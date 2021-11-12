قلب كهربائي لمرسيدس 280 إس إل سي

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تتميز السيارات القديمة بتصاميمها الفريدة، إلا أن محركاتها ضارة بالبيئة. فهل يجب إبعادها مِن الشوارع؟ لمنع حدوث ذلك ثمة شركات مثل موسيو التي اثبتت قدرتها على إنقاذ السيارات الفريدة كما فعلت مع سلسلة 107 من مرسيدس.
يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
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