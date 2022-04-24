قلعة هايكلير: مسرح أحداث "داونتون آبي"

هكذا تستفيد بريطانيا من أزمة كورونا لمنافسة هوليوود

لم يؤدّ السيناريو الكارثي لجائحة كوفيد-19 إلى القضاء على قطاع إنتاج الأفلام والمسلسلات البريطاني الذي يُعتبر من الأقوى عالميا، بل هو يحاول الإفادة من طفرة البث التدفقي عبر الإنترنت في محاولة لطرح نفسه بديلاً لهوليوود.