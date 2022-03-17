قلق في لبنان من نقص القمح وارتفاع أسعاره

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يحذر لبنان من قرب نفاذ مخزونه من القمح الذي يعد عنصر غذاء أساسي في الحياة اليومية ويسعى في الوقت ذاته لإيجاد بدائل عن أوكرانيا لاستيراد القمح ومحاولة توفيره للمواطنين اللبنانيين بأسعار معقولة وذلك تفاديا لانفجار الاوضاع الصعبة أصلا في البلاد
روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح.
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