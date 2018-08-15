قطر وبطولة العالم لكرة القدم الأولى في الشتاء

في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا في الشتاء لاستقبال أسواق عيد الميلاد الأولى، تجري في قطر الاستعدادات لأكبر بطولة عالمية في كرة القدم. فبعد أربع سنوات ستُقام المباراة الافتتاحية في العاصمة القطرية الدوحة. وإلى ذلك الحين يتوجب إنهاء عمل البناء في الملاعب وتشييد بنى تحتية لاستقبال مئات الآلاف من الزوار وإيجاد الظروف الرياضية للحفاظ على قوة المنافسة حتى يوم انطلاق البطولة العالمية.
سنعمل على إيجاد الظروف المواتية
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 سيدوي صوت الصفارة لانطلاق مباراة كرة القدم الافتتاحية، وفي حال بيع جميع التذاكر، فإن الملعب سيحتضن 86.250 متفرجا، وتفيد التقديرات المتفائلة أن 1.5 مليون متفرج من كافة أنحاء العالم سيزورون قطر. ففي شبه الجزيرة الممتدة على مساحة 11.600 كلم مربع على الخليج الفارسي بسكانها الذين يصل عددهم إلى نحو 2.7 مليون نسمة ستمتلئ رحاب البلاد، علما أن حركة السفر خلال بطولة العالم ستركز على العاصمة الدوحة التي ستُقام فيها ثلاثة ملاعب، والملاعب التسعة المتبقية ستكون موزعة على مدن في الجوار. وكل هذه الملاعب لها ارتباط بنظام نقل ميترو يكون مركزه الدوحة. ويتوقع المنظمون أن يستعمل 60 في المائة من الزوار قطار الميترو للتنقل إلى الملاعب. ويُتوقع أن تصل تكلفة بناء الملاعب الاثنا عشر بين 2.87 و 4 مليارات دولار. وتكلفة الاستثمارات العامة لتنظيم البطولة العالمية تُقدر بخمسين مليار دولار.
ورش بناء في كل مكان في قطر لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
الانتقادات الموجهة لبطولة العالم في قطر
كما هو في السابق تلوح في الأفق اتهامات الفساد عند منح بطولة العالم في ديسمبر 2008 لروسيا وفي 2022 لقطر. في ذلك الوقت تساءل الكثيرون كيف يمكن منح البطولة العالمية لبلد مثل قطر الذي ليس له تقليد في كرة القدم وبه ظروف مناخية صعبة. كما أن انتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب الظروف الصعبة التي يعمل فيها العمال الأجانب في ورش بناء البطولة العالمية لا تنقطع إضافة إلى الوضع السياسي المتوتر في منطقة الخليج. فمنذ 2017 يتم محاصرة قطر من قبل دول الجوار العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة التي تتهم قطر بدعم الإرهاب في المنطقة. ومؤخرا أعلن رئيس تنظيم البطولة العالمية، حسن الذوادي بصفة مفاجئة أن بعض الفرق سيتم إيواؤها خلال البطولة في إيران، إحدى الدول الرئيسية في نزاع الشرق الأوسط.
عدد الفرق المشاركة
من المبرمج في الحقيقة ان تكون بطولة العالم 2022 في قطر آخر منافسة تضم 32 فريقا، لتتوسع مجموعة الفرق خلال البطولة اللاحقة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى 48 فريقا. إلا أن رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا"، دجياني إنفانتينو أوضح في الماضي أنه يأمل في معايشة تجربة "البطولة الضخمة" في قطر. "استعداداتنا تسير حاليا لتشمل 32 فريقا. وكل الاستعدادات ترتكز إلى هذه الحقيقة"، كما قال رئيس لجنة التنظيم الذوادي الذي أكد أن التشاور حول الزيادة في عدد الفرق قائم.
حسن الذوادي، رئيس لجنة تنظيم البطولة العالمية لكرة القدم في قطر 2022
قوة الضيف الرياضية
في قائمة الفيفا العالمية بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر يحتل القطريون المركز الـ 96 بعد الهند وإيسلندا. إلا أن الفريق أثار مؤخرا عناوين صحافة إيجابية، إذ فاز الفريق القطري على نظيره السويسري بهدف لصفر. كما انتزع القطريون تعادلا مع إيسلندا. وهذه النتائج تغذي آمال المتفرجين بأن يكون الفريق المضيف في 2022 قادرا على المنافسة.
الجديد في البطولة العالمية في قطر
بطولة العالم لكرة القدم في قطر ستكون حدثا أوليا في عديد من الجوانب: فلأول مرة يكون البلد المضيف بلدا عربيا. ولأول مرة تُقام البطولة في بلد مسلم. ولم تدر أبدا منافسات في الشتاء الأوروبي خلال البطولات الأوروبية لإحراز كأس العالم لكرة القدم. ففترة اللعب الأخيرة قبل موسم البطولة العالمية ستنتهي في موعد متقدم. وفي المقابل ستكون هناك استراحة طويلة في نوفمبر وديسمبر في البطولات الأوروبية. وحتى المتفرجون عليهم التكيف مع هذه المعطيات الجديدة: فعوض الملابس الخفيفة والمشروبات الباردة ستكون هناك حاجة إلى ملابس دافئة. وقد يحقق أصحاب أسواق عيد الميلاد في ألمانيا بعد أربع سنوات أرباحا كبيرة.
أندرياس ستين ـ زيمونس/ م.أ.م
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
الأزمة الخليجية
كان عام 2017 مليئا بالأحداث في منطقة الخليج، ففي حزيران/يونيو أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع كافة العلاقات مع قطر، وأطبقت الدول الأربع على الإمارة الصغيرة بحصار شامل أسمته "المقاطعة" وتسميه قطر "الحصار"، وأصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا لقطر، منها وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
التوترات الخليجية تطال جميع المجالات
وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر وقطعت الدول الأربع الاتصالات الجوية والبحرية مع الدوحة. وامتدت تبعات توتر العلاقات إلى المجالات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. من جانبها نفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها واتجهت لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران تركيا.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
صعود سريع للأمير محمد بن سلمان في السعودية
شهدت السعودية أحداثا تاريخية في العام المنصرم، فبعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء ولي العهد محمد بن نايف وتعيين ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017، أصدر الملك سلمان مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد يتولاها ابنه الأمير محمد. وشملت حملة "التطهير" أكثر من 300 شخص لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد من ضمنهم عدد من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد...
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
إفراج مقابل "تسويات مالية"
يقول منتقدون إن الحملة الحكومية تهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد وهو ما تنفيه السلطات السعودية. وأفرجت السلطات عن الأمير متعب بن عبد الله بعد تسوية مالية يُعتقد أنه وافق فيها على دفع مليار دولار مقابل إطلاق سراحه، وأفرج أيضا عن اثنين من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن توصلا لتسوية مالية. في حين ما زال الكثير من الوزراء والأمراء محتجزين، من بينهم الملياردير الوليد بن طلال.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
"إصلاحات" اجتماعية
من الجانب الاجتماعي، كان عام 2017 "عاما جيدا" لحريات المرأة في السعودية، إذ قررت السعودية نهاية أيلول/سبتمبر، السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من حزيران/يونيو 2018. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تحظر على المرأة قيادة السيارة. وقررت السعودية أيضا إقامة حفلات غنائية لفنانين أجانب، وفتح ملاعب كرة القدم أمام النساء بدءا من العام التالي (2018)، ورفع الحظر المفروض على دور السينما.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
مقتل علي عبد الله صالح
على الصعيد اليمني، قام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي حكم بلاده لمدة 33 عاما، بمقامرة سياسية أخيرة لكنه خسرها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر عندما لاقي حتفه على يد حركة الحوثي التي تحالف معها في وقت سابق في الحرب الأهلية المتعددة الأطراف باليمن. في حين استمرت المعارك الدامية في اليمن بين الحوثيين وأتباعهم مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
انتشار المجاعة والأمراض في اليمن
وكان عام 2017 مأساويا لليمن، وشهد البلد الغارق في نزاع مسلح انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض والمجاعة، وارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن إلى مليون حالة، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يعاني حوالى ربع سكان اليمن من انعدام حاد للأمن الغذائي بحسب الفاو.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
لبنان .. أزمة سياسية "خمدت"
علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته التي قدمها فجأة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في الرياض، وذلك بعد عودته للبنان. وكان الحريري قد أعلن عن خشيته من الاغتيال وتدخل إيران وحزب الله في شؤون الدول العربية، فيما أشار مسؤولون حكوميون لبنانيون وساسة مقربون من الحريري إلى أن السعودية أجبرته على الاستقالة واحتجزته في الرياض. وينفي كل من الحريري والسعودية ذلك.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
نهاية "دولة الخلافة" المزعومة لـ"داعش"
شهد عام 2017 هزيمة تنظيم "داعش" وانتهاء تجربة "الخلافة" التي فرضها لثلاث سنوات، وخسر "داعش" مناطق واسعة أبرزها معقليه الأساسيين الموصل في العراق والرقة في سوريا، وأعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي في كانون الأول/ديسمبر تحرير كافة أراضي بلاده من "داعش"، فيما سيطرت قوات الأسد وحلفائه وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش" بسوريا.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
كردستان العراق.. استفتاء الانفصال
ووسط الانتصارات العراقية على تنظيم "داعش"، قرر إقليم كردستان الذي يتمتع بالأساس بحكم ذاتي، إجراء استفتاء للانفصال عن الحكومة الاتحادية ليس فقط في أراضي الإقليم وإنما أيضا في المناطق التي سيطرت عليها القوات الكردية خلال معارك تحريرها من "داعش"، وذلك رغم مطالبات من مختلف دول العالم للرجوع عن قرار الاستفتاء. وأيد الاستفتاء أكثر من 90% من الأكراد حالمين بدولتهم الكردية المنشودة...
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
إجراءات "عقابية" واستقالة بارزاني
على إثر الاستفتاء أطلق رئيس الوزراء العبادي، حملة لـ"معاقبة" الإقليم تتضمن فرض السيطرة الاتحادية على كافة المناطق المتنازع عليها وعلى المنافذ الحدودية، وفرض عقوبات اقتصادية. ومن ثم استقال رئيس الإقليم السابق وزعيم الاستفتاء مسعود بارزاني من منصبه، تاركا مهمة المصالحة مع بغداد للحكومة والبرلمان. وفي ظل هذا الخنق شهد الإقليم احتجاجات للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
محاكمة ناشطي "حراك الريف" في المغرب
أصدر القضاء المغربي في 2017 أحكاما بالسجن بحق ناشطين في "حراك الريف" بينما ينتظر نحو 50 شخصا من بينهم المعتقل ناصر الزفزافي زعيم "الحراك" محاكماتهم. وحضت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في "الحراك" ووصفتهم بأنهم "سجناء رأي". فيما أقال ملك المغرب محمد السادس ثلاثة وزراء "بسبب التأخير في برنامج التنمية" في مدينة الحسيمة التي شهدت حركة احتجاجات.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
تحسن اقتصادي طفيف و"جمود سياسي" في مصر
أما مصر، فكانت على موعد مع عدد من المشاريع الإنمائية الضخمة وتحسن للمؤشرات الاقتصادية وأبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى معدل له وتراجع التضخم نظريا. في حين لم يشهد دخل الفرد ارتفاعا ملحوظا، فضلا عن أزمات في بعض الإمدادات كبعض الأدوية. وتعاني مصر، التي تستعد لانتخابات رئاسية العام القادم، حالة من "الجمود السياسي".
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
الإرهاب يشل الحياة في سيناء ويستهدف المسيحيين في مصر
على الصعيد الأمني، شهدت مصر نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، رغم الجهود الأمنية المكثفة، فقد شهد عام 2017 عمليات إرهابية كبرى شملت دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وكان أبرزها استهداف مسجد في شمال سيناء وفرار مئات المسيحيين من منازلهم في العريش، ومقتل العشرات بهجمات استهدفت كنائس ومراكز عبادة مسيحية، كان آخرها يوم 29 كانون الأول/ديسمبر عندما استهدف مسلح كنيسة في حلوان بالقاهرة.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
ليبيا .. ثلاث حكومات و"سطوع ضوء" حفتر
أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها المشير خليفة حفتر المعين من مجلس النواب المنتخب، عن سيطرتها على بنغازي بالكامل. فيما لا يزال الوضع في ليبيا يشهد انفلاتا أمنيا إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا التي يترأسها فائز السراج، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته برئاسة خليفة الغويل.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
"أسواق رقيق" للمهاجرين في ليبيا
فيما تحدث تقارير دولية عن أسواق للنخاسة في ليبيا يُباع فيها المهاجرون الأفارقة، وأدان مجلس الأمن الدولي العبودية في ليبيا. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بمعاملة المهاجرين واللاجئين بصورة سيئة، فيما وقعت دول أوروبية اتفاقات مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
قرارات مثيرة للجدل للرئيس ترامب
ومثلما بدأ عام 2017 بترقب لسياسات خلافية قد يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهى العام بقرارات خلافية لترامب، مثل قراره في كانون الأول/ديسمبر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إليها، في مخالفة لما جرت عليه العادة في السياسة الأمريكية منذ فترة طويلة، وفي خطوة أحدثت هزة في العالم العربي.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
تنديد دولي بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل
قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثار موجة تنديد في العالم. وشهدت الأراضي الفلسطينية تظاهرات واسعة ضد القرار، فيما نددت دول عربية وإسلامية بالقرار، مثل الأردن ومصر وتركيا والسعودية.
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العالم العربي عام 2017.. أحداث فارقة ووقائع صادمة
الجمعية العامة تصوت ضد قرار ترامب بشأن القدس
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وصوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعية العامة، من ضمنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدول العربية والإسلامية. وعارضت تسع دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
الكاتب: زمن البدري