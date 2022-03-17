 قلق في لبنان من نقص القمح وارتفاع أسعاره | DW الأخبار | DW | 18.03.2022

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DW الأخبار

قلق في لبنان من نقص القمح وارتفاع أسعاره

يحذر لبنان من قرب نفاذ مخزونه من القمح الذي يعد عنصر غذاء أساسي في الحياة اليومية ويسعى في الوقت ذاته لإيجاد بدائل عن أوكرانيا لاستيراد القمح ومحاولة توفيره للمواطنين اللبنانيين بأسعار معقولة وذلك تفاديا لانفجار الاوضاع الصعبة أصلا في البلاد

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