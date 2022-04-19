قلق غربي وتحذير أمريكي ـ الصين توقع اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان

أكدت بكين الثلاثاء (19 أبريل/ نيسان) أنها وقّعت اتفاقا أمنيا واسعا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي دوري "وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق النظري بشأن التعاون الأمني". ولم يتضح بعد متى أو أين تم التوقيع.

في الشهر الماضي، تم تسريب نسخة مسودة للاتفاق أحدثت موجة صدمة لأنها تضمنت مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وفي أوائل نيسان/أبريل، أكد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري أنه لن يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية في بلاده، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف أستراليا وحلفائها. حيث تقع أستراليا على بعد 1500 كيلومتر من الأرخبيل.

ولكن كانبيرا وواشنطن قلقتان من إمكانية بناءالصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قوتها البحرية أبعد بكثير من حدودها. وكانت جزر سليمان قد انهت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان العام الماضي لصالح البر الرئيسي الصيني. وحذرت الولايات المتحدة من أن اتفاقا أمنيا مقترحا بين الصين وجزر سليمان قد يشكل "سابقة مقلقة" لمنطقة المحيط الهادئ.

وأثر هذا القرار بصورة سلبية على جزر سليمان، مما أدى لاندلاع اضطرابات، حيث استهدف البعض السكان من أصول صينية. وارسلت استراليا قوات للمساعدة في مواجهة العنف.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)