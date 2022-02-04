قلق حول صحة الناشط المصري علاء عبد الفتاح وسط مطالب بالإفراج عنه

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، إن حياة علاء عبد الفتاح الناشط المصري البريطاني المسجون والمضرب عن الطعام في خطر كبير، وجدد دعوة مصر للإفراج عنه على الفور.

وحُكم على عبد الفتاح في ديسمبر كانون الأول 2021 بالسجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وهو مضرب عن الطعام منذ 220 يوما احتجاجا على احتجازه وظروف سجنه. وقال تورك في بيان "إنه في خطر شديد. إضرابه عن الطعام والشراب يعرض حياته لخطر شديد". وبدون شرب الماء، يمكن أن تتدهور صحة عبد الفتاح بسرعة.

وقبل يومين أبلغ عبد الفتاح عائلته بأنه سيتوقف عن شرب الماء في تصعيد لاحتجاجه. وتقول والدته ليلى سويف إنها لم تتلق رسالته المعتادة عندما زارته أمس الاثنين. وأضافت أنها انتظرت خارج سجن وادي النطرون شمال غربي العاصمة لمدة عشر ساعات للحصول على الرسالة الأسبوعية من ابنها، وعادة ما يتم تسليمها يوم الاثنين. لكن الأسرة أوضحت عدم تلقي أي رسائل.

وأفادت والدة عبد الفتاح في فيديو مسجل نشر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "ادعوا إن علاء رافض يكتب جواب، وإن هو مش تعبان ولا حاجة بس هو رافض يكتب جواب". وأضافت "كدة أنا ماعنديش أي دليل مادي إن علاء حي وواعي".

دعوات للإفراج الفوري عن علاء

ويتزامن تصعيد احتجاجه مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرالمناخ (كوب27)، وهو اجتماع سنوي يحضره قادة العالم لمناقشة الاحتباس الحراري وينعقد هذا العام في مصر.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن تورك تحدث شخصيا إلى السلطات المصرية يوم الجمعة وحثها على الإفراج عنه.

وردا على سؤال عن خطر احتمال وفاته بالفعل في ظل غياب الاتصال به، قالت شامداساني في إفادة صحفية في جنيف "نحن قلقون للغاية على صحته ولا يوجد شفافية أيضا بشأن وضعه الحالي".

الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ

كذلك بحث الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

كما أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر "كوب27".

وأصبح اعتقال عبد الفتاح قضية بارزة في كوب27 في شرم الشيخ، وهو المؤتمر الذي تحضره شقيقته للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وحين سُئل عن القضية، قال وزير الخارجية المصري ورئيس المؤتمر سامح شكري لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن سلطات السجن توفر الرعاية الصحية لعبد الفتاح.

وصباح الاثنين، بدأت ثلاث صحفيات مصريات اضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن عبد الفتاح.

ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن 766 سجين رأي منذ أن أعادت السلطات المصرية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل الماضي.

لكن 1540 آخرين ألقي القبض عليهم وسجنوا منذ ذلك الحين من بينهم شريف الروبي وهو ناشط يساري أعيد حبسه بعد إطلاق سراحه، وفق المنظمة الحقوقية الدولية. وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

هـ.د/ف.ي (أ ف ب، رويترز)