانية بالإعلان عن نية دول السبع التبرع بما لا يقل عن مليار جرعة لقاح للدول النامية.

وشدد وزير التنمية الألماني في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، على ضرورة "أن تصل جرعات التطعيم أيضا إلى الناس... لا يزال هناك حاجة إلى 16 مليار دولار هذا العام - لسلاسل التبريد والاختبارات والأدوية لعلاج عواقب العدوى". كما طالب مولر بسد هذه الفجوة المالية سريعا، مشيرا إلى أن بلاده استبقت وقدمت 2.2 مليار يورو.

ويطابق هذا المبلغ تعهدات ألمانيا حتى الآن للمبادرة العالمية لمواجهة جائحة كورونا المسماة "مسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد-19"، والتي تدعم توفير لقاحات كورونا والأدوية والاختبارات، إلى جانب برنامج "كوفاكس" العالمي لتوفير اللقاحات.

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وقال مولر إنه إذا تم تعليق حماية براءة اختراع لقاحات كورونا، كما هو مطلوب من قبل العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لن يتم إنتاج جرعة لقاح واحدة إضافية، مضيفا أن ألمانيا تدعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا، وقال: "أرحب بشدة بحقيقة أن مؤسس شركة بيونتيك، أوغور شاهين، قد أعلن عن رغبته في الانخراط مع شركته في أفريقيا... نحن نتحدث بالفعل إلى منشآت إنتاج مناسبة في أفريقيا ونقدم تمويلا لبدء التشغيل لتأسيس إنتاج أفريقي للقاحات".

يذكر أن المستشارة أنغيلا ميركل كانت من بين المعارضين لفكرة نقل براءة اختراع اللقاحات، رغم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي أمس الخميس. وحصدت ميركل من خلال موقفها هذا انتقادات واسعة من قبل الفاعلين الدوليين ومحليا من قبل حزبي اليسار والخضر المعارضين.

انتقادات لحكومة ميركل

وقد اتهمت زعيمة الخضر، أنالينا بيربوك، المستشارة ميركل بفعل القليل للغاية من أجل إمداد الدول الفقيرة باللقاحات.

وقالت بيربوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها "مهمة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تظهر المزيد من التضامن على مستوى العالم، خاصة مع الأضعف في العالم الذين لم يتلقوا بعد عرض التطعيم... يجب القيام بكل شيء لزيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق العروض هناك وتأمين جميع سلاسل التوريد".

ويطالب حزب الخضر بإلزام مصنعي اللقاحات بترخيص إنتاج اللقاحات في البلدان الفقيرة مقابل تعويض. وقالت بيربوك المرشحة عن الحزب المعارض لمنصب المستشارية أن "احتكار الملكية الفكرية لمكافحة الأمراض يجب ألا يمنع الوصول إلى مواد الوقاية الحيوية واللقاحات والأدوية... الحكومة الاتحادية والمستشارة يقولان ببساطة لا. وهذا لا يجوز. يتعين تقديم اقتراحات محددة".

و.ب/ م.س (د ب أ ، أ ب)