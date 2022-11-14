قطر: هكذا سيتم التعامل مع المشجعين المخمورين و"مجتمع الميم"

نقلت رويترز في أيلول/سبتمبر عن مصدر مطلع على خطط كأس العالم أن قطر ستسمح للمشجعين بشراء البيرة قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات وبعد ساعة من صفارة النهاية ولكن ليس خلال المباريات.

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 لشبكة سكاي نيوز في مقابلة نشرت أمس الخميس (14 أكتوبر/تشرين الأول 2022) إن أي شخص يفرط في الشرب سيحظى برعاية. وأوضح "أعلم أن هناك خططا ( لتوفير مناطق مخصصة للمخمورين) حتى يستعيدوا نشاطهم إذا... أفرطوا في الشراب"، مضيفا أن الهدف هو التأكد من سلامتهم وأنهم لن يلحقوا الضرر بالآخرين أو بأنفسهم. ووصف الفكرة بأنها "جيدة".

كما كرر الخاطر رسالة الطمأنة بأن مجتمع الميم مرحب بهم. وعندما سئل عن رسالته إلى جمهور هذا المجتمع، أجاب "الجميع مرحب بهم هنا وسيشعر الجميع بالأمان عندما يأتون إلى قطر".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل المشجعين المثليين الذين يمسكون بأيدي بعضهم البعض في الأماكن العامة، قال "نعم"، وأجاب "نعم" أيضا عندما سُئل عما إذا كانت هذه رسالة طمأنة. وسبق أن أكد منظمو البطولة أن الجميع محل ترحيب بغض النظر عن الميول الجنسية أو الخلفيات، ولكنهم حذروا المشجعين من التعبير عن المشاعر في الأماكن العامة.

وحظرت قطر وعدة دول في المنطقة عرض فيلم الرسوم المتحركة ديزني (لايت يير) الذي يدور حول علاقة مثلية في دور السينما هذا العام.

خ.س/ع.ج.م (رويترز)