 قلق وتوتر في القدس مع احتفال اليهود والمسيحيين والمسلمين بأعيادهم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.04.2022

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سياسة واقتصاد

قلق وتوتر في القدس مع احتفال اليهود والمسيحيين والمسلمين بأعيادهم

ستشهد القدس خلال الأيام المقبلة تجمعا فريدا من نوعه لمناسبات دينية، إذ يحتفل اليهود بعيد الفصح والمسيحيون بعيد القيامة فيما لا يزال المسلمون يحيون شهر رمضان. بيد أن التوتر الذي تشهده المدينة طغى على الأجواء الروحانية.

كنيسة القيامة في القدس

يقصد الكثير من المسيحيين من شتى أنحاء العالم كنيسة القيامة في هذا التوقيت للاحتفال بعيد القيامة

تسلك مجموعة من السائحين والمسيحيين طريقها إلى كنيسة القيامة، التي تعد واحدة من أقدس الأماكن المسيحية في البلدة القديمة في القدس، عبر بوابة الكنيسة الخشبية.

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وتقول سائحة أمريكية من ولاية كاليفورنيا تدعى كيلي هوفمان إن "التواجد هنا في عيد القيامة عندما قام يسوع من بين الأموات يعد شيئا مميزا، إذ يحمل التوقيت قدرا كبيرا من الخصوصية. إنه شعور مميز أن أكون هنا في هذا الوقت".

وبسبب جائحة كورونا، فرضت قيود في المدينة على مدار عامين، لكن الآن عادت الحياة إلى طبيعتها وباتت الأزقة الضيقة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية تعج مرة أخرى بالسياح والزوار من سكانها خاصة في هذا التوقيت الذي يتسم بالأجواء الاحتفالية.

وفي هذا السياق، تقول رولا غزاوي، وهي فلسطينية مسيحية تعمل في البلدة القديمة، إنه "بمجرد دخول البلدة القديمة يشعر المرء بأجواء الأعياد. لكن يصادف ذلك حالة حزن بسبب الوضع الراهن. وهناك [حرب] في أوكرانيا ونتعاطف مع اللاجئين ونشعر بالأسى لمن قتلوا".

ويصادف الأسبوع الجاري تجمعا غير معتاد للاحتفالات الدينية بالنسبة للديانات السماوية الثلاث: إذ سيبدأ احتفال اليهود بعيد الفصح اليهودي الذي يستمر لأسبوع فيما يحتفل مسيحيو الشرق والغرب بعيد القيامة خلال عطلات نهاية الأسبوعين المقبلين بالتزامن مع دخول شهر رمضان أسبوعه الثالث.

بيد أن موجة التوتر الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تهدد هذه الأجواء الروحانية التي تسود المكان حيث أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بالقدس بعد صلاة الفجر عن إصابة نحو 150 شخصا. تزامن هذا مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تلقى بظلالها على أنحاء العالم والبلدة القديمة ليست استثناءً.

المصلون في مسجد الأقصى 18.06.2021

يحتل المسجد الأقصى مكانة كبيرة لدى المسلمين إذ يعد ثالث أكثر الأماكن قدسية في الإسلام

وقد أدى ذلك على تضاؤل آمال أصحاب المتاجر الصغيرة في تحسن أوضاعهم على وقع حقيقة مفادها أن السياح لن ينفقوا الكثير من الأموال هذا العام، وفقا لما أشار إليه محمد سلهب الذي يمتلك متجرا في البلدة القديمة.

وفي مقابلة مع DW، قال "بعد انتهاء جائحة كورونا، كنا نتوقع قدوم الكثير من الزوار ، لكن الحرب في أوكرانيا اندلعت لتؤثر هي الأخرى على الوضع. أما بالنسبة للتوترات السياسية، فيتعين علينا كفلسطينيين التعايش معها وتقبلها. لكن هذه الأجواء ليست المثالية".

والمسيحيون أحيوا يوم الجمعة العظيمة بالمشاركة في موكب درب الصليب الذي يُعتقد أن المسيح سار عليه وهو يحمل الصليب. وعند غروب الشمس، سوف يدوي صوت مدفع رمضان في سماء القدس الشرقية إيذانا بحلول موعد الإفطار.

وسيلتقي ويجتمع اليهود الإسرائيليون معا في نفس الوقت تقريبا حول "ليلة سيدر" لسرد قصة خروج اليهود من مصر ورحلتهم من العبودية إلى الحرية.

وفي مقابلة مع  DW، قال الحاخام سيث كلايمان الذي يعيش في القدس، إن "أهم شيء هو تناول وجبة سيدر ليلا لإحياء ذكرى مغادرتنا مصر ومغادرة الشعب اليهودي مصر. لذا فخلال ليلة سيدر نرغب في الجلوس معا كأسرة. لأنه يتعين على الأب أو الجد أن ينقل للأجيال ماذا حدث لنا".

الحزن على ضحايا الهجوم الإرهابي في تل أبيب

تعرضت إسرائيل لسلسلة هجمات إرهابية أوت بحياة 12 شخصا

سلسلة من الهجمات الإرهابية

وشهد صباح يوم الجمعة موجة جديدة من التوتر فيما تعرضت إسرائيل لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية أودت بحياة 12 إسرائيليا واثنين من المواطنين الأوكرانيين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ففي مارس/ آذار الماضي، وقع أول هجومين في بئر السبع والخضيرة ونفذهما مواطنان من عرب إسرائيل مرتبطين بتنظيم داعش.

وفي التاسع والعشرين من مارس/ آذار، أطلق فلسطيني من الضفة الغربية النار على خمسة أشخاص في مدينة بني براك، فيما أدى قيام فلسطيني مسلح بإطلاق نار داخل حانة مزدحمة بوسط تل أبيب الخميس الماضي إلى مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين.

وقال المسؤولون الأمنيون في إسرائيل إن الهجمات تبدو أنها تأتي في إطار "هجمات الذئاب المنفردة" ولم يُخطط لها من قبل جماعات فلسطينية مسلحة، فيما جلبت هذه الهجمات إدانات من قادة المجتمع العربي-الفلسطيني في إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي تعرض لضغوط بسبب خسارة حكومته أغلبيتها البرلمانية، الأحد الماضي "إن دولة إسرائيل تحولت إلى وضع الهجوم ولن تكون هناك قيود للحرب على الإرهاب".

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تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية

الضفة الغربية "رد عسكري"

في غضون ذلك، شهدت الضفة الغربية حصيلة قتلى مرتفعة، إذ أنه عقب الهجمات الأخيرة على إسرائيل، كثف الجيش الإسرائيلي من المداهمات وعمليات الاعتقال خاصة في محيط مدينة جنين في شمال الضفة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية وحدها خلال الأربعاء والخميس الماضيين، فيما ذكر بيان من الجيش الإسرائيلي أن صبيا قُتل بعد إطلاق النار عليه عقب "إلقائه زجاجة حارقة" على القوات الإسرائيلية في قرية حوسان بالضفة الغربية.

ولقيت فلسطينية مصرعها الأحد الماضي بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليها قرب نقطة تفتيش في قرية حوسان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن السيدة الفلسطينية لم تستجب لنداءات بالتوقف بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء. والضحية لم تكن مسلحة.

مصلون يهود عند حائط المبكى

حائط المبكى أحد أقدس الأماكن لدى اليهود

المواقع المقدسة في بؤرة الاهتمام

يشار إلى أنه مع قرب الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، دعت مجموعة يهودية متطرفة إلى ممارسة الطقوس القديمة المتمثلة في "ذبح القربان" عند جبل الهيكل والذي يُعرف عند المسلمين بالحرم الشريف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد منعت في السنوات الماضية ممارسة مثل هذه الطقوس وصادرت "القرابين" لأن من شأن هذه الممارسات أن تهدد الوضع الراهن الدقيق الذي ينطوي على احترام متبادل بين المسلمين واليهود تجاه الأماكن المقدسة الخاصة بهم.

في عام 1967 وبعدما ضمت إسرائيل القدس الشرقية، جرى إبرام اتفاق مع الأردن، الذي يعد الوصي على المقدسات في القدس، يسمح لليهود بالزيارة فقط ولا يسمح لهم بالصلاة أو أداء الطقوس الدينية في المنطقة الواقعة بين الحائط الغربي الذي يعد أقدس مكان في اليهودية، والمسجد الأقصى، ثالث أكثر الأماكن قدسية في الإسلام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدرت حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة بيانا دعت فيه الفلسطينيين إلى الخروج بأعداد كبيرة لأداء صلاة الجمعة. وحذر البيان إسرائيل من رد فعل عنيف فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى.

تانيا كريمر/ م ع

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة ارييل شارون للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم ـ الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت إسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثار موجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط تثير الكثير من الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.

  • Israel | Siedlungsbau (imago images/UPI Photo)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    موقف أمريكي جديد

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي، وفيما رحبت إسرائيل بالموقف الأمريكي، أدانته السلطة الفلسطينية والأردن. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. فيما حذر مراقبون من تداعيات هذا الموقف على الوضع في الشرق الأوسط.

  • Bahrain Eröffnung der Peace to Prosperity Konferenz in Manama | Jared Kushner (Reuters)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    التمهيد لـ"صفقة القرن"

    يُطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة السلام في الشرق الأوسط، التي عكفت إدارة ترامب منذ عام 2017 على إعدادها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان من المتوقع أن يتم الكشف عنها مطلع 2018، لكنها تأجلت. وفي أول مؤتمر علني حول "صفقة القرن" في حزيران/ يونيو 2019 أطلق مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر الجانب الاقتصادي منها، في البحرين ضمن ورشة "من السلام إلى الازدهار"، وسط مقاطعة الفلسطينيين لها.

  • USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني

    قوبل إعلان ترامب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بترحيب إسرائيلي، ورفض وتنديد من قبل القيادة الفلسطينية. فيما توالت ردود فعل العواصم العربية والعالمية. ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن هذه الصفقة. غير أن ما رشح عنها يفيد بأنها تتضمن مفاوضات شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة دول عربية كالأردن ومصر وبرعاية أمريكية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك