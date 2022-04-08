قطعة من الوطن: مطعم ميريا الأوكراني

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بأطباقه الكلاسيكية الشهية من البلاد أراد الشيف الأوكراني النجم يوري كوفريشينكو أن يجعل من مطعمه ميريا في لندن ملتقى للأوكرانيين الذين فروا من الحرب، علما بأنه هو أيضا هرب من ويلاتها.
بعد إعلانها استعادة مدينة خيرسون، رأت أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو.
اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بالضلوع في تفجيرات خطي أنابيب غاز نورد ستريم 1 و2 الذين ينقلان الغاز الروسي إلى أوروبا، بيد أن وزارة الدفاع البريطانية نفت مزاعم موسكو ووصفتها بـ"الكاذبة".
في خطوة نادرة، أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا في وقت تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد لاستعادة خيرسون. روسيا واصلت استهدافها للبنيية التحتية في أوكرانيا.
أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول