"قلق" أمريكي بشأن تقارير عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض

في رد على اتهامات باستخدام الفوسفور الأبيض، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جيش بلده "يتصرف وفق القانون الدولي". فيما أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تقارير مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر فوسفور أبيض من صنع أمريكي في لبنان.

أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها إزاء تقارير أفادت بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض، التي زودتها بها الولايات المتحدة، في هجوم في جنوب لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الاثنين (11 ديسمبر/ كانون الأول 2023) "لقد رأينا التقارير ونشعر بقلق بالغ بشأنها". وأضاف كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة المزيد".

والفوسفور الأبيض هو مادة قابل للاشتعال بقوة، وتُستخدم تلك المادة السامة عسكريًا في القنابل الحارقة ووسائل الإشارة والذخيرة الكاشفة والقنابل الدخانية ويمكن أن تسبب حروقًا شديدة.

واستخدام الفوسفور الأبيض ضد الأهداف العسكرية هو أمر مختلف عليه ولكنه غير محظور. وتستبعد الاتفاقية حول أسلحة تقليدية معينة (CCW) لعام 1980 فقط استخدام القنابل الحارقة ضد المدنيين.

على ماذا استند تقرير واشنطن بوست؟

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل استخدمت هذه الذخائر في هجوم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب لبنان. ولم يؤكد كيربي التقرير وقال، من بين أمور أخرى، إنه من السابق لأوانه القيام بذلك في الوقت الحالي.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن رموز الإنتاج الموجودة على القنابل اليدوية تتطابق مع التصنيف، الذي يستخدمه الجيش الأمريكي لتصنيف الذخيرة المصنعة محليا. بالإضافة إلى ذلك، هناك علامات ونقوش أخرى تشير إلى وجود الفوسفور الأبيض. وتستشهد الصحيفة بتحليلها الخاص للشظايا التي عثر عليها في قرية صغيرة في لبنان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في لبنان وقطاع غزة. ورفضت إسرائيل تلك الاتهامات.

وبعد حديث هيومن رايتس ووتش، طلب لبنان من بعثته في الأمم المتحدة (الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول) تقديم شكوى بحق إسرائيل، متهماً اياها باستخدام الفوسفور الأبيض خلال قصف مناطق حدودية وتعمّد حرق مساحات حرجية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية آنذاك.

وقال جون كيربي اليوم الاثنين إنه من المهم أن نتذكر أن الفوسفور الأبيض له استخدامات عسكرية مشروعة مثل الإضاءة. وتابع: "في كل مرة نزود جيشا آخر بأشياء مثل الفوسفور الأبيض، فإننا نفعل ذلك مع توقع كامل بأنه سيتم استخدامها وفقا لهذه الأغراض المشروعة ووفقا للقانون الدولي للحرب".

إسرائيل تنفي

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ردا على التقارير التي تقول إن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان، "جيش الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية كلها تتصرف بحسب القانون الدولي. هذه هي الطريقة التي تصرفنا بها وسنتصرف بها".

ص.ش/أ.ح/ ز.أ.ب (رويترز، د ب أ)