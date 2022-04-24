 قلعة هايكلير: مسرح أحداث ″داونتون آبي″ | يوروماكس | DW | 24.04.2022

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يوروماكس

قلعة هايكلير: مسرح أحداث "داونتون آبي"

قلعة هايكلير في جنوب شرق إنجلترا أصبحت مشهورة عالميا كمسرح أحداث للمسلسل التلفزيوني البريطاني "داونتون آبي". أثناء الجولات السياحية يتعرف الزوار على موقع التصوير والحياة الواقعية في القلعة.

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