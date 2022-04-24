قلعة هايكلير: مسرح أحداث "داونتون آبي"

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قلعة هايكلير في جنوب شرق إنجلترا أصبحت مشهورة عالميا كمسرح أحداث للمسلسل التلفزيوني البريطاني "داونتون آبي". أثناء الجولات السياحية يتعرف الزوار على موقع التصوير والحياة الواقعية في القلعة.
لم يؤدّ السيناريو الكارثي لجائحة كوفيد-19 إلى القضاء على قطاع إنتاج الأفلام والمسلسلات البريطاني الذي يُعتبر من الأقوى عالميا، بل هو يحاول الإفادة من طفرة البث التدفقي عبر الإنترنت في محاولة لطرح نفسه بديلاً لهوليوود.
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