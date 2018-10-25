 قمة إسطنبول.. دور تركي يتعاظم في سوريا بغياب آخرين! | سياسة واقتصاد | DW | 25.10.2018

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سياسة واقتصاد

قمة إسطنبول.. دور تركي يتعاظم في سوريا بغياب آخرين!

تستضيف تركيا خلال أيام قمة هامة تشارك فيها كل من روسيا وألمانيا وفرنسا لمناقشة تطورات المشهد السوري. القمة ستشهد غياب فاعلين رئيسيين مع توقعات بدور تركي متعاظم في القضية السورية خصوصا بعد إدارتها لقضية خاشقجي.

Türkei | Fall Khashoggi (picture-alliance/dpa/abaca/Depo Photos)

لا يتوقع خبراء أن تسفر قمة إسطنبول المرتقبة بين أردوغان وميركل وبوتين وماكرون عن نتائج مؤثرة على المشهد السوري، لكن الرئيس التركي سيعتبرها فرصة سانحة ليضع نفسه في موقع الشريك الضروري الذي لا يمكن الاستغناء عنه. كما ستزيد من فرص تقارب أنقرة مع عواصم أوروبية فعالة كباريس وبرلين بعد فترات توتر سابقة.

ويقول مارك بيريني، باحث زائر بمركز كارنيغي بأوروبا في مقابلة مع DW عربية، إن مجرد عقد قمة بحضور هذه الأطراف هو انتصار كبير للسياسة التركية، "فللمرة الأولى يتم عقد لقاء هام بهذا المستوى خارج مظلة الاتحاد الأوروبي بعد قمة جنيف وتحضره دولتان بوزن ألمانيا وفرنسا".

ويرى بيريني أن الرئيس التركي سيعمل على تصدير صورة مختلفة عن نفسه وعن بلاده للخارج ليغطي ذلك على عدد من المشاكل التي يعاني منها في الداخل فلديه أزمة اقتصادية خانقة ولديه قمع مجتمعي شديد في أعقاب فشل محاولة الانقلاب في 2016 ولديه حوالي 80 ألف معتقل في السجون وانقسام في التحالفات السياسية.

Marc Pierini (privat)

.مارك بيريني، باحث زائر بمركز كارنيغي بأوروبا

ويضيف بيريني قائلا إن أردوغان يحاول تسويق كلمته بأن بلاده قائدة الضمير الإنساني في ظل قضية خاشقجي "هذا في الوقت الذي تحتل فيه تركيا المركز الأول في سجن الصحفيين على مستوى العالم وهو ما يجعل جهوده في إطار تحسين صورته عالمياً صعبة للغاية".

غائبون حاضرون.. وتركيا تملأ الفراغ

أكد كل من الكرملين وقصر الإليزيه ومكتب المستشارة ميركل حضور القمة المزمع عقدها في 27 تشرين الأول/أكتوبر في إسطنبول. لكن يغيب عن القمة ثلاثة أطراف هامة اثنان منهما لديه بالفعل قوات على الأرض هي النظام السوري وإيران والولايات المتحدة.

في هذا السياق يرى طه عودة أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، أنه وإن كان عدم تواجد النظام السوري قد يعوضه التواجد الروسي، إلا أن هناك إشارة واضحة للغاية بأن الولايات المتحدة لديها دخل كبير في تغييب إيران بالتحديد عن المشهد ما يعني تعاظم الدور التركي بالتبعية وهو ما قبلته أمريكا، خاصة بعد انتهاء الأزمة بين البلدين بتسليم القس الأمريكي لبلاده وتحسن العلاقات تدريجياً. 

ويرى عودة أوغلو أن أردوغان يريد وبشدة أن يؤكد على فكرة أن أي حل مستقبلي أو أي مفاوضات لا يمكن أن تمر دون أن تعبر من البوابة التركية.

Taha Oudah Ughlo (privat)

الكاتب والمحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو.

أما مارك بيريني، الباحث الزائر بمركز كارنيغي بأوروبا، فيرى أن روسيا تعول كثيراً على الدور التركي في القمة المرتقبة "لمساندتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي للدخول كشريك في عملية إعادة إعمار سوريا والتي لن تستطيع روسيا وحدها أن تتحمل تكلفتها، ما يضفي على الدور التركي في الملف السوري أهمية متزايدة، ويبدو أن هناك توافقاً دولياً على السماح بتعاظم هذا الدور".

قضية خاشقي .. ملف ملتهب حاضر في القمة

على مدى الأيام الماضية كانت تركيا محور حديث العالم بعد الإعلان عن مقتل الصحفي السعودي المرموق جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ويؤكد مراقبون أن القضية لابد وأنها ستطرح على مائدة النقاش خلال قمة إسطنبول.

ويرى مارك بيريني أن مقتل خاشقجي سيتم مناقشته بالتأكيد مع فرنسا وألمانيا لكنه لا يعتقد أنه سيأخذ حجماً أكبر من اللازم. ويتفق الكاتب التركي طه عودة أوغلو مع هذا الطرح ويشير إلى أن أردوغان، وإن كان يدرك مدى أهمية ملف جمال خاشقجي، إلا أنه يرى أن القمة وما قد ينتج عنها من تزايد المساحة التركية في الملف السوري أمر أكثر أهمية.

خلافات بين الحلفاء

مختارات

لا يتوقع أحد أن تكون هناك نتائج مثيرة في القمة الرباعية المقررة في اسطنبول حول سوريا، حيث يستضيف الرئيس التركي أردوغان قادة فرنسا وألمانيا إلى جانب الرئيس الروسي بوتين، إلا أنها تشكل فرصة لانفراجة بين أنقرة وأوروبا. (19.10.2018)

بعد أكثر من أربع سنوات، ها هو الدبلوماسي الإيطالي السويدي "المتفائل" دوما يغادر منصبه كمبعوث أممي لسوريا دون أي إنجاز يذكر. دي ميستورا أعلن أنه سيتخلى عن منصبه نهاية الشهر المقبل بعد أن ينهي زيارة إلى دمشق. (17.10.2018)

شهدت القمة الثلاثية، التي عقدت بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا، خلافات ظهرت إلى العلن. فتركيا تدعم عدة جماعات معارضة داخل سوريا وأكثرها في إدلب وكانت أنقرة تخشى من اندلاع حرب في المدينة ينتج عنها موجات نزوح هائلة تصل إلى حدودها الجنوبية، فيما رأت روسيا وإيران ومعهما بالطبع النظام السوري ضرورة القضاء على تلك الجماعات. لكن تركيا نجحت في فرض وجهة نظرها ونزعت فتيل الحرب.

وكان بهرام قاسمي، المتحدث بسم الخارجية الإيرانية، قد صرح بأن "إيران ستبقى متواجدة في سوريا مادامت الحكومة السورية تريد ذلك وطالما بقي هناك إرهاب" وزاد على ذلك بأن قال "إن من ينبغي أن يخرج هو من دخل من دون إذن الحكومة السورية".

ويرى المحلل السياسي طه عودة أوغلو أن نتائج هذا الخلاف ظهرت في إبعاد إيران عن القمة خوفاً من حدوث تعقيدات في المشهد، بجانب وجود اتفاق شبه ضمني بين الحاضرين على التقليل من حجم الدور الإيراني خاصة مع اقتراب موعد بدء فرض العقوبات الأمريكية على طهران في الرابع من نوفمبر لكن روسيا من الواضح أنها ترفض الأمر.

وأضاف بأن هذا ما لوحظ من تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف عندما قال إنه تم الاتفاق على عقد قمة مشابهة لقمة أستانا في موسكو قريباً بين تركيا وإيران وروسيا وكأن لافروف يؤكد للعالم بأن بلاده لا تقبل بإبعاد ايران عن الملف والتأكيد على أنها شريكة في أي عملية سياسية داخل سوريا رغم الرفض العالمي الكبير.

عماد حسن

  • Bildkombo: Assad, Trump, Ben Salman, Rohani

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    الولايات المتحدة الأمريكية

    تغيب الولايات المتحدة عن قمة اسطنبول المرتقبة، لكن دورها يبقى أساسياً في العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات. وكان ترامب قد أعلن ان تعليق هجوم نظام الأسد على ادلب، تم بفضله، بعد تحذيره الرئيس السوري بشار الأسد. مصلحة أمريكا تكمن بالأساس في انسحاب إيران من سوريا أو على الأقل إضعاف تأثيرها على الأرض هناك.

  • Präsident Hassan Ruhani (picture alliance/AP/dpa/Uncredited/Iranian Presidency Office)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    إيران - القوة غير المرئية

    بالرغم من غيابها عن قمة اسطنبول، إلا أن إيران مازالت حاضرة على الأرض في سوريا. ووفقا لتقارير عديدة لعبت إيران دوراً كبيراً في الانتصارات الاستراتيجية العديدة التي حققها الجيش السوري. إيران غائبة و حاضرة في القمة من خلال روسيا، التي عملت إلى حد الآن بالتعاون معها على ضمان بقاء الأسد. تتطلع إيران إلى تقوية حضورها والمشاركة في عملية إعادة البناء في سوريا لكن مستقبل إدلب قد يُضعف تأثيرها في سوريا.

  • Syrien l Alltag in Damaskus l Banner mit Präsident Al-Assad in Douma (Reuters/M. Djurica)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    نظام الأسد

    إلى جانب تناول الوضع في إدلب، يُفترض أن تفضي قمة اسطنبول إلى حل للنزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011، وذلك يعني أن القمة ستناقش مصير الرئيس السوري بشار الأسد، المتمسك بالسلطة. وكانت أمريكا قد هددت نظام الأسد بعقوبات مشددة في حالة عرقلته الحل السياسي. فيما تعول ميركل على روسيا "للعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا بصفتها حليفة لنظام الأسد وشريكاً لديه مسؤوليات خاصة".

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Getty Images/AFP)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    المعارضة السورية

    تتناول قمة اسطنبول بالأساس الوضع في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، كما تتناول أيضاً تطبيق اتفاق سوتشي الروسي التركي بشأن المحافظة. وكان الهدف من هذا الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية. لكن فصائل المعارضة تخشى من أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى إدلب.

  • Syrien Co-Vorsitzende des Syrischen Demokratischen Rates (SDC) Ilham Ahmed und Riad Darar (Reuters/R. Said)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    مصالح الأكراد

    بالرغم من تجنب الطرفين الصراع المباشر، إلا أن هناك تضارباً في المصالح بين كل من الحكومة السورية والإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد.وفيما يسعى الأكراد إلى الحصول على حكم ذاتي في دولة لامركزية، ترغب دمشق في استعادة سيطرتها المركزية بالكامل على كل مناطق سوريا.

  • Saudi Arabien Vision 2030 Präsentation König und Kronprinz (picture-alliance/abaca/B. Algaloud)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    الدور السعودي

    طالما لعبت السعودية دوراً متخبطاً في الملف السوري تماشيا مع مصالحها السياسية. ففي البداية دعمت الثورة السورية، لكن سرعان ما طرأ تحول مفاجئ في موقفها وأقرت بضرورة بقاء الأسد في السلطة. كما سعت للتقارب مع روسيا بهدف منع صعود الحليف الآخر إيران. تركيا كانت تراهن على دور السعودية في إعادة البناء في سوريا، غير أن قضية مقتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي قد تسلب الرياض هذا الدور. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إسطنبول، حيث تعقد قمة رباعية بشأن سوريا بين كل من تركيا، ألمانيا، فرنسا وروسيا. غير أن اللاعبين الكبار في الملف غائبون. في ما يلي أبرز الغائبين، مواقفهم و مصالحهم في الملف السوري. (25.10.2018)  

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