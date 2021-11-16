قمة افتراضية أمريكية صينية.. ماذا تمخض عنها؟

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قمة افتراضية هي الأولى من نوعها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ والطرفان يدعوان إلى التعاون وتجنب الصراع.. فماذا تمخض عن القمة؟ وهل تجاوز الطرفان خلافاتهما؟
قالت مسؤولة أمريكية إن بلادها تعتزم بيع 50 طائرة مقاتلة شبح إف-35 للإمارات لكن يتعين أن يكون هناك تفاهم واضح بخصوص "التزامات إماراتية". جاء ذلك وسط بطء التقدم في عملية البيع ومخاوف أمريكية بخصوص علاقة أبوظبي مع الصين.
دانت الولايات المتحدة "بشدة" "الانقلاب" العسكري في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل، ومعلنة تعليق المساعدات.
لقاء قمة افتراضي بين الزعيمين الأمريكي والصيني استمر لساعات، طبعته عبارات المودة لكنه لم يخلو من تحذيرات متبادلة أطلقها الجانبان حول القضايا الخلافية، مع التأكيد على مسؤولية الطرفين تجاه العالم.
تبدو أزمة ديون "إيفرغراند"، إحدى أكبر الشركات العقارية في الصين، كبيرة بما يوحي بأن الأمر قد يتسبب في انهيار للاقتصاد الصيني. فهل الأمر كذلك؟ وما هي العوامل التي قد تحد أو تزيد من الانكماش العقاري في الصين؟
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