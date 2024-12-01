قلق ينتاب الدروز بعد إستيلاء اسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا وتطورات الاحداث في سوريا

2024/12/11 ١١ ديسمبر ٢٠٢٤

استولت إسرائيل على المنطقة العازلة التي تفصل الجزء الذي تحتله من سوريا منذ عام 1967 وتوغلت في العمق السوري. وتعتبر وتعتبر المنطقة محتلة بموجب القانون الدولي و تدعمها الأمم المتحدة. ويعيش السكان حالة من التخبط والقلق من تطورات الاحداث.