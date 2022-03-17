قلق في لبنان من نقص القمح وارتفاع أسعاره

غزو روسيا لأوكرانيا يلقي بظلاله على إمدادات القمح لدول عربية

روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح.