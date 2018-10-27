 قلق على مصير مالك ليستر سيتي بعد تحطم مروحيته قرب الملعب | عالم الرياضة | DW | 28.10.2018

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عالم الرياضة

قلق على مصير مالك ليستر سيتي بعد تحطم مروحيته قرب الملعب

غموض حول مصير التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، بعد أن تحطمت المروحية التي يستخدمها في تناقلاته لحضور مباريات فريقه بالقرب من الملعب السبت. ومصدر مقرب يقول إنه كان على متنها.

Vichai Srivaddhanaprabha (picture-alliance/PA Wire/M. Egerton)

مالك ليستر سيتي التيلاندي فيتشاي سريفادانابرابا.

يسود القلق الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول)، على مصير الثري التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، غداة تحطم الطائرة المروحية التابعة له واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.

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بينما لازالت بعض وسائل الإعلام تتغنى بأداء مسعود أوزيل الأخير مع فريقه أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، نشر الدولي الألماني السابق صورة له مع مشجع وفي لـ "المدفعجية" خسر معركته الأخيرة مع مرض السرطان. (25.10.2018)

بينما تتركز الأضواء بشكل كبير على مقاطعة الدولي الجزائري رياض محرز مران فريقه الإنجليزي ليستر سيتي، أوضح موقع "سبورتس كيدا" أن محرز ليس اللاعب الوحيد الذي اختار هذا المسلك للانتقال إلى فريق آخر. فمنهم بقية اللاعبين؟ (08.02.2018)

بعدما حرمت الأمتار الأخيرة رياض محرز من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة المدرب الشهير بيب غوارديولا الموسم الماضي، يبدو هذه المرة أن النجم الجزائري قريب أكثر من أي وقت مضى في حمل قميص بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. (23.05.2018)

ولم يؤكد أي مصدر رسمي ما اذا سريفادانابرابا الذي غالبا ما يستخدم هذه المروحية للتنقل الى مباريات الفريق على ملعب "كينغ باور ستاديوم" ومنه، على متن الطائرة التي عانت من مشاكل ميكانيكية بعيد إقلاعها من أرض الملعب في ختام مباراة ضد وست هام في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وفي حين اعتصم النادي والمسؤولون التايلانديون وشركة "كينغ باور" المملوكة من سريفادانابرابا بالصمت حيال تفاصيل الحادث، نقلت شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عاما، أنه كان بالفعل على متن المروحية.

 وأظهرت الصور من مكان الحادث، المروحية المتحطمة والنيران تشتعل فيها، على بعد أمتار من الملعب الذي شهد احتفال ليستر في نهاية موسم 2015-2016، بإحراز لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إنجاز لنادٍ متواضع نسبيا مقارنة بكبار الكرة الإنكليزية.

Großbritannien Hubschrauberabsturz in Leicester (Reuters/A. Yates)

صور لمكان الحادث

ويعزى هذا الإنجاز بشكل كبير الى تطوير متنامٍ شهده النادي منذ الاستحواذ عليه من قبل سريفادانابرابا عام 2010 في صفقة مقدرة بأربعين مليون جنيه استرليني (51 مليون دولار)، عندما كان ليستر لا يزال ينافس في الدرجة الأولى من بطولة إنكلترا (الثانية عمليا بعد الدوري الممتاز).

ولم يتم الإعلان رسميا عن أسماء الموجودين على متن المروحية، أو اذا ما كان تحطمها قد أدى الى إصابة أي شخص في موقف السيارات. واكتفى النادي ليل السبت ببيان قال فيه "نتعاون مع شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في ملعب كينغ باور". 

غير أن اليوم الأحد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قالت إنه مقرب من ليستر سيتي أن فيكاي سريفادهانابرابا مالك النادي كان ضمن خمسة أشخاص على متن طائرة هليكوبتر التي تحطمت بجوار الملعب الخاص بالفريق، وأن ابنة فيكاي كانت ضمن الموجودين في الهليكوبتر إلى جانب طيّارين اثنين وشخص خامس لم يتم معرفة هويته بشكل فوري. كما تابع المصدر أنه لا توجد تفاصيل مؤكدة عن نجاة أي شخص من الحادث. في المقابل لم تصدر الشرطة أية بيانات جديدة إضافية عن بيان السبت الذي قالت فيه: "نتعامل مع الحادث بالقرب من كينغ باور ستاديوم. خدمات الطوارىء على دراية وتتصرف (مع الأمر)".

وأبدى عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين أسفهم للحادث وقلقهم. ونشر كل من لاعبي ليستر المدافع هاري ماغواير والمهاجم جايمي فاردي عبر "تويتر"، تغريدة بصورة رمزية تؤشر الى الصلاة.

أما غاري لينيكر، المهاجم الدولي السابق الذي دافع عن ألوان ليستر في مسيرته، والذي يعمل حاليا كمذيع تلفزيوني، فقال إن البرنامج الذي أداره السبت كان "الأصعب" في حياته، مضيفا "مأساة مروعة. أمر مفجع".

و.ب/ م.س(أ ف ب، رويترز)

  • Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (Stefan Menne)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    وحدة جوية للعناية المركزة

    يستعمل الجيش الألماني الآن طائرة إيرباص من نوع A400M كوحدة للعناية المركزة. وتسع هذه الطائرة لستة مرضى، كما تُستعمل أيضا لإنقاذ ضحايا المناطق المنكوبة. وتم عرض وحدة للعناية المركزة على متن الطائرة في وقت سابق بمطار برلين-تيغيل.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    ميزات خاصة

    سُلمت حوالي 19 طائرة من نوع إيرباص A400M إلى أسطول النقل الجوي 62 في بلدة فونستورف القريبة من هانوفر. وزُودت وحدات العناية المركزة على متن الطائرة بميزات طبية خاصة. ويقوم جندي (الصورة) باختبار جهاز التنفس الاصطناعي على أحد أسرة المرضى.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    نظرة شاملة

    عبر جهاز مراقبة، يستطيع الجندي معاينة الوضع الصحي للمريض. ويضمن النقل الجوي الأكثر تقدماً في العالم إخلاء سريعاً ورعاية طبية للمصابين.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    طبيب في الجو

    الطبيب أكسل هوبنر (الصورة)، يقف بجانب وحدة للعانية المركزة على متن طائرة إيرباص A400M. وإلى جانب استخدامها كمستشفى جوي، يمكنها أن تلعب دورا مهما في عمليات الإجلاء الطبي.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    إنقاذ سريع للأرواح

    على متن الطائرة، تتواجد ستة أسرة من أجل علاج المرضى خلال عملية الإجلاء. ولإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، تم تركيب وحدات نقل ومعدات خاصة في الجزء الخاص بنقل البضائع داخل الطائرة.

  • Airbus A310 MEDEVAC in Berlin (Reuters)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    دعم طبي

    يمكن لطائرة إيرباص A310 الخاصة بسلاح الجو أيضاً إخلاء الجرحى من مناطق الأزمات، بالاعتماد على وحدة خاصة للعناية المُركزة الموجودة على متنها. وتُوفر الطائرة ست وحدات نقل للمرضى، كما تقطع أيضا مسافات طويلة.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    أعطال وانتقادات

    نالت طائرة إيرباص من نوع A400M في السنوات الأخيرة نصيباً وافراً من الانتقادات، بسبب العديد من الأعطال. وطلب الجيش الألماني من الشركة المُصنعة تزويده بـ 53 طائرة، بيد أن مشاكل سياسية ومالية، فضلا عن أسباب أخرى تقنية أخرت عميلة التسليم. وبعد أكثر من 11 عاماً من الانتظار، تم أخيرا تسليم أول دفعات هذا النوع من الطائرات. إعداد: تيريزا سوستمان/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

كثيرا ما يتم حصر مهمة الطائرات العسكرية في أغراض حربية. بيد أن بعض هذه الطائرات تٌستخدم أيضاً كمستشفيات طائرة مهمتها إنقاذ الأرواح. تعرف على هذا النوع من الطائرات والخدمات التي تقدمها. (02.08.2018)  

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