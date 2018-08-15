 قطر وبطولة العالم لكرة القدم الأولى في الشتاء | عالم الرياضة | DW | 25.11.2018

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عالم الرياضة

قطر وبطولة العالم لكرة القدم الأولى في الشتاء

بعد أربع سنوات ستنطلق المنافسة الرياضية التي يقتحم بها الاتحاد العالمي لكرة القدم مجالا جديدا في كثير من الجوانب. وهنا نجيب قبل أربع سنوات من انطلاق البطولة الدولية لكرة القدم في قطر على أهم التساؤلات.

Katar: Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 (picture-alliance/dpa/S. Babu)

في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا في الشتاء لاستقبال أسواق عيد الميلاد الأولى، تجري في قطر الاستعدادات لأكبر بطولة عالمية في كرة القدم. فبعد أربع سنوات ستُقام المباراة الافتتاحية في العاصمة القطرية الدوحة. وإلى ذلك الحين يتوجب إنهاء عمل البناء في الملاعب وتشييد بنى تحتية لاستقبال مئات الآلاف من الزوار وإيجاد الظروف الرياضية للحفاظ على قوة المنافسة حتى يوم انطلاق البطولة العالمية.

سنعمل على إيجاد الظروف المواتية

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 سيدوي صوت الصفارة لانطلاق مباراة كرة القدم الافتتاحية، وفي حال بيع جميع التذاكر، فإن الملعب سيحتضن 86.250 متفرجا، وتفيد التقديرات المتفائلة أن 1.5 مليون متفرج من كافة أنحاء العالم سيزورون قطر. ففي شبه الجزيرة الممتدة على مساحة 11.600 كلم مربع على الخليج الفارسي بسكانها الذين يصل عددهم إلى نحو 2.7 مليون نسمة ستمتلئ رحاب البلاد، علما أن حركة السفر خلال بطولة العالم ستركز على العاصمة الدوحة التي ستُقام فيها ثلاثة ملاعب، والملاعب التسعة المتبقية ستكون موزعة على مدن في الجوار. وكل هذه الملاعب لها ارتباط بنظام نقل ميترو يكون مركزه الدوحة. ويتوقع المنظمون أن يستعمل 60 في المائة من الزوار قطار الميترو للتنقل إلى الملاعب. ويُتوقع أن تصل تكلفة بناء الملاعب الاثنا عشر بين 2.87 و 4 مليارات دولار. وتكلفة الاستثمارات العامة لتنظيم البطولة العالمية تُقدر بخمسين مليار دولار.

Katar: Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 (picture-alliance/dpa/S. Babu)

ورش بناء في كل مكان في قطر لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

الانتقادات الموجهة لبطولة العالم في قطر

كما هو في السابق تلوح في الأفق اتهامات الفساد عند منح بطولة العالم في ديسمبر 2008 لروسيا وفي 2022 لقطر. في ذلك الوقت تساءل الكثيرون كيف يمكن منح البطولة العالمية لبلد مثل قطر الذي ليس له تقليد في كرة القدم وبه ظروف مناخية صعبة. كما أن انتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب الظروف الصعبة التي يعمل فيها العمال الأجانب في ورش بناء البطولة العالمية لا تنقطع إضافة إلى الوضع السياسي المتوتر في منطقة الخليج. فمنذ 2017 يتم محاصرة قطر من قبل دول الجوار العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة التي تتهم قطر بدعم الإرهاب في المنطقة. ومؤخرا أعلن رئيس تنظيم البطولة العالمية، حسن الذوادي بصفة مفاجئة أن بعض الفرق سيتم إيواؤها خلال البطولة في إيران، إحدى الدول الرئيسية في نزاع الشرق الأوسط.

عدد الفرق المشاركة

من المبرمج في الحقيقة ان تكون بطولة العالم 2022 في قطر آخر منافسة تضم 32 فريقا، لتتوسع مجموعة الفرق خلال البطولة اللاحقة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى 48 فريقا. إلا أن رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا"، دجياني إنفانتينو أوضح في الماضي أنه يأمل في معايشة تجربة "البطولة الضخمة" في قطر. "استعداداتنا تسير حاليا لتشمل 32 فريقا. وكل الاستعدادات ترتكز إلى هذه الحقيقة"، كما قال رئيس لجنة التنظيم الذوادي الذي أكد أن التشاور حول الزيادة في عدد الفرق قائم.

Katar | Hassan Al-Thawadi - WM 2018 - Katar 2022 (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

حسن الذوادي، رئيس لجنة تنظيم البطولة العالمية لكرة القدم في قطر 2022

قوة الضيف الرياضية

في قائمة الفيفا العالمية بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر يحتل القطريون المركز الـ 96 بعد الهند وإيسلندا. إلا أن الفريق أثار مؤخرا عناوين صحافة إيجابية، إذ فاز الفريق القطري على نظيره السويسري بهدف لصفر. كما انتزع القطريون تعادلا مع إيسلندا. وهذه النتائج تغذي آمال المتفرجين بأن يكون الفريق المضيف في 2022 قادرا على المنافسة.

الجديد في البطولة العالمية في قطر

بطولة العالم لكرة القدم في قطر ستكون حدثا أوليا في عديد من الجوانب: فلأول مرة يكون البلد المضيف بلدا عربيا. ولأول مرة تُقام البطولة في بلد مسلم. ولم تدر أبدا منافسات في الشتاء الأوروبي خلال البطولات الأوروبية لإحراز كأس العالم لكرة القدم. ففترة اللعب الأخيرة قبل موسم البطولة العالمية ستنتهي في موعد متقدم. وفي المقابل ستكون هناك استراحة طويلة في نوفمبر وديسمبر في البطولات الأوروبية. وحتى المتفرجون عليهم التكيف مع هذه المعطيات الجديدة: فعوض الملابس الخفيفة والمشروبات الباردة ستكون هناك حاجة إلى ملابس دافئة. وقد يحقق أصحاب أسواق عيد الميلاد في ألمانيا بعد أربع سنوات أرباحا كبيرة.

أندرياس ستين ـ زيمونس/ م.أ.م

  • Katar Die neuen Hochhäuser der Innenstadt von Doha (Picture alliance/AP Photo/K. Jebreili)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    الأزمة الخليجية

    كان عام 2017 مليئا بالأحداث في منطقة الخليج، ففي حزيران/يونيو أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع كافة العلاقات مع قطر، وأطبقت الدول الأربع على الإمارة الصغيرة بحصار شامل أسمته "المقاطعة" وتسميه قطر "الحصار"، وأصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا لقطر، منها وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران.

  • Katar Grenze zu Saudi-Arabien (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    التوترات الخليجية تطال جميع المجالات

    وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر وقطعت الدول الأربع الاتصالات الجوية والبحرية مع الدوحة. وامتدت تبعات توتر العلاقات إلى المجالات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. من جانبها نفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها واتجهت لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران تركيا.

  • König Salman Bin Abdul Aziz Al Saud und Kronprinz Mohammed Bin Salman Al Saud (picture-alliance/abaca/B. Press)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    صعود سريع للأمير محمد بن سلمان في السعودية

    شهدت السعودية أحداثا تاريخية في العام المنصرم، فبعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء ولي العهد محمد بن نايف وتعيين ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017، أصدر الملك سلمان مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد يتولاها ابنه الأمير محمد. وشملت حملة "التطهير" أكثر من 300 شخص لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد من ضمنهم عدد من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد...

  • Saudi Arabien Riad Stadtübersicht (Reuters/F.Al Nasser)

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    إفراج مقابل "تسويات مالية"

    يقول منتقدون إن الحملة الحكومية تهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد وهو ما تنفيه السلطات السعودية. وأفرجت السلطات عن الأمير متعب بن عبد الله بعد تسوية مالية يُعتقد أنه وافق فيها على دفع مليار دولار مقابل إطلاق سراحه، وأفرج أيضا عن اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن توصلا لتسوية مالية. في حين ما زال الكثير من الوزراء والأمراء محتجزين، من بينهم الملياردير الوليد بن طلال.

  • Saudi Arabien Frau in einem Auto in Road (picture-alliance/AP Photo/H. Jamali)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    "إصلاحات" اجتماعية

    من الجانب الاجتماعي، كان عام 2017 "عاما جيدا" لحريات المرأة في السعودية، إذ قررت السعودية نهاية أيلول/سبتمبر، السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من حزيران/يونيو 2018. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تحظر على المرأة قيادة السيارة. وقررت السعودية أيضا إقامة حفلات غنائية لفنانين أجانب، وفتح ملاعب كرة القدم أمام النساء بدءا من العام التالي (2018)، ورفع الحظر المفروض على دور السينما.

  • Jemen Ali Abdullah Saleh 2005 (picture-alliance/dpa/Yahya Arhab)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    مقتل علي عبد الله صالح

    على الصعيد اليمني، قام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي حكم بلاده لمدة 33 عاما، بمقامرة سياسية أخيرة لكنه خسرها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر عندما لاقي حتفه على يد حركة الحوثي التي تحالف معها في وقت سابق في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف باليمن. في حين استمرت المعارك الدامية في اليمن بين الحوثيين وأتباعهم مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

  • Jemen Kind Unterernährung (picture-alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    انتشار المجاعة والأمراض في اليمن

    وكان عام 2017 مأساويا لليمن، وشهد البلد الغارق في نزاع مسلح انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض والمجاعة، وارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن إلى مليون حالة، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يعاني حوالى ربع سكان اليمن من انعدام حاد للأمن الغذائي بحسب الفاو.

  • Libanon Saad Hariri (Getty Images/AFP/J. Eid)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    لبنان .. أزمة سياسية "خمدت"

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  • Irak Zerstörung in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    نهاية "دولة الخلافة" المزعومة لـ"داعش"

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  • Irak Kurdistan Referendum 2017 (picture-alliance/Zumapress/B. Feher)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    كردستان العراق.. استفتاء الانفصال

    ووسط الانتصارات العراقية على تنظيم "داعش"، قرر إقليم كردستان الذي يتمتع بالأساس بحكم ذاتي، إجراء استفتاء للانفصال عن الحكومة الاتحادية ليس فقط في أراضي الإقليم وإنما أيضا في المناطق التي سيطرت عليها القوات الكردية خلال معارك تحريرها من "داعش"، وذلك رغم مطالبات من مختلف دول العالم للرجوع عن قرار الاستفتاء. وأيد الاستفتاء أكثر من 90% من الأكراد حالمين بدولتهم الكردية المنشودة...

  • Irak Kirkuk Regierungstruppen übernehmen die Stadt (picture-alliance/abaca/H. Ghaedi)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    إجراءات "عقابية" واستقالة بارزاني

    على إثر الاستفتاء أطلق رئيس الوزراء العبادي، حملة لـ"معاقبة" الإقليم تتضمن فرض السيطرة الاتحادية على كافة المناطق المتنازع عليها وعلى المنافذ الحدودية، وفرض عقوبات اقتصادية. ومن ثم استقال رئيس الإقليم السابق وزعيم الاستفتاء مسعود بارزاني من منصبه، تاركا مهمة المصالحة مع بغداد للحكومة والبرلمان. وفي ظل هذا الخنق شهد الإقليم احتجاجات للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي.

  • Marokko Proteste (REUTERS)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    محاكمة ناشطي "حراك الريف" في المغرب

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  • Ägypten Kairo Nil-Fluss (Imago/Zumapress)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    تحسن اقتصادي طفيف و"جمود سياسي" في مصر

    أما مصر، فكانت على موعد مع عدد من المشاريع الإنمائية الضخمة وتحسن للمؤشرات الاقتصادية وأبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى معدل له وتراجع التضخم نظريا. في حين لم يشهد دخل الفرد ارتفاعا ملحوظا، فضلا عن أزمات في بعض الإمدادات كبعض الأدوية. وتعاني مصر، التي تستعد لانتخابات رئاسية العام القادم، حالة من "الجمود السياسي".

  • Ägypten Tanta Koptische Kirche Polizei Ausnahmezustand (Reuters/M. Abd El Ghany)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    الإرهاب يشل الحياة في سيناء ويستهدف المسيحيين في مصر

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  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    ليبيا .. ثلاث حكومات و"سطوع ضوء" حفتر

    أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها المشير خليفة حفتر المعين من مجلس النواب المنتخب، عن سيطرتها على بنغازي بالكامل. فيما لا يزال الوضع في ليبيا يشهد انفلاتا أمنيا إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا التي يترأسها فائز السراج، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته برئاسة خليفة الغويل.

  • Flüchtlinge in Lybien (DW/Karlos Zurutuza)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    "أسواق رقيق" للمهاجرين في ليبيا

    فيما تحدث تقارير دولية عن أسواق للنخاسة في ليبيا يُباع فيها المهاجرون الأفارقة، وأدان مجلس الأمن الدولي العبودية في ليبيا. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بمعاملة المهاجرين واللاجئين بصورة سيئة، فيما وقعت دول أوروبية اتفاقات مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

  • Jerusalem Besuch US Präsident Trump Klagemauer (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    قرارات مثيرة للجدل للرئيس ترامب

    ومثلما بدأ عام 2017 بترقب لسياسات خلافية قد يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهى العام بقرارات خلافية لترامب، مثل قراره في كانون الأول/ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إليها، في مخالفة لما جرت عليه العادة في السياسة الأمريكية منذ فترة طويلة، وفي خطوة أحدثت هزة في العالم العربي.

  • Westjordanland Ausschreitungen in Nablus (picture-alliance/AP Photo/M. Mohammed)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    تنديد دولي بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

    قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثار موجة تنديد في العالم. وشهدت الأراضي الفلسطينية تظاهرات واسعة ضد القرار، فيما نددت دول عربية وإسلامية بالقرار، مثل الأردن ومصر وتركيا والسعودية.

  • USA UN-Generalversammlung Abstimmung zu Jerusalem-Resolution (Getty Images/S. Platt)

    العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة

    الجمعية العامة تصوت ضد قرار ترامب بشأن القدس

    كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وصوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعية العامة، من ضمنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدول العربية والإسلامية. وعارضت تسع دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

    الكاتب: زمن البدري


 

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