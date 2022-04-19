 قلق غربي وتحذير أمريكي ـ الصين توقع اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2022

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قلق غربي وتحذير أمريكي ـ الصين توقع اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان

أعلنت الحكومة الصينية أنها وقعت رسميا "اتفاقا أمنيا موسعا" مع جزر سليمان المطلة على جنوب المحيط الهادئ. وتخشى حكومات غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأستراليا من أن هذا الاتفاق قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم هناك

تخشى واشنطن من ات تبنى الصين قاعدة بحرية هناك

تخشى واشنطن من ات تبنى الصين قاعدة بحرية هناك

 

أكدت بكين الثلاثاء (19 أبريل/ نيسان) أنها وقّعت اتفاقا أمنيا واسعا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي دوري "وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق النظري بشأن التعاون الأمني". ولم يتضح بعد متى أو أين تم التوقيع.

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تزايدت الروابط وأشكال التعاون بين الصين وروسيا خاصة وأن كلتا الدولتين تعارضان الولايات المتحدة وتشتركان بمناطق حدودية. ورغم ذلك، هل يمكن أن يشكل هذا التعاون الوثيق مع موسكو عبئا على كاهل بكين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؟

في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بداية الغزو، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منع بكين من توصيل شريان حياة جديد للغزو الروسي لأوكرانيا.

في الشهر الماضي، تم تسريب نسخة مسودة للاتفاق أحدثت موجة صدمة لأنها تضمنت مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وفي أوائل نيسان/أبريل، أكد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري أنه لن يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية في بلاده، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف أستراليا وحلفائها. حيث تقع أستراليا على بعد 1500 كيلومتر من الأرخبيل.

ولكن كانبيرا وواشنطن قلقتان من إمكانية بناءالصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ من شأنها أن تسمح لها بتوسيع قوتها البحرية أبعد بكثير من حدودها. وكانت جزر سليمان قد انهت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان العام الماضي لصالح البر الرئيسي الصيني. وحذرت الولايات المتحدة من أن اتفاقا  أمنيا مقترحا بين الصين وجزر سليمان قد يشكل "سابقة مقلقة" لمنطقة  المحيط الهادئ. 

وأثر هذا القرار بصورة سلبية على جزر سليمان، مما أدى لاندلاع اضطرابات، حيث استهدف البعض السكان من أصول صينية. وارسلت استراليا قوات للمساعدة في مواجهة العنف.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:38

اضطرابات في جزر سليمان واستراليا تتدخل للمساعدة