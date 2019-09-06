قلق أوروبي بشأن تقارير عن تورط فرونتكس في إبعاد مهاجرين

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أدلبرت غانز "إننا نأخذ هذه المسألة (صد المهاجرين) على محمل الجد.. إن المفوضية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات رد فعل أو أشكال أخرى من عدم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ضمانات لحماية الحقوق الأساسية والحق في الحصول على اللجوء".



وتعرضت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) لاتهامات مراراً وتكراراً بالتعاون مع قوات خفر السواحل الوطنية لدفع المهاجرين إلى العودة إلى موانئهم الأصلية أو إلى المياه الدولية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال غانز إن مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون تواصلت مع مدير الوكالة بهذا الشأن. ووفقاً لـ فرونتيكس، بدأت اليونان تحقيقاً داخلياً في هذه المسألة. وقد كشف تحقيق مشترك أجراه موقع التحقيقات الصحفية الاستقصائي "بيلنغكات" ووسائل إعلام أخرى أن فرونتيكس، تورطت بشكل فعال في حوادث متعددة على الحدود البحرية اليونانية التركية منذ آذار/ مارس الماضي أو كانت حاضرة فيها.

كما أفادت وسائل إعلام بينها صحيفة دير شبيغل الالمانية السبت الماضي أن فرونتكس ضالعة في عدة عمليات "صد" غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا الى اليونان. وقالت الصحيفة على موقعها إن التحقيق "يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه".

وعمليات الصد التي تُعرف ايضا بـ"الإعادة القسرية" تحدث عندما يتم اجبار اللاجئين أو طالبي اللجوءعلى العودة عند الحدود الى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. ويقول صحافيون إنهم كشفوا ست حالات منذ نيسان / أبريل لم تقم فيها وحدات فرونتكس بأي شيء على الأقل لوقف الإعادة القسرية لقوارب لاجئين في المياه اليونانية الى تركيا. ويُظهر مقطع فيديو لحادث وقع في حزيران / يونيو زورقاً تابعاً لفرونتكس يعترض قارباً لمهاجرين ويسابقه، حيث تكشف لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.

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وشارك في التحقيق الاستقصائي كل من قناة "أ.إر. دي" الألمانية ومجموعة "لايتهاوس ريبورتس" ومنصة التحقيقات الاستقصائية "بيلنغكات" والقناة اليابانية "تي في أساهي" الى جانب دير شبيغل. ويقول الصحافيون إنهم قارنوا "العشرات" من مقاطع الفيديو وتحققوا أيضاً من صور عبر الأقمار الصناعية، إضافة لروايات شهود عيان من اللاجئين وعناصر فرونتكس.

وذكرت دير شبيغل أن أكثر من 600 شخص من وكالة الحدود الأوروبية مجهزين بالقوارب والطائرات بدون طيار والطائرات قد نشروا في اليونان التي تعد بوابة العبور للمهاجرين الى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن فرونتكس لم تعلق على الحالات الفردية التي كشفها التحقيق، لكنها أشارت الى مدونة سلوك لحقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية من المفترض أن يلتزم بها العاملون.

ونشرت الوكالة على موقع تويتر الجمعة أن مساعدتها للسلطات اليونانية كانت "في إطار الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والقانون الدولي"، مضيفة أنها "على اتصال بالسلطات اليونانية بشأن بعض الحوادث في البحر في الأشهر الأخيرة".

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)