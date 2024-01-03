  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
عالم الرياضةألمانيا

قلق بين الخبراء بشأن المنتخب الألماني قبل انطلاق أمم أوروبا

٣ يناير ٢٠٢٤

يسود قلق بين الخبراء الفنيين بشأن مستوى المنتخب الألماني لكرة القدم والصورة التي يمكن أن يظهر عليها مع بدء العد التنازلي لاستضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بحسب ما صرح كل من بيرتي فوغتس وأرسين فينغر.

https://p.dw.com/p/4apqh
المنتخب الألماني لكرة القدم في كأس العالم الماضية بقطر
قال فوغتس إن الحالة العامة للمنتخب الوطني والاتحاد الألماني تقلقهصورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

أعرب بيرتي فوغتس، المدرب الأسبقللمنتخب الألماني لكرة القدم، عن قلقه بشأن حالة الفريق والاتحاد الألماني مع بدء العد التنازلي لاستضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال فوغتس لصحيفة "راينيتشه بوست" اليوم الأربعاء (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2024) إن هناك منتخبات أخرى مرشحة للفوز بالبطولة التي تنطلق في حزيران/يونيو وتنتهي في تموز/يوليو المقبلين، معرباً عن أسفه للوضع الحالي.

وذكر  فوغتس (77 عاماً) : "الحالة العامة للمنتخب الوطني والاتحاد الألماني تقلقني". وأضاف: "كانت دائماً هناك مراحل صعبة، ولكنني لا أتذكر أن الحديث عن منتخبنا كان بهذا السوء. ولكن لا ينبغي للاتحاد الألماني إلا أن يلوم نفسه".

وتولى فوغتس تدريب منتخب ألمانيا وقاده لاحتلال المركز الثالث وحتى الآن آخر لقب حصده المنتخب الألماني في 1996، وقال "سأكون سعيداً إذا كان للانتظار نهاية، ولكن الانتظار طال كثيراً".

ولكن هذا الفريق فاز في ثلاث من أصل 11 مباراة خاضها في 2023، وخرج من دور المجموعات في آخر نسختين لكأس العالم، وخرج من دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا الأخيرة في 2021.

بيرتي فوغتس، المدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم
أعرب فوغتس عن أسفه للوضع الحالي للمنتخب الألمانيصورة من: AP

وترك فوغتس الباب مفتوحاً بشأن ما إذا كان يعتبر أن تعيين يوليان ناغلسمان في أيلول/سبتمبر الماضي، قراراً صحيحاً. وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بإعداد الفريق للبطولة - إقامة بطولة أمم أوروبا ببلدك يعد حدثا مرموقاً للغاية. قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم فيما يتعلق بناغلسمان سيتم قياسه في الأشهر التي تسبق البطولة".

ولكن فوغتس أشاد بمدرب سابق آخر، هو رودي فولر، الذي يعمل حالياً في منصب المدير الرياضي للمنتخب الألماني، وتابع: "يجب على رودي فولر أن يلعب دوراً مهماً فيما يتعلق باليورو.. لديه الخبرة المطلوبة ويعلم أهمية وضع أهداف والسعي لتحقيقها".

المنتخب الألماني خارج ترشيحات فينغر

من جانبه رشح الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2024، ولكنه أشار أيضاً إلى المنتخب الألماني قد يلعب دوراً مثيراً للاهتمام في البطولة بصفته منتخب البلد المنظم، رغم نتائجه الضعيفة في السنوات الأخيرة.

وقال فينغر، الذي يعمل حالياً كرئيس للجنة التطوير بالاتحاد الدولي (فيفا)، لبوابة "شبورت بازر" في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء أن المنتخب الألماني ليس المرشح المطلق للتتويج باللقب ولكنه سيلعب دوراً مهماً.

أرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم
رشح فينغر منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2024صورة من: Andy Hooper/Daily Mail/SOLO Syndication/picture alliance /

وأضاف: "من الصعب التنبؤ، ولكن بوجود أفضلية اللعب على الأرض، يمكن للمنتخب الألماني أن يحقق الكثير. سيكون من المهم الفوز بأول مباراة لتعزيز الثقة بالفريق وأيضاً لإشعال نشوة تدريجية لدى الجماهير عبر البلاد".

وقال فينغر: "ليس بالضرورة الحكم على المنتخب الألماني من خلال نتائجه الأخيرة، التي لم تكن مرضية. ربما يصب عدم تمكنهم من صنع أي نشوة مؤخراً، يصب في مصلحتهم، لأن الجماهير الألمانية لن تتوقع شيئاً كبيراً، ويمكن للمنتخب الألماني أن يفاجئهم بطريقة إيجابية".

وأضاف فينغر أن يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، لديه كل ما يلزم "للتركيز مع لاعبيه على أهم الأمور" وأنه سيكون في حاجة لمباريات ودية قوية قبل البطولة.

ويفتتح المنتخب الألماني البطولة التي تقام لمدة شهر يوم 14 حزيران/يونيو المقبل بمواجهة المنتخب الاسكتلندي، ويلتقي أيضاً مع منتخبي المجر وسويسرا في دور المجموعات.

ويشار إلى أنّ المنتخب الألماني ودع بطولة أمم أوروبا الأخيرة من دور الـ16، كما ودع آخر نسختين من كأس العالم من دور المجموعات.

ع.ح/ أ.ح. (د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

مارك أندريه تير شتيغن (من مباراة ألمانيا ـ اليابان) ( 09.09.2023)

تقارير: تير شتيغن مهدد بالغياب عن منتخب ألمانيا في يورو 2024

تقارير: تير شتيغن مهدد بالغياب عن منتخب ألمانيا في يورو 2024

ذكرت تقارير إعلامية أن مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة، قد يجري عملية جراحية، قد تؤثر على حظوظه في التواجد كحارس أول بقائمة منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، فيما بدأ برشلونة يفكر في خيارات أخرى.
عالم الرياضة٤ ديسمبر ٢٠٢٣
النجم النيجيري السابق أوغيستين أوكوشا

لماذا لا تزال شعبية كرة القدم الألمانية ضعيفة في إفريقيا؟

لماذا لا تزال شعبية كرة القدم الألمانية ضعيفة في إفريقيا؟

في حوار خاص مع DW، يعترف النجم النيجيري السابق أوغيستين أوكوشا أن الدوري الألماني لم ينجح في تسويق نفسه في إفريقيا، ما حكم عليه بإضاعة الكثير من الفرص. فهل تغيّر الأندية الألمانية استراتيجيتها؟
عالم الرياضة٦ ديسمبر ٢٠٢٣