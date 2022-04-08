قطعة من الوطن: مطعم ميريا الأوكراني

روسيا وأوكرانيا.. أهمية حيوية واستراتيجية لجسر كيرتش!

أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟