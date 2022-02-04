 قلق حول صحة الناشط المصري علاء عبد الفتاح وسط مطالب بالإفراج عنه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قلق حول صحة الناشط المصري علاء عبد الفتاح وسط مطالب بالإفراج عنه

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الذي ينفذ اضرابا عن الطعام والشراب، فيما أكدت والدة عبد الفتاح أنها لا تملك أي دليل مادي على أن ابنها حي وواعي.

يقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة

يقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"

 

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، إن حياة علاء عبد الفتاح الناشط المصري البريطاني المسجون والمضرب عن الطعام في خطر كبير، وجدد دعوة مصر للإفراج عنه على الفور.

مختارات

وحُكم على عبد الفتاح في ديسمبر كانون الأول 2021 بالسجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وهو مضرب عن الطعام منذ 220 يوما احتجاجا على احتجازه وظروف سجنه. وقال تورك في بيان "إنه في خطر شديد. إضرابه عن الطعام والشراب يعرض حياته لخطر شديد". وبدون شرب الماء، يمكن أن تتدهور صحة عبد الفتاح بسرعة.

وقبل يومين أبلغ عبد الفتاح عائلته بأنه سيتوقف عن شرب الماء في تصعيد لاحتجاجه. وتقول والدته ليلى سويف إنها لم تتلق رسالته المعتادة عندما زارته أمس الاثنين. وأضافت أنها انتظرت خارج سجن وادي النطرون شمال غربي العاصمة لمدة عشر ساعات للحصول على الرسالة الأسبوعية من ابنها، وعادة ما يتم تسليمها يوم الاثنين. لكن الأسرة أوضحت عدم تلقي أي رسائل.

وأفادت والدة عبد الفتاح في فيديو مسجل نشر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "ادعوا إن علاء رافض يكتب جواب، وإن هو مش تعبان ولا حاجة بس هو رافض يكتب جواب". وأضافت "كدة أنا ماعنديش أي دليل مادي إن علاء حي وواعي".

دعوات للإفراج الفوري عن علاء

ويتزامن تصعيد احتجاجه مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيرالمناخ (كوب27)، وهو اجتماع سنوي يحضره قادة العالم لمناقشة الاحتباس الحراري وينعقد هذا العام في مصر.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن تورك تحدث شخصيا إلى السلطات المصرية يوم الجمعة وحثها على الإفراج عنه.

وردا على سؤال عن خطر احتمال وفاته بالفعل في ظل غياب الاتصال به، قالت شامداساني في إفادة صحفية في جنيف "نحن قلقون للغاية على صحته ولا يوجد شفافية أيضا بشأن وضعه الحالي".

الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ

الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ

كذلك بحث الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

كما أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر "كوب27".

وأصبح اعتقال عبد الفتاح قضية بارزة في كوب27 في شرم الشيخ، وهو المؤتمر الذي تحضره شقيقته للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وحين سُئل عن القضية، قال وزير الخارجية المصري ورئيس المؤتمر سامح شكري لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن سلطات السجن توفر الرعاية الصحية لعبد الفتاح.

وصباح الاثنين، بدأت ثلاث صحفيات مصريات اضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن عبد الفتاح.

ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن 766 سجين رأي منذ أن أعادت السلطات المصرية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل الماضي.

لكن 1540 آخرين ألقي القبض عليهم وسجنوا منذ ذلك الحين من بينهم شريف الروبي وهو ناشط يساري أعيد حبسه بعد إطلاق سراحه، وفق المنظمة الحقوقية الدولية. وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

هـ.د/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

مسائية DW: الغرب يحرك ورقة حقوق الإنسان مجددا ضد مصر

 

 

مختارات

اعتقالات واغتيالات.. أوضاع "حرية الصحافة" عربياً لا تزال مقلقة

لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم. هذه نماذج من سبع بلدان.  

مواضيع ذات صلة

June 26, 2021, London, United Kingdom: Protesters with handcuffs stand next to a 'Stop Political Executions in Egypt' banner during the demonstration on Regent Street..Several protests took place in the capital, as pro-Palestine, Black Lives Matter, Kill The Bill, Extinction Rebellion, anti-Tory demonstrators, and various other groups marched through Central London. (Credit Image: © Vuk Valcic/SOPA Images via ZUMA Wire

أصوات أوروبا تتعالى - فهل تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟ 04.02.2022

عشرات السياسيين الأوروبيين يطالبون الأمم المتحدة في رسالة مفتوحة بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن كثب. فما مدى تأثير مثل هذه الرسائل؟ وهل تؤدي إلى تغيير في مواقف دول أوروبية تدعم نظام السيسي بالسلاح؟

FILE - In this Sept. 22, 2014 photo, Egypt's most prominent activist Alaa Abdel-Fattah speaks at a conference in Cairo, Egypt. In 2015 he was sentenced to five years in prison. A statement Tuesday, April 10, 2018, by Human Rights Watch, a leading international rights group, urged Egypt's President Abdel Fatah el-Sissi to prioritize reforms aimed at ending human rights abuses during his second, four-year term in office. The statement also called on Egypt's allies to push el-Sissi to end a crackdown on non-governmental organizations and enforced disappearances, release political prisoners and journalists and protect minorities. (AP Photo/Nariman El-Mofty, File)

شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح "محبطة" بعد لقائها بساسة ألمان! 29.07.2022

خلال وجودها في ألمانيا مؤخراً، تحدثت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء السياسيين في مصر، مع DW. تطرق الحوار إلى إضراب شقيقها عن الطعام ومعايير أوروبا المزدوجة وحقوق الإنسان في مصر.

FILE - In this Sept. 22, 2014 photo, Egypt's most prominent activist Alaa Abdel-Fattah speaks at a conference in Cairo, Egypt. In 2015 he was sentenced to five years in prison. A statement Tuesday, April 10, 2018, by Human Rights Watch, a leading international rights group, urged Egypt's President Abdel Fatah el-Sissi to prioritize reforms aimed at ending human rights abuses during his second, four-year term in office. The statement also called on Egypt's allies to push el-Sissi to end a crackdown on non-governmental organizations and enforced disappearances, release political prisoners and journalists and protect minorities. (AP Photo/Nariman El-Mofty, File)

مناشدات لواشنطن بالتدخل للإفراج عن علاء عبد الفتاح 10.07.2022

"الحرية لعلاء" كان اسم مدونة أطلقت في 2006 للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، اليوم وبعد 16 عاما ينتشر وسما على التواصل الاجتماعي بنفس الاسم والمطلب مع دخول الناشط المصري يومه المئة في إضراب عن الطعام، كما تقول أسرته.