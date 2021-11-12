عالم السرعة

قلب كهربائي لمرسيدس 280 إس إل سي

تتميز السيارات القديمة بتصاميمها الفريدة، إلا أن محركاتها ضارة بالبيئة. فهل يجب إبعادها مِن الشوارع؟ لمنع حدوث ذلك ثمة شركات مثل موسيو التي اثبتت قدرتها على إنقاذ السيارات الفريدة كما فعلت مع سلسلة 107 من مرسيدس.