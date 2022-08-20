 قلق أوروبي وعالمي يخصوص محطة زابوريجيا | DW الأخبار | DW | 29.08.2022

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DW الأخبار

قلق أوروبي وعالمي يخصوص محطة زابوريجيا

يتوجّه فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية ويتوقع أن يصل في الأيام المقبلة، على خلفية تعرّض المحطة لضربات على مدى أسابيع ومخاوف من حصول حادث نووي كبير.

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