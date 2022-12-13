قمة أميركية أفريقية لصياغة مستقبل أفريقيا

تحليل: الصين والعالم العربي- السياسة لواشنطن والاقتصاد لبكين!

مهما كانت زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للسعودية مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني، فإن هذا التعاون سيبقى في حدود لا يؤثر فيها بشكل سلبي ملموس على العلاقات مع واشنطن. ما أسباب ذلك؟ وكيف ستتطور علاقة العرب مع بكين؟