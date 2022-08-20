قلق أوروبي وعالمي يخصوص محطة زابوريجيا

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يتوجّه فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية ويتوقع أن يصل في الأيام المقبلة، على خلفية تعرّض المحطة لضربات على مدى أسابيع ومخاوف من حصول حادث نووي كبير.
وافق الرئيس الروسي بوتين على إرسال بعثة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد مبادرة ومحادثات هاتفية من الرئيس الفرنسي ماكرون حسب ما أكدت مصادر فرنسية وروسية.
فريق من خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا. ياتي ذلك بعد نهاية أسبوع عرفت اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء.
أثارت تقارير عن قصف صاروخي حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية. وصارت المحطة الواقعة على خط المواجهة الجنوبي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية في هذا الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة "انتحار"، فيما أبدى الرئيس التركي أردوغان قلقه من خطر حصول كارثة "تشيرنوبيل أخرى".
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