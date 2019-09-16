 قمة أنقرة .. بوتين يتحدث عن أسس لحل الأزمة السورية | أخبار | DW | 16.09.2019

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أخبار

قمة أنقرة .. بوتين يتحدث عن أسس لحل الأزمة السورية

عقدت في أنقرة قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين والإيراني روحاني لمناقشة "وضع أسس الحل الدائم في سوريا". وعقد الرؤساء الثلاثة محادثات ثنائية منفصلة قبيل بدء القمة، وهذه القمة هي الخامسة منذ العام 2017.

Türkei Ankara PK Ruhani Erdogan und Putin (Imago Images/Depo Photos)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين ( 16 سبتمبر/ أيلول 2019)، إن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين في افتتاح القمة الثلاثية مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. وأكد بوتين أن مسار أستانة حول سوريا، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، يعد الآلية الأكثر فعالية التي تساهم في عملية إيجاد حل.

مختارات

يزداد الوضع تأزما في شمال غرب سوريا إثر هجمات قوات النظام السوري وحليفه الروسي على آخر المعاقل التي تسيطر عليها المعارضة. مسؤول أممي حذر من فرار ما يقارب مليوني مدني سوري إلى تركيا في حال احتدام المعارك. (10.06.2019)

لم تنته الحرب في سوريا بعد، والأسد وروسيا يواصلان قصف إدلب منذ شهور بينما إيران تنأى بنفسها عن المنطقة. هذا ما يقوله الخبير الألماني أندري بانك، الذي يوضح لـ DW لماذا لا تشارك إيران والميلشيات الحليفة لها في معركة إدلب. (01.08.2019)

وعقد الرؤساء الثلاثة محادثات ثنائية منفصلة في العاصمة التركية قبيل بدء القمة، وهي الخامسة بينهم حول النزاع في سوريا منذ العام 2017. وبينما دعمت إيران وروسيا بشدة الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن تركيا دعت مرّات عدة للإطاحة به ودعمت فصائل مسلحة في المعارضة.

وقال أردوغان في تصريح متلفز في افتتاح القمة "نحن متّفقون تماما في سعينا إلى التوصل لاتفاق سياسي يحفظ الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها". وتشعر أنقرة بالقلق من تقدم قوات النظام السوري في المنطقة، مدعومة بغطاء جوّي روسي، رغم سلسلة اتفاقات لوقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها.

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وتنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها في تطبيق لاتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف العام على إقامة منطقة منزوعة السلاح في المحافظة لمنع عملية عسكرية سورية واسعة.

من جهتها تسعى موسكو للضغط من أجل تحقيق اختراق في مسألة تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها للإشراف على المرحلة المقبلة للتسوية السياسية في سوريا. وعقب لقائه روحاني أعرب بوتين عن أمله بأن يكون تشكيل اللجنة الدستورية "قد أصبح في مراحله النهائية". ونوّه الرئيس الروسي بتحقيق الاستقرار في الأراضي السورية عبر الجهود المشتركة، وانخفاض مستوى العنف

وتلعب إيران دوراً مهماً على أرض المعركة في سوريا إلا أنها حدّت من علنية دورها في الأشهر الأخيرة. وقال روحاني في افتتاح القمة إن "وجود القوات الأميركية في بلد مستقل وعضو في الأمم المتحدة مثل سوريا يهدد سلامة أراضيه وسيادته الوطنية". وأضاف "يجب أن تخرج القوات الأميركية حالا" من سوريا. وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع تركيا لإبعاد القوات الكردية عن حدودها، لكن أنقرة تشير إلى أن التقدم كان "شكليًا" حتى الآن وسط احتمالات بأن تطلق عملية في سوريا نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن يوم غد الثلاثاء يصادف ذكرى مرور عام على اتفاق تركيا وروسيا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إدلب - بما في ذلك أيضا المحافظات المجاورة اللاذقية وحماة وحلب - لإبقاء الهجمات بعيدة. بيد أنه في 30 نيسان /أبريل الماضي، بدأت القوات النظام السوري، بدعم من القوة الجوية الروسية، بقصف إدلب ومناطق المسلحين في حماة. وتقول الأمم المتحدة إنه خلال الأشهر الأربعة التي تلت ذلك، قتل اكثر من الف مدني ونزح أكثر من 400 ألف داخل وحول المنطقة المنزوعة السلاح.

ع..أج/ و ب (د ب ا/ أ ف ب)

  • China Xi Jinping & Wladimir Putin in Shanghai (picture-alliance/RIA Novosti/S. Guneev)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    التحالف الروسي الصيني

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عملت روسيا والصين على عرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتواصلت سياسة البلدين بهذا الشأن إلى اليوم.

  • Weltsicherheitsrat New York (REUTERS)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مجلس الأمن فشل دائم بشأن سوري

    يونيو/ حزيران 2012: توصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وبعض بلدان الشرق الأوسط لاتفاق حول خارطة طريق بشأن حكومة انتقالية في سوريا، والتي لم تر النور إلى يومنا هذا. فيما تواصلت الحرب الأهلية.

  • Syrien-Konferenz in Wien (Reuters/L. Foeger)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مفاوضات جنيف

    نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: احتضنت العاصمة النمساوية فيينا مؤتمر دوليا بشأن سوريا شاركت فيه الولايات المتحدة وإيران وروسيا. وتم الاتفاق على خطة سلام تنص على تشكيل حكومة انتقالية.

  • Schweiz Syrien-Waffenstillstand UN-Sondergesandter Staffan de Mistura (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    عجز المجتمع الدولي

    ديسمبر/ كانون الأول 2015: وافق مجلس الأمن الدولي على خطة السلام، إلا انه لم يحسم بشأن مستقبل الرئيس بشار الأسد وحول دوره في المرحلة الانتقالية.

  • Genf Syrien Konferenz Friedensgespräche (picture-alliance/dpa/S. di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    فصل جديد من مفاوضات جنيف

    يناير/ كانون الثاني 2016 انطلقت في جنيف أشغال مؤتمر السلام في غياب الشخصيات المعارضة الرئيسيين. وقد فاوض ستافان دي ميستورا المفوض الدولي الخاص بسوريا طرفي النزاع كل على حدة، بعد رفضهما لمفاوضات مباشرة.

  • Deutschland Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor Syrien-Konferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    محطة ميونيخ

    فبراير/ شباط 2016: عقدت الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة للقوى الإقليمية المهتمة بالشأن السوري محادثات في ميونيخ من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وهو ماتم انتهاكه بشكل منهجي بالخصوص في شمال سوريا وفي حلب.

  • Bashar al-Jaafari aus Syrien Schweiz Genf (picture-alliance/dpa/S.Di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    جنيف مرة أخرى..

    أبريل / نيسان 2016: انعقدت في جنيف مفاضات جديدة للمرة الثالثة على التوالي دون التوصل لنتيجة تذكر. في الصورة رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري.

  • USA Treffen Syrien-Unterstützergruppe (picture-alliance/AP Photo/J. DeCrow)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    لافروف وكيري: اتفاقات بلا جدوى

    مايو / أيار 2016 دعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف أطراف النزاع في سوريا لاحترام وقف النار، وعبرا عن استعدادهما لممارسة الضغوط على الأطراف بهذا الشأن. غير أن المعارك اندلعت من جديد وكأن شيئا لم يحدث. وفي أغسطس / آب التالي اتفق الوزيران من جديد حول هدنة مبدئية في سوريا دون تحديد آليات تنفيذها.

  • Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/S. Kitaz)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    وعادت دوامة الحرب من جديد

    سبتمبر/ أيلول 2016 تمكنت كل من واشنطن وموسكو، بعد مفاوضات طويلة، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على أن ينتهي بمشروع حل سياسي لحل النزاع السوري. غير أن نظام الأسد أعلن بعد أسبوع من ذلك عن وقف الهدنة وبدأت حملة قصف جوي عنيف. ح.ز/أ.ح


 

 

 

مختارات

التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

منذ عام 2011 لقي مئات الآلاف من السوريين مصرعهم، فيما نزح الملايين منهم بيوتهم. وجاء التدخل الروسي في الصراع قبل عام ليزيد الوضع تعقيدا، إذ فشلت كل الجهود بما فيها الاتفاقات الروسية الأمريكية لإحلال السلام في سوريا. (30.09.2016)  

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