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سياسةسوريا

قلق ينتاب الدروز بعد إستيلاء اسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا وتطورات الاحداث في سوريا

١١ ديسمبر ٢٠٢٤

استولت إسرائيل على المنطقة العازلة التي تفصل الجزء الذي تحتله من سوريا منذ عام 1967 وتوغلت في العمق السوري. وتعتبر وتعتبر المنطقة محتلة بموجب القانون الدولي و تدعمها الأمم المتحدة. ويعيش السكان حالة من التخبط والقلق من تطورات الاحداث.

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