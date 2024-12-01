قلق ينتاب الدروز بعد إستيلاء اسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا وتطورات الاحداث في سوريا

سياسةسورياقلق ينتاب الدروز بعد إستيلاء اسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا وتطورات الاحداث في سورياTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةسوريا2024/12/11١١ ديسمبر ٢٠٢٤استولت إسرائيل على المنطقة العازلة التي تفصل الجزء الذي تحتله من سوريا منذ عام 1967 وتوغلت في العمق السوري. وتعتبر وتعتبر المنطقة محتلة بموجب القانون الدولي و تدعمها الأمم المتحدة. ويعيش السكان حالة من التخبط والقلق من تطورات الاحداث.https://p.dw.com/p/4o1rAإعلان