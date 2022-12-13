قمة أميركية أفريقية لصياغة مستقبل أفريقيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعقد في واشنطن قمة أمريكية أفريقية لمناقشة حجم المساعدات الأمريكية للقارة السمراء في المستقبل. وتحاول واشنطن الدخول في منافسة مع الصين داخل أفريقيا ووعدت بتقديم 55 مليار دولار كمساعدات .
تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء. وستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال. فيما يسعى القادة الأفارقة لشراكة أكثر عدلا.
قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي مع شركاء الآسيان بمناسبة مرور 45 عاما على العلاقة بينهما أكد المستشار الألماني أن عالم القرن الـ21 سيكون "متعدد الأقطاب" وأن فكرة أن كل شيء يدور حول أمريكا والصين "تتجاهل الواقع العالمي".
مهما كانت زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للسعودية مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني، فإن هذا التعاون سيبقى في حدود لا يؤثر فيها بشكل سلبي ملموس على العلاقات مع واشنطن. ما أسباب ذلك؟ وكيف ستتطور علاقة العرب مع بكين؟
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول