 قطعة من الوطن: مطعم ميريا الأوكراني | يوروماكس | DW | 20.11.2022

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يوروماكس

قطعة من الوطن: مطعم ميريا الأوكراني

بأطباقه الكلاسيكية الشهية من البلاد أراد الشيف الأوكراني النجم يوري كوفريشينكو أن يجعل من مطعمه ميريا في لندن ملتقى للأوكرانيين الذين فروا من الحرب، علما بأنه هو أيضا هرب من ويلاتها.

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