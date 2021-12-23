قلق ألماني.. روسيا تفرض فحوصات طبية إجبارية على الأجانب!

تفرض روسيا فحوصا طبية إلزامية وإجراءات لتسجيل بصمات الأصابع على الأجانب، اعتبارا من اليوم الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، في إطار قواعد أثارت معارضة قوية.
وبموجب القانون، يتعين الخضوع لفحوص طبية مفصلة كل ثلاثة أشهر بداية من أوائل العام الجديد، بما في ذلك فحوص الدم والأشعة السينية أو الأشعة المقطعية بالنسبة للبعض.
وتنظر الحكومة الألمانية بانتقاد إلى الفحوص الطبية الإجبارية المقرر إجراؤها في روسيا على الألمان وأجانب آخرين.
وبهذا الخصوص قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة تشارك القلق العديد من المنظمات والشركات النشطة في روسيا بشأن الآثار المحتملة لهذه اللوائح الجديدة على التعاون الاقتصادي والعلمي والمجتمعي المدني مع روسيا، وأضافت: "سنتناول هذه المخاوف وسنواصل بالطبع مناقشتها مع السلطات الروسية".
في المقابل قالت وزارة الخارجية الروسية في موسكو إنها سوف تسعى إلى تهيئة "ظروف مواتية" للإعلاميين الأجانب وعائلاتهم.
من جانبها حذرت الغرفة التجارية الألمانية الروسية من أنه قد تكون هناك تداعيات على الاقتصاد الروسي؛ إذا تم فرض القواعد الجديدة باستمرار. وقالت الغرفة التجارية إنه إذا شملت القيود ممثلي الشركات، فهناك خطر أن "ينفر مديرون أجانب مهمون لروسيا من الدولة على نطاق واسع".
وحثت الغرفة الحكومة الروسية على تيسير القيود في رسالة في كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وبموجب القيود، يتعين خضوع الأجانب لفحوص لإظهار إصابات مرض السل والزهري وفيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في). وتقول الغرفة التجارية الألمانية الروسية إنه يجب إرسال النتائج إلى سلطات الهجرة الروسية، كما أن تسجيل بصمات الأصابع إلزامي أيضا. ويواجه من يرفض الامتثال للقواعد إلغاء تصاريح العمل الخاصة به.
وتنطبق القواعد على جميع الأجانب وأفراد أسرهم، بما في ذلك الأطفال من سن 6 سنوات فأكثر.
وتقول السلطات الروسية إن الإجراء الجديد هو إجراء صحي سوف يعود بالفائدة على البلاد. لكن صحيفة نوفايا غازيتا الروسية، المنتقدة للكرملين، تساءلت عما إذا كان الأمر حقا يتعلق بالتمييز.
ولم يتضح ما إذا كان يتعين على الأجانب مغادرة البلاد أو مواجهة تداعيات أخرى إذا أظهرت الفحوص أنهم مرضى. كما أنه لم يتضح كيفية تنظيم مثل هذه الإجراءات بأمان وسط ظروف وباء كورونا.
يشار إلى أن نظم حماية البيانات في روسيا غير مكتملة أيضا، حيث تكررت حالات الكشف عن كم كبير من البيانات الشخصية.
ص.ش/ أ.ح (د ب أ)
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول
الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض
وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
إحياء التقليد: 1995
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم
ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
استعراض المحاربين القدامى
بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
عودة التقنية العسكرية
موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ
لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة
أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
الكتيبة الخالدة
الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري
بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا
تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ
أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.
-
استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن
بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا
في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.