قل وداعا لنقص المغنيسيوم في الجسم مع هذه الأعشاب!

يعد المغنيسيوم من أهم الأملاح المعدنية الموجودة في الجسم، إذ يدخل في تركيب العظام والخلايا والأنسجة والدم. ورغم أهمية المغنيسيوم للجسم، إلا أن هناك الكثيرون الذين يعانون من نقص المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك. الأمر الذي يحذر منه الباحثون والأطباء.

ويدرك البعض مشكلة نقص المغنيسيوم عند ظهور بعض الأعراض الملفتة مثل التشنجات العضلية والرعشة والتعب وفقدان الشهية والارتباك واضطرابات النوم. أما نقص المغنيسيوم الحاد، فمن الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالخدر والغثيان والتقيؤ والهلوسة، حسبما ما ورد في موقع "غيزوندهايت هويته" الألماني المعني بشؤون الصحة. وهنا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من إحدى هذه الأعراض، ضرورة إجراء اختبار بسيط للدم للتأكد مما إذا كانت نسبة المغنيسيوم في الدم كافية.

فوائد المغنيسيوم:

وفقا لدراسة نشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن المغنيسيوم دور مهم في العمليات الخلوية مثل عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ونقل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد في الجسم، فضلا عن أهميته في تكاثر الخلايا ونقل الإشارات في الجسم.

ويمكن لنقص المغنيسيوم أن يؤثر سلبا على بعض المشاكل الصحية مثل نقص المناعة المكتسبة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض المزمنة . ومن الممكن الحصول على المغنيسيوم عبر العديد من الأعشاب والتوابل، وفيما يلي بعض الأعشاب اللذيذة والغنية بالمغنيسيوم.

1. الشبت

الشبت من الأعشاب المعروفة منذ زمن بعيد، إذ يستخدم في تحضير الكثير من الأطباق، فهو معروف بنكهته المميزة، فضلا عن أنه غني بالمغنيسيوم، ففي كل 200 غرام من الشبت يوجد ما يعادل 357 ميلليغرام من الشبت.

2. النعناع

وفقا لموقع "غيزونديه إيرنيرونغ" يحتوي 200 غرام على 422 ميلليغرام من المغنيسيوم. ويتميز النعناع بمذاقه المنعش ويمكن إضافته لبعض الأطباق مثل سلطة الفواكه، فضلا عن إمكانية مضغه للحصول على نفس منعش.

3. الريحان

يعتبر الريحان من أفضل الأعشاب المستخدمة في علاج نقص المغنيسيوم، فكل 200 غرام من الريحان تحتوي على حوالي 556 ميلليغرام من المغنيسيوم. ويتميز الريحان بمذاقه اللذيذ، وهو يستخدم في إعداد العديد من الأطباق الإيطالية، فضلا عن إمكانية استخدامه في السلطة وتناوله مع بعض المكسرات.

4. الزعتر

يحتوي الزعتر الطازج على 317 ميلليغرام من المغنيسيوم في كل 200 غرام من الزعتر. ومن الأفضل تناول الزعتر طازجا، فالزعتر الجاف لا يحتوي على هذا القدر العالي من المغنيسيوم. ويتميز الزعتر بطعمه الحار والحامض ومن المعتاد إضافته لأطباق الدواجن والأسماك.

5.الكزبرة

تعد الكزبرة واحدة من أقدم التوابل المعروفة، وفي كل 200 غرام من الكزبرة يوجد حوالي 498 ميلليغرام من المغنيسيوم، وغالبا ما تستخدم الكزبرة في تحضير الحساء و عند سلق الخضار أيضا، فضلا عن أن استخدامه في الكثير من الأطباق الشرقية.

د.ص/ع.أ.ج