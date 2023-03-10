 قطيعة مع إرث أردوغان- هذا ما تنوي المعارضة فعله إذا فازت بالانتخابات! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.04.2023

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قطيعة مع إرث أردوغان- هذا ما تنوي المعارضة فعله إذا فازت بالانتخابات!

يعتزم تحالف المعارضة الذي يخوض المنافسة على منصب الرئاسة وعلى الأغلبية البرلمانية في تركيا إجراء تغييرات عميقة في البلاد يقطع بها العلاقة مع عقدين من إرث الرئيس رجب طيب اردوغان. فما أهم تلك التغييرات المزمعة؟

قادة تحالف المعارضة التركية في مواجهة الرئيس أردوغان في الانتخابات (15/12/2022)

يعد كليجدار أوغلو (الثالث من اليسار) بإنهاء "نظام الرجل الواحد"، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين أيدي الرئيس أردوغان.

يعد تحالف المعارضة التركية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مايو/ أيار، بقطيعة مع عقدين من إرث الرئيس رجب طيب اردوغان. فما الذي يريدهذا التحالف تغييره؟

مختارات

إنهاء نظام الرجل الواحد

"جمهوريتنا ستتوج بالديموقراطية" هكذا يقول كمالكليجدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة والذي يريد إنهاء "نظام الرجل الواحد"، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين أيدي الرئيس اردوغان.

في برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع "سلطة تنفيذية تحاسب" على قراراتها.

تريد المعارضة العودة الى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية الى رئيس وزراء منتخب من البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.

واعتبرت برتيل أودر استاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في اسطنبول ان "تغيير النظام لن يكون سهلاً بسبب السقف البرلماني المرتفع جداً البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية".

صورة كمال كليجدار أوغلو بجانب صورة كمال أتاتورك في الحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري (11/4/2023)

صورة كمال كليجدار أوغلو بجانب صورة كمال أتاتورك في الحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري (11/4/2023)

قضاء مستقل وحريات للجميع

تَعد المعارضة بـ "قضاء مستقل ونزيه" والإفراج عن العديد من السجناء بينهم رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا المحكوم عليه بالسجن المؤبد. يؤكد كيليتشدار أوغلو أيضاً أنه سيفرج عن صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود للرئيس اردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".

التحالف الوطني الذي يضم في صفوفه حزب الخير، التنظيم القومي النافذ، لم يقدم أي اقتراح ملموس لحل القضية الكردية.

تريد المعارضة إحياء حرية التعبير وحرية الصحافة. يريد زعيمها إلغاء جريمة "إهانة الرئيس" التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة ووعد الأتراك بانهم سيكونون قادرين على "انتقاده بسهولة".

يريد رئيس حزب الشعب الجمهوري (علماني) كمال كليجدار أوغلو ضمان إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخياً بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة اردوغان.

وقال "سندافع عن حق كل النساء" متعهداً أيضاً باحترام "معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد" خلافا لاردوغان الذي غالباً ما يصف المثليين والمتحولين جنسيا بانهم "منحرفون".

يرغب كمال كليجدار أوغلو أيضاً في إعادة تركيا إلى اتفاقية اسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.

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سياسات اقتصادية جديدة

تتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة اردوغان الذي، خلافاً لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتزم مواصلة خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.

يؤكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم الى "دون نسبة العشرة بحلول عامين" وانه "سيعيد لليرة التركية مصداقيتها" بعدما خسرت حوالى 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.

لكن إردال يالتشين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس (ألمانيا) يقول إنه "أياً كان الفائز في الانتخابات، فمن غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد التركي بسرعة".

تريد المعارضة الوصول الى "عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي" كما قال أحمد اونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كليجدار أوغلو. لكن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.

ادراكا منها ان أنقرة أزعجت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016 ، فإنها تريد إعادة تأكيد مكانة تركيا داخل الحلف مع الحفاظ على "حوار متوازن" مع روسيا وهي على قناعة بأنها قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا معتبراً أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا، "على أساس طوعي" وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)

  • Abu Dhabis Kronprinz Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (picture alliance/Photoshot)

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  • Saudi-Arabien Besuch Recep Erdogan & Salman bin Abdulaziz Al Saud (picture-alliance/Anadolu Agency/K. Ozer)

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  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/Dha)

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  • Algerien Afrikareise des türkischen Präsidenten Erdogan (picture-alliance/dpa/AP Images/Pool Presidential Press Service/K. Ozer)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    الجزائر- الغاز يذيب الخلافات

    تختلف وجهات النظر بين تركيا والجزائر بشأن الملف السوري، فالجزائر مازالت تحتفظ بعلاقاتها مع نظام بشار الأسد، إلّا أن الجزائر تحاول بالمقابل الإبقاء على علاقات ديبلوماسية مع غالبية القوى. من هنا تُفهم علاقتها مع تركيا التي تستفيد من استثمارات كبيرة في التراب الجزائري، منها أكبر مصنع للنسيج في إفريقيا، كما تأتي الجزائر على رأس الدول العربية في تزويد تركيا بالغاز المسال.

  • Saudi-Arabien Riad GCC Mohammed Ben Al-Hassan (picture alliance/AA)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    المغرب - علاقة هادئة دون تشنج

    ظن متتبعون أن قرار المغرب برفع رسوم الاستيراد على سلع الملابس التركية سيؤثر سلبا على علاقة الجانبين المرتبطين باتفاقية للتبادل الحر، إلّا أن ذلك لم يحصل، فالاستثمار التركي لا يزال يتدفق على المغرب. حافظ أردوغان على علاقة مثمرة مع الرباط، خاصة مع اتخاذ هذه الأخيرة إجراءات ضد مدارس فتح الله غولن في ترابها، وهو ما تفاعلت معه أنقرة بمنع ندوة كانت مقرّرة للجماعة المغربية المعارضة، العدل والإحسان.

  • Ägypten - Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    مصر - عداء بسبب الإخوان

    العداء واضح بين أنقرة والقاهرة منذ عزل مرسي، إذ لا يزال أردوغان يقول إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، بينما ترّد القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان". تنطلق أسباب العداء من رفض أردوغان للتدخل العسكري في الشأن السياسي، خاصة مع تاريخ بلاده مع الانقلابات العسكرية، فضلاً عن التقارب الإيديولوجي بين إسلاميي تركيا وإسلاميي مصر.

  • Bildkombo Haideral-Abadi / Recep Erdogan (picture-alliance/dpa/Getty Images)

    تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة

    العراق- مد وجزر

    توترت علاقتهما عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، ووصل التوتر حدّ استدعاء السفيرين. لكن البلدين يدركان أن ما يجمعهما أكبر، خاصة تخوفهما من تنامي النفوذ الكردي، ورغبتهما تحقيق شراكة فعلية تستفيد من الحدود المشتركة بينهما. لذلك وقع تقارب جديد مؤخرا، من شأنه استمرار وصول السلع التركية إلى العراق، وتقوية التعاون المائي، واستمرار تصدير النفط العراقي إلى تركيا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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