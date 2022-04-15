قلق وتوتر في القدس مع احتفال اليهود والمسيحيين والمسلمين بأعيادهم

تسلك مجموعة من السائحين والمسيحيين طريقها إلى كنيسة القيامة، التي تعد واحدة من أقدس الأماكن المسيحية في البلدة القديمة في القدس، عبر بوابة الكنيسة الخشبية.

وتقول سائحة أمريكية من ولاية كاليفورنيا تدعى كيلي هوفمان إن "التواجد هنا في عيد القيامة عندما قام يسوع من بين الأموات يعد شيئا مميزا، إذ يحمل التوقيت قدرا كبيرا من الخصوصية. إنه شعور مميز أن أكون هنا في هذا الوقت".

وبسبب جائحة كورونا، فرضت قيود في المدينة على مدار عامين، لكن الآن عادت الحياة إلى طبيعتها وباتت الأزقة الضيقة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية تعج مرة أخرى بالسياح والزوار من سكانها خاصة في هذا التوقيت الذي يتسم بالأجواء الاحتفالية.

وفي هذا السياق، تقول رولا غزاوي، وهي فلسطينية مسيحية تعمل في البلدة القديمة، إنه "بمجرد دخول البلدة القديمة يشعر المرء بأجواء الأعياد. لكن يصادف ذلك حالة حزن بسبب الوضع الراهن. وهناك [حرب] في أوكرانيا ونتعاطف مع اللاجئين ونشعر بالأسى لمن قتلوا".

ويصادف الأسبوع الجاري تجمعا غير معتاد للاحتفالات الدينية بالنسبة للديانات السماوية الثلاث: إذ سيبدأ احتفال اليهود بعيد الفصح اليهودي الذي يستمر لأسبوع فيما يحتفل مسيحيو الشرق والغرب بعيد القيامة خلال عطلات نهاية الأسبوعين المقبلين بالتزامن مع دخول شهر رمضان أسبوعه الثالث.

بيد أن موجة التوتر الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تهدد هذه الأجواء الروحانية التي تسود المكان حيث أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بالقدس بعد صلاة الفجر عن إصابة نحو 150 شخصا. تزامن هذا مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تلقى بظلالها على أنحاء العالم والبلدة القديمة ليست استثناءً.

يحتل المسجد الأقصى مكانة كبيرة لدى المسلمين إذ يعد ثالث أكثر الأماكن قدسية في الإسلام

وقد أدى ذلك على تضاؤل آمال أصحاب المتاجر الصغيرة في تحسن أوضاعهم على وقع حقيقة مفادها أن السياح لن ينفقوا الكثير من الأموال هذا العام، وفقا لما أشار إليه محمد سلهب الذي يمتلك متجرا في البلدة القديمة.

وفي مقابلة مع DW، قال "بعد انتهاء جائحة كورونا، كنا نتوقع قدوم الكثير من الزوار ، لكن الحرب في أوكرانيا اندلعت لتؤثر هي الأخرى على الوضع. أما بالنسبة للتوترات السياسية، فيتعين علينا كفلسطينيين التعايش معها وتقبلها. لكن هذه الأجواء ليست المثالية".

والمسيحيون أحيوا يوم الجمعة العظيمة بالمشاركة في موكب درب الصليب الذي يُعتقد أن المسيح سار عليه وهو يحمل الصليب. وعند غروب الشمس، سوف يدوي صوت مدفع رمضان في سماء القدس الشرقية إيذانا بحلول موعد الإفطار.

وسيلتقي ويجتمع اليهود الإسرائيليون معا في نفس الوقت تقريبا حول "ليلة سيدر" لسرد قصة خروج اليهود من مصر ورحلتهم من العبودية إلى الحرية.

وفي مقابلة مع DW، قال الحاخام سيث كلايمان الذي يعيش في القدس، إن "أهم شيء هو تناول وجبة سيدر ليلا لإحياء ذكرى مغادرتنا مصر ومغادرة الشعب اليهودي مصر. لذا فخلال ليلة سيدر نرغب في الجلوس معا كأسرة. لأنه يتعين على الأب أو الجد أن ينقل للأجيال ماذا حدث لنا".

تعرضت إسرائيل لسلسلة هجمات إرهابية أوت بحياة 12 شخصا

سلسلة من الهجمات الإرهابية

وشهد صباح يوم الجمعة موجة جديدة من التوتر فيما تعرضت إسرائيل لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية أودت بحياة 12 إسرائيليا واثنين من المواطنين الأوكرانيين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ففي مارس/ آذار الماضي، وقع أول هجومين في بئر السبع والخضيرة ونفذهما مواطنان من عرب إسرائيل مرتبطين بتنظيم داعش.

وفي التاسع والعشرين من مارس/ آذار، أطلق فلسطيني من الضفة الغربية النار على خمسة أشخاص في مدينة بني براك، فيما أدى قيام فلسطيني مسلح بإطلاق نار داخل حانة مزدحمة بوسط تل أبيب الخميس الماضي إلى مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين.

وقال المسؤولون الأمنيون في إسرائيل إن الهجمات تبدو أنها تأتي في إطار "هجمات الذئاب المنفردة" ولم يُخطط لها من قبل جماعات فلسطينية مسلحة، فيما جلبت هذه الهجمات إدانات من قادة المجتمع العربي-الفلسطيني في إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي تعرض لضغوط بسبب خسارة حكومته أغلبيتها البرلمانية، الأحد الماضي "إن دولة إسرائيل تحولت إلى وضع الهجوم ولن تكون هناك قيود للحرب على الإرهاب".

مشاهدة الفيديو 02:39 تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية

الضفة الغربية "رد عسكري"

في غضون ذلك، شهدت الضفة الغربية حصيلة قتلى مرتفعة، إذ أنه عقب الهجمات الأخيرة على إسرائيل، كثف الجيش الإسرائيلي من المداهمات وعمليات الاعتقال خاصة في محيط مدينة جنين في شمال الضفة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية وحدها خلال الأربعاء والخميس الماضيين، فيما ذكر بيان من الجيش الإسرائيلي أن صبيا قُتل بعد إطلاق النار عليه عقب "إلقائه زجاجة حارقة" على القوات الإسرائيلية في قرية حوسان بالضفة الغربية.

ولقيت فلسطينية مصرعها الأحد الماضي بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليها قرب نقطة تفتيش في قرية حوسان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن السيدة الفلسطينية لم تستجب لنداءات بالتوقف بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء. والضحية لم تكن مسلحة.

حائط المبكى أحد أقدس الأماكن لدى اليهود

المواقع المقدسة في بؤرة الاهتمام

يشار إلى أنه مع قرب الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، دعت مجموعة يهودية متطرفة إلى ممارسة الطقوس القديمة المتمثلة في "ذبح القربان" عند جبل الهيكل والذي يُعرف عند المسلمين بالحرم الشريف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد منعت في السنوات الماضية ممارسة مثل هذه الطقوس وصادرت "القرابين" لأن من شأن هذه الممارسات أن تهدد الوضع الراهن الدقيق الذي ينطوي على احترام متبادل بين المسلمين واليهود تجاه الأماكن المقدسة الخاصة بهم.

في عام 1967 وبعدما ضمت إسرائيل القدس الشرقية، جرى إبرام اتفاق مع الأردن، الذي يعد الوصي على المقدسات في القدس، يسمح لليهود بالزيارة فقط ولا يسمح لهم بالصلاة أو أداء الطقوس الدينية في المنطقة الواقعة بين الحائط الغربي الذي يعد أقدس مكان في اليهودية، والمسجد الأقصى، ثالث أكثر الأماكن قدسية في الإسلام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدرت حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة بيانا دعت فيه الفلسطينيين إلى الخروج بأعداد كبيرة لأداء صلاة الجمعة. وحذر البيان إسرائيل من رد فعل عنيف فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى.

تانيا كريمر/ م ع