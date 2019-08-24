قمة السبع: اعتقال العشرات من المتظاهرين ضد ماكرون

خرج مئات المعارضين لقمة الدول الصناعية السبع الكبار المنعقدة في فرنسا في مسيرة ليلة أمس الأحد (25 أغسطس/ آب 2019) وهم يحملون صوراً رسمية "مسروقة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقد قلبوها رأساً على عقب.

وتمكن المشاركون في "مسيرة الصور"، كما سميت، من الحصول على هذه الصور الرسمية عبر انتزاعها من مقرات البلديات الفرنسية على مدى أشهر. ونظّم المسيرة الداعمة للمناخ والعدالة الاجتماعية ناشطون بيئيون من منظمة "كوب 21"، إضافة إلى مجموعتين من إقليم الباسك هما "ألترناتيبا" و"بيزي"، وساروا جميعاً تحت شعار "أطيحوا بماكرون".

وهتف المشاركون بشعارات ضد الراسمالية وسياسات المناخ وهم يحملون صور ماكرون بالمقلوب ويسيرون في أزقة بايون قرب منتجع بياريتس، حيث تجمّع قادة العالم من أجل قمة السبعة الكبار.

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وقال أحد الناشطين: "نحن نحمل صوره مقلوبة لإظهار غياب المنطق في سياساته". وحمل آخرون أيضاً ما يبدو أنها صور لماكرون ملفوفة بحقائب أو جرائد كُتب عليها بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والباسكية "المناخ والعدالة الاجتماعية: أين هو ماكرون؟"

وكان أكثر من تسعة آلاف متظاهر قد انضموا السبت عبر جسر يربط بين فرنسا وإسبانيا إلى مسيرة أخرى سلمية ضد مجموعة السبع، وفق الشرطة. وقدّر المنظمون عدد المتظاهرين بـ15 ألف شخص.

لكن في وقت لاحق الأحد، حصلت احتكاكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بايون، الذين تم منعهم من الوصول الى وسط المدينة. كما قال مسؤولون إنه بحلول مساء السبت تم اعتقال 68 شخصاً منهم وأبقي 38 منهم قيد الحجز. وأفاد مصدر قضائي لاحقاً أن نحو 30 متظاهراً لا يزالون محتجزين الأحد.

هذا وأعلنت السلطات الأحد اعتقال 19 شخصاً، حيث تم توقيف 17 منهم كجزء من الخطة الأمنية المعززة الخاصة بالقمة.

من جانبها، احتجت عدة جماعات حقوقية على اعتقال "مراقبيها"، بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي قالت إن الشرطة ألقت القبض على مراقبين تابعين لها قرب بياريتس.

ونشرت فرنسا أكثر من 13 ألف شرطي لتأمين هذا الحدث، وسط مخاوف من اضطرابات تتسبب بها جماعات اللاسلطويين أو "السترات الصفراء"، أو جماعات متطرفة مناهضة للرأسمالية.

ي.أ/ ح.ز (أ ف ب)