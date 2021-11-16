 قمة افتراضية أمريكية صينية.. ماذا تمخض عنها؟ | مسائية DW | DW | 16.11.2021

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مسائية DW

قمة افتراضية أمريكية صينية.. ماذا تمخض عنها؟

قمة افتراضية هي الأولى من نوعها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ والطرفان يدعوان إلى التعاون وتجنب الصراع.. فماذا تمخض عن القمة؟ وهل تجاوز الطرفان خلافاتهما؟

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