قلب البرازيل ـ الكفاح لأجل الحفاظ على الغابات المطيرة، الجزء الثاني

In einem beispiellosen Bündnis unter Führung des Stammeshäuptlings Juarez Su Munduruku kämpfen indigene Stämme seit mehr als sechs Jahren gegen den Diebstahl und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. In Brasilien beschlagnahmten Bauern 600.000 Quadratkilometer Land ohne Eigentumsurkunde. Es ist ein Land von der Größe eines Landes von der Größe Frankreichs. Der Anfang war die Ermutigung der Militärdiktatur, die das Land zwischen 1964 und 1985 regierte. Aber die Bauern wurden nicht die rechtmäßigen Eigentümer davon. Deshalb schnappen sich Spekulanten jetzt Land, roden Wälder und verkaufen sie mit gefälschten Eigentumsurkunden. Dieser Landraub, auf Portugiesisch „grialgame" genannt, ist die Ursache für unkontrollierte Abholzung und gewalttätige Landkämpfe. Dieser Dokumentarfilm wurde zwischen 2014 und 2020 während der Nachfolge von drei brasilianischen Regierungen gedreht. Der Film bietet tiefe Einblicke in die Tragödie der illegalen Besetzung von Staatsland und Waldgebieten durch organisierte kriminelle Gruppen. Mehrere indigene Stämme, angeführt von Juarez su Munduruku, dem Anführer des Munduruku-Stammes, schlossen sich zusammen, um ihre Heimat zu verteidigen und gemeinsam für den Erhalt der Wälder und Flüsse zu kämpfen. Das Brasilianische Institut für Umwelt und nachwachsende Rohstoffe will mit den beiden großen Initiativen „Castanera" und „Ríos Boadours" in Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltschaft und der Bundespolizei Landraub im südwestlichen Bundesstaat Pará verhindern. Kriminelle Banden dringen zunehmend in den Regenwald ein und näherten sich 2019 der Siedlung des Volksstammes der Munduruku. Die Aktivisten der Bewegung Collective Aduyovisual Munduruku spielen eine wichtige Rolle im Kampf für den Erhalt des Amazonasgebiets. Ihr Ziel ist es, die Heimat von Munduruku zu verteidigen und internationale Aufmerksamkeit auf ihre Situation zu lenken.