 ″قطعة دجاج″! ـ إيفرا يكشف سر ″تعويذة″ رافقته في الميدان لسنوات | عالم الرياضة | DW | 01.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

"قطعة دجاج"! ـ إيفرا يكشف سر "تعويذة" رافقته في الميدان لسنوات

بعد إصابة قوية ألمت به في بداية مسيرته الكروية، لجأ نجم مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا، إلى الاستعانة بتعويذة غريبة اعتقادا منه أنها ستساعده على التعافي بشكل سريع، وكذلك التألق فوق المستطيل الأخضر.

Fussball Frankreich - Patrice Evra (picture alliance/DPPI Media/S. Allaman)

صورة من الأرشيف.

رغم أن عمر اللاعب قصير نسبياً في عالم الساحرة المستديرة، إلاّ أن كل محترف لهذه الرياضة الأكثر شعبية في العالم، يجر خلفه ذكريات خاصة راكمها أثناء خوضه مباريات كروية حاسمة، فوق المستطيل الأخضر.

وتدفع الرغبة الكبيرة في تحقيق الألقاب، وتجاوز خيبات الأمل بعض اللاعبين إلى القيام بتصرفات قد تبدو غريبة بشكل كبير، على غرار استعمال تعويذات خاصة يعتقدون أنها تساعدهم على الفوز ومواصلة التألق، وبالتالي الانتقال إلى أندية أكبر.

وفي هذا الشأن، اعترف النجم الفرنسي باتريس إيفرا أنه انضم إلى مانشستر يونايتد سنة 2006 بمساعدة "قطعة دجاج" اعتاد اللعب بها في حذائه. وأضاف أن قطعة الدجاج هذه مكنته من الوصول إلى مستوى كبير، وفق ما أورد موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

  • WM 2018 - Deutschland - Mexiko (picture-alliance/dpa/F.Gambarini)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    يواخيم لوف مدرب المانشافات معروف عنه بأنه يؤمن بالكثير من الطقوس الغريبة. وأظهرت مشاهد فيديو لمباراة المنتخب الألماني مع السويدي الأخيرة خلع لوف سواره "الجالب" للحظ (الظاهر في الصورة في يده اليمنى) قبيل تسديدة توني كروز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع والتي دخلت الشباك السويدية وحسمت المباراة للمانشافت.

  • Bundestrainer Joachim Löw vor einer Tafel mit den deutschen Nationalspielern (picture-alliance/S.Simon)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    وسبق ليواخيم لوف أن صرح في أكثر من مناسبة بأنه معتاد على إجراء "طقوس" خاصة قبل المباراة وإثنائها، مثل لبس القميص الأزرق فقط وعدم تبديله في جميع مباريات نهائيات كأس العالم. وتبرع لوف بقميصه الذي ارتداه في مونديال جنوب أفريقيا 2010 إلى متحف الاتحاد الألماني لكرة القدم.

  • Manuel Neuer steht im Tor und hält einen Ball (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    حارس مرمى المانشافت مانويل نوير له طقوسه الخاصة أيضا للحفاظ على شباكه خالية من الأهداف. ويلمس نوير قبل بدء كل مباراة قائمي الهدف والعارضة وبصورة غريبة. لم يمنع ذلك بالطبع من دخول أهداف في مرمى نوير، لكنه ما زال مستمرا على تطبيق طقوسه.

  • Fußball WM-Qualifikation 2016 - Deutschland vs. Tschechien | Mesut Özil (picture-alliance/dpa/Gladys Chai von der Laage)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    مسعود أوزيل يفضل دخول الملعب بالقدم اليمنى، ويصلي دائما قبل بدء المباراة أو أثناء ترديد النشيد الوطني، حسب ما ذكر في كتابه "سحر اللعبة".

  • Fussball Herren Saison 2017 18 Länderspiel in Leverkusen Deutschland Saudi Arabien Marco Reus (Imago/M. Koch)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    كذلك زميله إلكاي غوندوكان الذي يلبس حذاءه بالقدم اليمنى أولا. أما ماركو رويس فيدق ثلاث مرات على رجله اليسرى ومن ثم يقفز قفزة صغيرة قبل دخول المباراة.

  • Fußball WM 2018 Portugal - Spanien (Reuters/U. Marcelino)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    يعد نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو ملك الهوس في عالم كرة القدم. فهو يجلس دائما في الصف الأخير في حافلة الفريق أو المنتخب، أما في الطائرة فيجلس دائما في المقاعد الأمامية. ويدخل رونالدو الملعب بالقدم اليمنى، وقبل المباراة وفي فترة الاستراحة يسرح دائما شعره. بالإضافة إلى حركاته الغريبة قبيل تسديد الضربات الحرة وركلات الجزاء.

  • Neymar im brasilianischen Trikot (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    نيمار نجم المنتخب البرازيلي يصلي أولا قبل دخول المباراة. ويدخل الملعب أيضا بقدمه اليمنى أولا، ومن ثم يمس أرضية الملعب بيده ويصلي مرة أخرى.

  • Sergio Javier Goycochea ruft (picture-alliance/K.-H.Kreifelts)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    لكن بعض اللاعبين لهم طقوس غريبة، مثل حارس مرمى الأرجنتين الأسبق سيرجيو غويكوتشيا الذي دخل كحارس مرمى بديل في مونديال إيطاليا 1990، وكان يتبول على منطقة الجزاء محاطا بزملائه في المنتخب الذين يشكلوا حلقة حوله. ونجحت طقوس غويكوتشيا في صد الكثير من ركلات الجزاء في البطولة، لكنها فشلت أمام "لعنة الألمان" في النهائي حيث استطاع أندرياس بريمه تسجيل هدف الفوز بالمونديال الذي جاء أيضا عبر ركلة جزاء.

  • Bastian Schweinsteiger küsst den Pokal (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    كان باستيان شفاينشتايغر أحد أهم لاعبي المنتخب الألماني الفائزين بمونديال البرازيل 2014. ولم يخلُ اللاعب من الطقوس الغريبة، مثل تبليل جواربه وحذائه قبل دخول الملعب. ونقل موقع مانشستر يونايتد عنه قوله "أحب الجوارب الضيقة، ولكي أجعلها ضيقة جدا أبللها" قبل دخول المباراة.

  • Laurent Blanc küsst die Glatze von Fabien Barthez (picture-alliance/Sven Simon)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    لوران بلان لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم كان يقبل رأس حارس المرمى فابيان بارتيز قبل كل مباراة دولية يخوضها منتخبه. وأنتشر هذا الطقس سريعا بين زملائه في المنتخب بعد كل فوز يحققه منتخب الديوك، حتى صار جميع أعضاء المنتخب يقبلون "صلعة" بارتيز. وفازت بعد ذلك فرنسا بمونديال 1998 للمرة الأولى في تاريخها.

  • Gerd Müller am Ball (pictur-alliance)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    الطقوس الغريبة في عالم كرة القدم ليست بالشيء الجديد، فحتى الأسطورة غيرد مولر كان يؤمن بها وكان يرتدي أحذية أكبر من قدمه بثلاثة قياسات حتى "يمكنه تدوير قدمه بسهولة" حسب قوله.

  • Russland Moskau WM-Auslosung | Gary Lineker & Maria Komandnaya (picture-alliance/Sputnik/Vladimir Astapkovich)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    المهاجم الإنكليزي غاري لينيكر كان يسدد دائما خارج المرمى في التدريبات لكي "لا يهدر أهدافه مقدما" حسب ما يقول.

  • Romeo Anconetani verteilt Salz auf dem Spielplatz (Wikipedia)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    الطقوس والخرافات لم يسلم منها أيضا الإداريين في فرق كرة القدم. روميو أنشونيتاني على سبيل المثال، والذي كان رئيس فريق بيزا الإيطالي للفترة بين 1978 و 1994، كان يرمي الملح قبل بدء كل مباراة باعتقاده أن الملح يجلب الحظ للفريق.

  • Der brasilianische Trainer Mario Zagallo (l) und Mannschaftskapitän Carlos Dunga (r) tragen am 04.06.1998 in Paris gemeinsam den Fußball-Weltpokal. (picture-alliance/dpa/A.Scheidemann)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    ماريو زاغالو المدرب واللاعب البرازيلي الأسطورة كان يلعب دائما حاملا الرقم 13، إذ كان يمجد القديس أنتوني الذي يقع يومه التذكاري في 13 حزيران/يونيو. ويعيش زاغالو بالإضافة إلى ذلك في الطابق الثالث عشر وتزوج في الثالث عشر. قاد زاغالو البرازيل للفوز باللقب العالمي عام 1994.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso (picture-alliance/dpa/M.Egerton)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    مهاجم المنتخب الألماني السابق ميشائيل بالاك كان مغرما أيضا بالرقم 13، وظل ملازما له طوال رحلته الرياضية في عالم الملاعب. لكنه كان يقال عن بالاك بأنه أنحس لاعب في تاريخ الكرة الألمانية لأنه المنتخب الألماني والفرق التي لعب لصالحها كانت تصل فقط إلى المركز الثاني، من ضمنها وصيف بطل العالم 2002 ووصيف بطل أوروبا 2008.

  • WM 1990 | Carlos Salvador Bilardo gestikulierend (picture-alliance/dpa/J. Munoz)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    كارلوس بيلاردو مدرب الأرجنتين في مونديال المكسيك 1986 منع لاعبيه من تناول الدجاج أثناء البطولة لأنها تجلب الحظ النحس حسب قوله، وطلب من أعضاء المنتخب تبادل معجون الأسنان قبل كل مباراة في المونديال لأنه اقترض معجون الأسنان من أحد اللاعبين قبل المباراة الأولى في البطولة. فهل لهذا السبب فاز مارادونا والأرجنتينيون بمونديال 1986؟

  • Porträt von Trainer Giovanni Trapattoni (picture-alliance/dpa)

    منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

    حتى المدرب الإيطالي الأسطورة جيوفاني تراباتوني كان يؤمن ببعض الطقوس، مثل سكب "الماء المقدس" قبل بدء كل مباراة للمنتخب الإيطالي. وكان يحصل على "الماء المقدس" هذا من أخته الراهبة. الكاتب: زمن البدري، سوزانه كوردس

    الكاتب: زمن البدري


وعن السبب وراء اللعب بهذه التعويذة، يقول باتريس إيفرا إنه تعرض إلى إصابة أثناء فترة لعبه في فريق موناكو الفرنسي. وأردف: "لقد تضررت قدمي بشكل كبير بسبب الإصابة وقلت للمدرب إن الأمر مؤلم ولا أستطيع اللعب، بل حتى لا أقدر على المشي".

ويتابع إيفرا، الذي حمل قميص أندية أوروبية كبيرة مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا "فريق موناكو كان بحاجة إلى خدماتي. وجرب الأطباء كل شيء بهدف إزالة الألم، لكن لم ينجح الأمر". وأضاف: "أحد العاملين في النادي سألني لماذا لا أعتمد على المدرسة القديمة (التقليدية)؟".

وبعد حديث مقتضب مع هذا العامل في النادي، اقتنع الدولي الفرنسي السابق بالفكرة، وفي هذا الصدد قال "يبدو الأمر جنونياً لكن أنا منفتح الذهن. فقد ذهبت عند الجزار وطلبت منه الحصول على قطعة صغيرة فقط من الدجاج".

وكشف باتريس إيفرا، أنه طلب الحصول على حذاء رياضي أكبر نوعاً ما، من أجل يضع فيه قطعة صغيرة من الدجاج، حيث كان يذهب للجزار قبل كل مباراة من أجل الحصول على تعويذته الخاصة. ويبدو إيفرا مقتنعا بأن لهذه القطعة قوة خارقة، "لقد ساعدتني قطعة الدجاج على اللعب بشكل أفضل، واستطعت التوقيع مع مانشستر يونايتد". وهذا بطبيعة الحال يبقى اعتقاد اللاعب وقناعته الشخصية بمفعول هذه الطريقة، لكن لا يوجد أي أساس علمي يؤكد ذلك.

يشار إلى أن باتريس إيفرا (38 عاماً) اعتزل قبل أيام كرة القدم بصفة رسمية. وحمل الدولي الفرنسي السابق قميص أكثر من فريق، إلاّ أن تجربته مع مانشستر يونايتد كانت الأنجح، إذ فاز بالدوري الإنجليزي خمس مرات، فضلاً عن دوري أبطال أوروبا.

مختارات

باتريس إيفرا.. من أرض الملعب إلى الفضاء الأوسع  

كوتينيو يبحث عن تعويذة الحظ في روما

يبدو أن نجم برشلونة فيليبي كوتينيو عاقد العزم هذا الموسم على التألق برفقة "البلوغرانا". الدولي البرازيلي زار برفقة أسرته الصغيرة نافورة تريفي الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما من أجل تحقيق هدف خاص يسعى لتحقيقه. فما هو؟ (22.08.2018)  

نجوم كبار في عالم كرة القدم يبحثون عن فرصة عمل

بعد انتهاء عقودهم يبحث عدد من نجوم الكرة العالميين الآن عن أندية تتعاقد معهم بدون دفع شروط جزائية. إنهم نجوم تألقوا في أكبر الدوريات الأوروبية وحصلوا على أرفع البطولات والجوائز الشخصية ورغم ذلك "عاطلون عن العمل". (14.01.2019)  

منها البول في منطقة الجزاء ـ من تعويذات مشاهير كرة القدم

يلجأ بعض لاعبي ومدربي كرة القدم إلى طقوس غريبة عجيبة يعتقدون أنها تضمن لهم الفوز في الملعب، إلى حد أن البعض صار يمارس هذه الطقوس بشكل دائم وقبل كل مباراة. (25.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Afrikas Fußballer des Jahres 2014 Yaya Toure

نجوم كبار في عالم كرة القدم يبحثون عن فرصة عمل 14.01.2019

بعد انتهاء عقودهم يبحث عدد من نجوم الكرة العالميين الآن عن أندية تتعاقد معهم بدون دفع شروط جزائية. إنهم نجوم تألقوا في أكبر الدوريات الأوروبية وحصلوا على أرفع البطولات والجوائز الشخصية ورغم ذلك "عاطلون عن العمل".

UEFA Champions League Achtelfinale | Manchester United - FC Sevilla

تحفظ مورينيو يُقبر أحلام مانشستر يونايتد الأوروبية 14.03.2018

فجر إشبيلية مفاجئة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوربا، فيما انهالت الانتقادات على مدرب "الشياطين الحمر" مورينيو بسبب طريقة لعبه وغياب الروح لدى الفريق الذي بات يخشى الخروج هذا الموسم خاوي الوفاض.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

"قطعة دجاج"! ـ إيفرا يكشف سر "تعويذة" رافقته في الميدان لسنوات

فالفيردي يعارض رغبة برشلونة!

"كاس" تلغي قرار إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نيمار في برشلونة...صفقة رابحة لكل الأطراف!

مودريتش يقدم الدعم إلى محمد صلاح!

بيريز يضع شرطاً لرحيل خاميس