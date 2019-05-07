 قمامة أوروبا تُصدّر للخارج.. هل تحوّلت دول عربية إلى ″مكب نفايات″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.05.2019

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سياسة واقتصاد

قمامة أوروبا تُصدّر للخارج.. هل تحوّلت دول عربية إلى "مكب نفايات"؟

تخلّف أوروبا كميات هائلة من القمامة، نسبة كبيرة منها توجه للخارج. فهل تتحوّل دول عربية إلى "مكب أزبال" لأوروبا؟ وما أسباب التخلّص من هذه القمامة؟ وهل تستفيد منها حقاً دول الاستقبال؟

Türkei Recyclinghof in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

أرشيف- تدوير نفايات في إسطنبول

"لا أحد يستطيع أن يفسّر للمواطنين في إفريقيا وآسيا السبب وراء تراكم قمامة الرفاهية الأوروبية لديهم" هكذا تحدث وزير التنمية الاتحادي في ألمانيا غيرد مولر، منطلقاً من أرقام تؤكد أن آلاف الأطنان من مخلّفات الأوربيين تتجه إلى الدول النامية، مع ما يخلقه ذلك من جدل حول حقيقة الاستفادة من هذه القمامة، والدول النامية تعاني في جلّها مع نفاياتها الخاصة.

ومن أكبر معالم الخطر في هذه القمامة المُصدَّرة احتواؤها على البلاستيك غير المعالج، وقد سبق لوزيرة البيئة الاتحادية الألمانية سفينيا شولتسه أن صرحت لوكالة الأنباء الألمانية قبل أسابيع أن بلادها تهدف لحظر تصدير النفايات البلاستيكية التي لم يتم فرزها. وفي ظل المخاطر البيئية المعروفة عن حرق وطمر هذا النوع من النفايات، تكون دول الاستقبال قد استوردت بضاعةَ بأضرار كبيرة على حاضرها أو مستقبلها البيئي.

قمامة "الفردوس" الأوروبي!

بلغت كمية ما تنتجه دول الاتحاد الأوربي من النفايات 2.53 مليار طن عام 2016، حسب أرقام مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات". وبلغت قيمة القمامة التي تُصدرها دول الاتحاد الأوروبي إلى الخارج 16.6 مليار يورو عام 2018 بمجموع 41.1 مليون طن. وتعدّ تركيا والصين الوجهتين الرئيسيتين لاستقبال القمامة الأوروبية، متبوعتين بالهند، وفيما تُبرّر تجارة النفايات بأغراض اقتصادية وأخرى متعلقة بالطاقة، تقول زينة الحاج، مديرة مكتب غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لـDW عربية إن الدول الأوروبية لم تكن لتصدّر بعض أنواع النفايات، لولا أن تكلفة تدويرها عالية جدا، أو نتيجة التخوّف من أضرار على البيئة في محيطها.

Infografik Plastikmüll Export aus der EU EN

رسم بياني يبين أهم وجهات النفايات البلاستيكية المصدرة للخارج

وارتفع حجم استقبال مصر للقمامة الأوروبية بنسبة ضخمة وصلت إلى +225 في المئة عن عام 2004، إذ استوردت مصر عام 2018 حوالي 1.7 مليون طن، حسب المصدر السابق، وسبق للبرلمانية المصرية شيرين فراج أن كشفت عن استيراد بلادها عام 2017 حوالي 15 مليار جنيه مصري من القمامة، بينها نفايات خطرة، كما صحيفة "التحرير".

كما يوجد المغرب ضمن المستوردين، وحسب ما نقله موقع "لكم" عن "يوروستات"، فقد استقبل المغرب أكثر من نصف مليون طن العام الماضي. ويتذكر المغاربة الضجة التي وقعت عام 2016 عندما استوردت الرباط شحنة نفايات إيطالية لأجل حرقها في معامل الإسمنت، وكيف وصل الأمر حدّ إعلان الحكومة عن تعليق الشحنة مؤقتاً، وقد أشار تقرير للجنة تقصي الحقائق في الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، إلى أن الشحنة لا تزال معلقة، وأن التحقيق الذي أعلنته الحكومة لم يتم الكشف عن نتائجه، وقد أكد التقرير كذلك أن المغرب يستورد عدة أنواع من النفايات بينها البلاستيكية، وبقايا العجلات المطاطية.

ضرر أم استفادة؟

ترى المصانع التي تستورد النفايات الأوروبية أن هذه الأخيرة "مشبعة بوقود بديل ومعدة للحرق للاستفادة من الطاقة التي تنتجها"، يقول بلاغ صادر عن الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، عام 2016 إثر الضجة. تحتوي هذه النفايات التي تتيح استخراج الوقود (تعرف اختصاراً بـ RDF) على البلاستيك. ووفق المصدر السابق، "تتنقل هذه النفايات بشكل عادي بين البلدان"، خاصة وأن بعض الدول المستقبلة، كالمغرب، لا تشهد حالياً عملية إنتاج مثل هذه النفايات، فضلاً عن أن أفران الإسمنت، "تتيح تدميراً نهائياً لأيّ مكون ملوث في النفايات"، يقول البلاغ.

لكن عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والبيئة المستدامة، يرى أن هذا الخيار الذي تتبناه مصانع الإسمنت ليس خياراً مستداماً حتى في الجانب الاقتصادي: "المصانع تستفيد من خفض تكلفة الإنتاج عبر استبدال البترول بوقود النفايات، لكنها تصير في حاجة دائمة لهذه النفايات المستوردة ما يركز عدم الاستقلالية، فضلاً عن أن ارتفاع أسعار هذه النفايات يمكن أن يرفع كذلك أسعار الإسمنت"، يقول لـDW عربية.

Marokko Armut und Müllsammler (Getty Images/AFP/A. Senna)

يعاني المغرب من مشكل تدبير القمامة المحلية

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ويتابع كسيري أن المشكل الأكبر في النفايات المستوردة هو ضعف قدرة الدول النامية على المراقبة، إذ يبقى من الصعب التحكم في نسبة مرور المواد السامة، خاصةً عندما تكون كميات النفايات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المواد تمرّ كذلك حتى بين الدول الأوروبية.

وهناك من يرفض إطلاق كلمة النفايات على ما يتم استيراده من أوروبا، بل "أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويره"، والتصريح هنا لوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، خلال حضورها إحدى جلسات مجلس النواب، متحدثة عن أن هذا النوع من البلاستيك لا يدخل مصر إلّا تحت إشراف جهات رسمية.

إلّا أن زينة الحاج، تقول إن حرق النفايات المحتوية على البلاستيك يؤدي إلى انبعاثات سامة، منها الزيادة في ثاني أكسيد الكربون. وتؤكد المتحدثة عدم وجود إمكانية لتدوير النفايات البلاستيكية بشكل يخدم البيئة، فتكون النتيجة إما حرقها، مع ما يحتويه ذلك من خطر الانبعاثات السامة، أو طمرها، رغم عدم إمكانية تحلل هذه النفايات في الأرض.

كما توجد أخطار أخرى وفق رأي المتحدثة، منها أن المعامل الخاصة بإعادة تدوير النفايات في جلّ المناطق العربية غير مجهزة لتأمين سلامة العمال، ما يشكّل خطراً على حياتهم. ويؤكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المغربية السالفة الذكر، أن المغرب يستورد متلاشيات الحديد قصد تدويرها في معامل الحديد، دون تنسيق أو مراقبة مع وزارة البيئة، رغم إمكانية حمل هذه المادة لمكونات مشعة وسامة.

أيّ حلول؟

قرّرت الصين، أكبر مستورد للنفايات الأوروبية، أن تمنع منذ بداية 2018 استيراد عدد من النفايات غير المدورة، بينها أنواع من البلاستيك، ما سيجعل الغرب في تحدٍ صعب لإيجاد أسواق جديدة للتخلص من نفاياته.

وتظهر ضرورة تعديل بنود اتفاقية بازل التي تنظم مجال نقل النفايات عبر الحدود، فرغم أن الاتفاقية تمنع تصدير النفايات الخطرة، إلّا أنها لا "تعتبر النفايات البلاستيكية سامة، ولا تواكب التطوّر الذي حصل في المجال الصناعي" تقول زينة الحاج، مبرزةً أن الحل الرئيسي هو أن "يغيّر المجتمع عاداته الاستهلاكية، ويخفّف من إنتاج النفايات البلاستيكية".

"يجب ألّا تدخل النفايات ضمن منطق السوق، ويجب العمل على التقليل من حركية مرور النفايات عبر العالم"، يقول عبد الرحيم كسيري، مؤكداً كذلك أن الحل يمرّ عبر "تثمين النفايات محليا، أّي أن تعالج كل دولة نفاياتها الخاصة، وكذلك عبر عدم الاستمرار في تشجيع اقتصاد ينتج كميات ضخمة من النفايات".

كما أن الحظر الذي تبنته الصين من شأنه أن يدفع إلى استخدام أفضل للبلاستيك وفق ما ينقله تقرير على موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مستشهداً باستراتيجية البلاستيك التابعة للمفوضية الأوروبية، حيث يسعى الاتحاد إلى جعل "جميع العبوات البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير أو يمكن إعادة استخدامها بحلول عام 2030"، مع ما يخلقه ذلك من إمكانيات لخلق آلاف الوظائف. فهل تبدأ ألمانيا، التي ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي العام القادم، خطوة إعادة النظر في علاقة أوروبا مع النفايات؟

الكاتب: إسماعيل عزام

  • 2. Bildergalerie Kenia Mülldeponie bei Nairobi (Reuters/T. Mukoya)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    زمن البلاستيك

    يعتبر البلاستيك من المواد الأكثر شعبية، فهي خفيفة ومتينة. أنتجت اليد البشرية حوالي 8.3 بليون طنا منها، منذ أن بدأ إنتاجها سنة 1950. ولأنها مادة لا تتحلل بيولوجيا بسهولة، فإن معظم ما صُنع يوجد الآن في مدافن النفايات؛ كما هو الحال في هذه الصورة بضواحي نيروبي. كثير من جامعي القمامة يبحثون عن البلاستيك القابل لإعادة التدوير من أجل كسب لقمة عيشهم إلا أن الكثير من البلاستيك ينتهي به الأمر في المحيط.

  • BdW Global Ideas Philippinen Umweltverschmutzung in Obando (picture-alliance/Pacific Press/G. B. Dantes)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    أنهار البلاستيك

    أكثر من 90 بالمائة من البلاستيك ينتهي به الأمر في البحرعن طريق 10 أنهار: نهر يانغتسى، نهر السند، النهر الأصفر، نهر هاي، النيل، نهر الغانج، نهر اللؤلؤ، نهر آمور، نهر النيجر ونهر ميكونغ. تتدفق إلى هذه الأنهار كميات كبيرة من النفايات نتيجة غياب البنية التحتية لهذه المناطق وارتفاع عدد السكان فيها. هنا، يقوم صياد في الفلبين بمحاولة تخليص شباكه المليئة بالأسماك وسرطان البحر من المياة المليئة بالبلاستيك.

  • Plastik Plastikmüll und Müllvermeidung (picture-alliance/Ritzau Scanpix)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    بداية الحياة في عالم بلاستيكي

    بعض الحيوانات وجدت طرقا لاستخدام بقايا البلاستيك، كهذه البجعة التي بنت عشها فوق بقايا من المادة في بحيرة كوبنهاغن السياحية. وضعت البجعة فراخها وسط النفايات. ليست هذه البداية بالضرورة بداية جيدة للحياة. لكن النتيجة تكون أسوأ لدى حيوانات أخرى.

  • Pinguin an Plastikbändern verendet (picture-alliance/Photoshot/Balance)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    نتائج مميتة

    بالرغم من أن البلاستيك مادة تعمر طويلا، ويمكن استخدامها في منتجات تبقى لفترة طويلة أيضا كالأثاث والأنابيب، إلا أن 50 بالمائة من البلاستيك يستخدم في المنتجات ذات الاستخدام الواحد، مثل أدوات الأكل. الحيوانات، مثل هذا البطريق، تتعرض لخطر الوقوع في فخ من المواد البلاستيكية والاحتباس بداخله والموت نتيجة ذلك.

  • Totes Albatrossküken mit verschlucktem Plastik (picture-alliance/All Canada Photos/R. Olenick)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    تناول البلاستيك

    بعض الحيوانات الأخرى تتغذى على البلاستيك عن طريق الخطأ. هذا الطائر، من نوع القطرس، تم العثور عليه ميتا وفي معدته قطعا من البلاستيك. وفقا لدراسة تناولت 34 نوعا من الطيور البحرية في شمال أوروبا، وروسيا، وأيسلندا، وسفالبارد، وجزر فارو والدول الاسكندنافية وغرينلاند، فإن 74 بالمائة منها تناول البلاستيك. تناول المادة يتسبب في ضرر الأعضاء كما يمكنه أن يؤدي لانسداد في الأمعاء.

  • Thailand Wal verendet an mehr als 80 Plastiktüten im Magen (Reuters)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    قاتل الحوت

    حتى الحيوانات ذات الحجم الكبير لا تسلم من عواقب استهلاك البلاستيك الوخيمة. هذا الحوت، وُجد في قناة في تايلاند وهو يختنق، أثناء محاولته السباحة. رجال الإنقاذ حاولوا نجدته، لكنه توفي بعد أن تقيأ خمسة أكياس بلاستيكية. أثناء التشريح، عثر الأطباء البيطريون على 80 كيسا للتسوق في بطن الحوت، كما أدت القمامة البلاستيكية الأخرى إلى انسداد معدته، لذلك عجز هذا الكائن البحري على هضم الأطعمة المغذية الأخرى.

  • Hawaii Plastikmüll in den Ozeanen (picture-alliance/AP Photo/NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    بلاستيك مرئي وغير مرئي

    القطع الكبيرة من البلاستيك التي تتمايل على سطح المحيط، نراها ونعرفها جيدا، كما يتضح هنا قبالة ساحل هاواي. ولكن هل تعلم بوجود تريليونات من جزئيات البلاستيك الدقيقة التي يقل قطرها عن 5 مم، التي تطفو هناك؟ هذه الجسيمات في نهاية المطاف تتحول إلى غذاء للحيوات البحرية والأسماك.

  • Philippinen Putzaktion auf der Freedom-Insel und Markenprüfung (Daniel Müller/Greenpeace)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    نهاية في الأفق؟

    تم اتخاذ تدابير مؤقتة لخفض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في بعض البلدان الإفريقية مع فرض حظر على الأكياس البلاستيكية بها، كما يبحث الاتحاد الأوروبي عن وسيلة لحظر تلك المنتجات. لكن إذا استمراستهلاك البلاستيك مثلما هو الحال الآن، فسيكون هناك نحو 12 مليار طن متري من البلاستيك على سطح هذا الكوكب بحلول عام 2050، حسب ما يتوقع العلماء. الكاتبة: جنيفر كولنز (م.م)


مختارات

الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

تنتشر النفايات البلاستيكية على السواحل الخلابة، متسببة في اختناق الحيوانات البحرية والطيور. شغف الإنسان المعاصر بالبلاستيك يؤدي إلى خسائر بيئية هائلة. في هذه الجولة المصورة نستعرض بعض مخاطر البلاستيك. (11.06.2018)  

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