 قمة أميركية أفريقية لصياغة مستقبل أفريقيا | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

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DW الأخبار

قمة أميركية أفريقية لصياغة مستقبل أفريقيا

تعقد في واشنطن قمة أمريكية أفريقية لمناقشة حجم المساعدات الأمريكية للقارة السمراء في المستقبل. وتحاول واشنطن الدخول في منافسة مع الصين داخل أفريقيا ووعدت بتقديم 55 مليار دولار كمساعدات .

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