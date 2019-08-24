 قمة السبع: اعتقال العشرات من المتظاهرين ضد ماكرون | أخبار | DW | 26.08.2019

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أخبار

قمة السبع: اعتقال العشرات من المتظاهرين ضد ماكرون

على هامش قمة الدول الصناعية السبع المنعقدة في فرنسا، اعتقلت الشرطة الفرنسية 19 متظاهراً كانوا ضمن الاحتجاجات التي نظمها الآلاف ضد الرأسمالية وسياسات الرئيس الفرنسي ماكرون.

Bayonne Proteste G7 (DW/B. Riegert)

خرج مئات المعارضين لقمة الدول الصناعية السبع الكبار المنعقدة في فرنسا في مسيرة ليلة أمس الأحد (25 أغسطس/ آب 2019) وهم يحملون صوراً رسمية "مسروقة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقد قلبوها رأساً على عقب.

وتمكن المشاركون في "مسيرة الصور"، كما سميت، من الحصول على هذه الصور الرسمية عبر انتزاعها من مقرات البلديات الفرنسية على مدى أشهر. ونظّم المسيرة الداعمة للمناخ والعدالة الاجتماعية ناشطون بيئيون من منظمة "كوب 21"، إضافة إلى مجموعتين من إقليم الباسك هما "ألترناتيبا" و"بيزي"، وساروا جميعاً تحت شعار "أطيحوا بماكرون".

وهتف المشاركون بشعارات ضد الراسمالية وسياسات المناخ وهم يحملون صور ماكرون بالمقلوب ويسيرون في أزقة بايون قرب منتجع بياريتس، حيث تجمّع قادة العالم من أجل قمة السبعة الكبار.

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مفاجأة كبرى خلال قمة السبع مع وصول وزير الخارجية الإيراني

وقال أحد الناشطين: "نحن نحمل صوره مقلوبة لإظهار غياب المنطق في سياساته". وحمل آخرون أيضاً ما يبدو أنها صور لماكرون ملفوفة بحقائب أو جرائد كُتب عليها بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والباسكية "المناخ والعدالة الاجتماعية: أين هو ماكرون؟"

وكان أكثر من تسعة آلاف متظاهر قد انضموا السبت عبر جسر يربط بين فرنسا وإسبانيا إلى مسيرة أخرى سلمية ضد مجموعة السبع، وفق الشرطة. وقدّر المنظمون عدد المتظاهرين بـ15 ألف شخص.

لكن في وقت لاحق الأحد، حصلت احتكاكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بايون، الذين تم منعهم من الوصول الى وسط المدينة. كما قال مسؤولون إنه بحلول مساء السبت تم اعتقال 68 شخصاً منهم وأبقي 38 منهم قيد الحجز. وأفاد مصدر قضائي لاحقاً أن نحو 30 متظاهراً لا يزالون محتجزين الأحد.

هذا وأعلنت السلطات الأحد اعتقال 19 شخصاً، حيث تم توقيف 17 منهم كجزء من الخطة الأمنية المعززة الخاصة بالقمة.

من جانبها، احتجت عدة جماعات حقوقية على اعتقال "مراقبيها"، بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي قالت إن الشرطة ألقت القبض على مراقبين تابعين لها قرب بياريتس.

ونشرت فرنسا أكثر من 13 ألف شرطي لتأمين هذا الحدث، وسط مخاوف من اضطرابات تتسبب بها جماعات اللاسلطويين أو "السترات الصفراء"، أو جماعات متطرفة مناهضة للرأسمالية.

ي.أ/ ح.ز (أ ف ب)

  • G7 Gipfel Schloss Elmau Merkel und Obama in Krün

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمة السبع الكبار في إلماو. البداية مع وجبة بافارية تقليدية. اوباما مع المستشارة ميركل وزوجها يتناولون البيرة وكعكة البريتزا البافارية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Rambouillet

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قصر رامبويه

    احتضن القصر الفرنسي الذي يعود بناؤه إلى القرن 14 اللقاء الأول لمجموعة الدول 6 آنذاك، القصر يعد أيضا قصر الإقامة الصيفية للرئيس الفرنسي، وكانت أزمة النفط هي الموضوع الرئيسي للقمة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 San Juan

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    سان خوان- بورتو ريكو

    في تلك الدورة ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 7 دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تم الإجتماع في جزيرة سان خوان السياحية في بحر الكاريبي.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Venedig 1980

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في البندقية

    خلال ثمانينات القرن الماضي عقدت قمم الدول 7 في مدن كبيرة وجميلة. في 1980 وفي 1987 انعقدت القمة مرتين في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة. (في الصورة يرتدي المستشار الألماني هلموت شميت وحده بدلة صيفية).

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Bonn 1985

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في العاصمة بون

    انعقدت قمم أخرى في الثمانينات في عواصم كبرى مثل لندن و طوكيو، كما انعقدت قمتان في العاصمة بون التي كانت بالمقارنة مدينة صغيرة. في الصورة يتوسط المستشار الألماني هيلموت كول الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريث تاتشر.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    مناهضة العولمة

    تميزت فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة باحتجاجات من طرف مناهضي العولمة الذين سعوا إلى إيصال صوتهم لصناع القرار في تلك الاجتماعات ولم تكن تلك الاحتجاجات دائما سلمية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    تصعيد في قمة جنوا

    شهدت قمة مجموعة السبعة تحولين كبريين خلال مسارها، الأول عندما لقي متظاهر إيطالي في جنوا مصرعه عام 2001 خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعولمة، أما التحول الثاني فحصل بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 .

  • G8 Gipfel kanada Familienfoto

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    انضمام روسيا

    2002 انعقدت القمة في أجواء الحياة البرية وبالضبط في كاناناسكيس الكندية. في تلك القمة شمل الاجتماع مجموعة السبعة السابقة زائد روسيا كعضو جديد، وكانت الاحتجاجات على القمة سلمية هذه المرة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Heiligendamm 2007

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    هايليغندام الألماني 2007

    بسبب الاحتياطات الأمنية المصاحبة لقمة 2007 تم تحويل منتجع هايليغندام الألماني لمنطقة محظورة لعدة أسابيع، إذ تم بناء حاجز على مسافة طولها 12 كيلومترا. وقد كلف بناؤه 12.5 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره الكثيرون خرقا للقانون الأساسي الألماني.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 L`Aquila 2009

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    المكان والرمز

    عام 2009 تم تغيير مكان عقد القمة من جزيرة سردينيا إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، وجاء ذلك كرسالة رمزية، أراد السياسيون التأكيد عبرها على مساندتهم لضحايا الزلزال القوي الذي هز المدينة الإيطالية في وقت سابق من نفس السنة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Elmau 2015

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    حراسة أمنية مشددة

    تعتبر أماكن انعقاد قمم مجموعة الدول الصناعية من المناطق الخاضعة لحراسة أمنية عالية المستوى. في الصورة هليكوبتر تابعة للشرطة الألمانية تراقب على علو 2300 متر جبال الألب بالقرب من إلماو الألمانية التي ستنعقد فيها قمة هذه السنة.

  • Deutschland G7 Gipfel Proteste

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    استمرار الاحتجاجات

    للحفاظ على سلامة وأمن رؤساء الدول المشاركة في القمة تقرر نقل مكان الاحتجاجات إلى مكان بعيد عن إلماو وبالضبط الى بلدة غارميش-بارتنكيرخن. وقد بدأت الاحتجاجات فعلا كما يتضح في الصورة.

    الكاتب: فريدل تاوبه/ريم نجمي


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